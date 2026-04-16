부산시장 선거, 전재수 10%p 이상 앞서… 본선 시작부터 민주당 우세

더불어민주당 전재수 의원이 국민의힘 박형준 현 시장과의 부산시장 본선 가상대결에서 오차범위 밖의 우세를 보이고 있다는 여론조사 결과가 발표되었다. 이는 양당 경선 종료 직후 실시된 조사들로, 선거 초반 전 의원의 상승세가 뚜렷함을 나타낸다. 시민들은 부산시장 선택 시 정책 공약과 지역 발전 기여도를 중요하게 고려하는 것으로 나타났으며, 최우선 해결 과제로는 경제 활성화와 일자리 창출을 꼽았다.

부산시장 선거에서 더불어민주당 전재수 의원과 국민의힘 박형준 현 시장의 본선 대결 구도가 확정된 가운데, 공개된 여론조사 결과는 선거 초반 전 의원의 우세를 점치고 있다. 최근 실시된 두 건의 여론조사 모두 전 의원이 박 시장을 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 나타나, 치열한 본선 경쟁을 예고하고 있다.

부산MBC와 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 4월 12일부터 13일까지 이틀간 부산 시민 801명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면, 부산시장 적합도를 묻는 질문에 전재수 의원은 48.0%의 지지를 얻어 35.2%를 기록한 박형준 시장을 12.8%포인트 차이로 따돌렸다. 두 후보 외 다른 인물은 6.1%였으며, '없음' 또는 '잘 모름'은 각각 6.4%, 4.3%로 집계되었다. 이 조사에서 시민들은 부산시장 선택 기준으로 '정책 공약'을 41.8%로 가장 중요하게 생각했으며, '행정과 정치 역량'(20.0%), '도덕성과 윤리성'(12.6%) 순으로 중요도를 부여했다.

또한, 부산시가 가장 시급하게 추진해야 할 공약으로는 '일자리 창출 및 지역경제 활성화'가 71.1%로 압도적인 지지를 받았고, '북항재개발 등 해양도시 경쟁력 강화'(13.1%), '교통망 확충 및 인프라 개선'(5.4%) 등이 뒤를 이었다. 부산 북항 야구장 건설에 대한 찬반 여론은 48.2% 대 40.2%로 팽팽한 입장을 보였다. 정당 지지율 면에서는 더불어민주당이 42.7%로, 국민의힘 36.9%보다 다소 앞섰다.

JTBC가 메타보이스와 글로벌리서치에 의뢰하여 4월 11일부터 12일까지 부산 시민 803명을 대상으로 진행한 또 다른 여론조사에서도 비슷한 결과가 나왔다. 가상 대결에서 전재수 의원은 45%, 박형준 시장은 35%의 지지를 얻어 10%포인트의 격차를 보였다. '다른 인물'은 2%, '없음' 또는 '잘 모름'은 18%로 나타났다. 이 조사에서 정당 지지율 역시 더불어민주당이 40%로 국민의힘 31%보다 우세했으며, 무당층 비율은 21%로 나타났다. 현 대통령 국정운영에 대해서는 '잘하고 있다'는 응답이 62%로 높은 반면, '잘못하고 있다'는 응답은 33%였다.

선거 성격에 대해서는 '국정안정론을 위해 여당 후보'를 지지하는 의견이 46%로, '정부 견제를 위해 야당 후보'를 지지하는 의견 43%보다 근소하게 앞섰다. 재선인 박형준 시장에 대한 평가로는 '잘하고 있다'는 응답이 45%, '잘못하고 있다'는 응답이 51%로, 현 시장에 대한 부정적인 평가가 더 높게 나타났다. 후보 선택 기준으로는 '지역 발전 기여'(33%)를 가장 중요한 요소로 꼽았으며, '행정 능력'(25%), '도덕성'(13%), '정책 및 공약'(12%) 순으로 중요하다고 답했다.

현안 중에서는 '경제 및 일자리' 해결을 최우선 과제로 인식하는 비율이 57%로 가장 높았으며, 북항재개발, 가덕신공항, 교육 및 청년 문제 등은 상대적으로 낮은 우선순위를 기록했다. 두 여론조사 모두 민주당과 국민의힘의 경선이 마무리된 직후 실시되었다는 점에서, 선거 초반 전재수 의원이 박형준 시장을 10%포인트 이상의 격차로 앞서고 있다는 점이 주요한 관전 포인트로 작용할 전망이다. 이에 대해 박형준 시장 측은 10% 안팎의 지지율 격차는 충분히 역전 가능하다는 입장을 밝히며 보수층 결집을 예고했다. 전재수 의원 역시 이러한 여론조사 결과를 바탕으로 표심 굳히기에 나설 것으로 예상된다.





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부산시장 여론조사 전재수 박형준 선거

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