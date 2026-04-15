부산, 6.3 지방선거 격전지… 시민 민심 백중세, 3파전 예상 북구갑 보선에 주목

6.3 지방선거의 핵심 전장으로 떠오른 부산에서 시민들의 민심이 팽팽하게 맞서고 있다. 부산시장 선거와 함께 전국적 관심을 받는 북구갑 국회의원 보궐선거는 3파전 양상이 뚜렷해지며 치열한 접전이 예상된다. 시민들은 후보들의 지역 연고, 정치적 행보, 그리고 정당 성향 등 다각적인 요소를 고려하며 신중한 태도를 보이고 있다. 이러한 가운데, 여론조사 결과는 부산의 보수 텃밭 이미지를 흔들며 야당에게도 기회가 있음을 시사하고 있어 선거 결과에 대한 관심이 집중되고 있다.

6.3 지방선거 의 격전지로 떠오른 부산에서 시민들의 민심은 여전히 백중세였다. 특히 부산시장 선거 와 함께 전국적 관심사로 떠오른 북구갑 국회의원 보궐선거를 둘러싸고는 3파전이 예상되며 치열한 접전이 펼쳐질 전망이다. 부산시장 선거 는 더불어민주당 전재수 의원과 국민의힘 박형준 현 시장이 재격돌한다. 전 의원이 북구갑 보궐선거 에 출마함에 따라 공석이 된 지역구의 경우, 국민의힘 박민식 전 국가보훈부 장관이 일찌감치 기반을 다져온 가운데 무소속으로 사실상 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표, 그리고 더불어민주당 하정우 청와대 AI 미래기획수석의 등판 가능성까지 제기되면서 3파전 양상이 뚜렷해지고 있다. 이처럼 두 개의 주요 선거가 동시에 치러지는 부산에서 14일과 15일 시민들의 목소리를 직접 들어본 결과, 특정 정당이나 후보에게 일방적으로 마음을 주지 않는 신중한 태도가 엿보였다.

부산 북구 만덕동에서 갈비집을 운영하는 손영수(62) 씨는 단일화가 이루어지지 않을 경우 민주당에 유리하게 작용할 것을 우려하며 “단일화가 안 되면 민주당에 밥이랑 반찬까지 해서 갖다 바치는 꼴”이라고 토로했다. 만덕동에 40년 넘게 거주한 신용자(77) 씨는 하정우 수석에 대해 “누구인지 잘 모르겠다”는 반응을 보이면서도, 이재명 대통령에 대한 긍정적인 평가가 하 수석에 대한 지지로 이어질 수 있다는 분위기를 나타냈다. “무슨 AI인가 그 양반이 나온다카대? 그 양반이 누군진 모르겠지만, 이재명이도 잘하니까 같이 일한 갸도 잘하겠지”라며, 그의 인지도는 낮지만 이재명 대통령과의 연결고리를 통해 기대감을 표현하는 모습이었다. 반면 구포시장에서 호떡 장사를 하는 이지윤(49) 씨는 하정우 수석을 영화배우와 혼동하며 인지도가 낮음을 시사했다. “하정우? 하정우는 영화배우인가 매번 헷갈린다. 시장에 와있어도 모를 것 같다”는 반응은 그가 지역구 주민들에게 아직 낯선 인물임을 보여준다. 박민식 전 장관에 대해서는 ‘토박이’라는 긍정적 평가와 ‘철새’라는 부정적 평가가 공존했다. 32년째 거주 중인 손영수 씨는 “아무리 국민의힘이 미워도 구포에서 자란 토백이 박민식이를 찍어줘야 안 되겠나”라며 지역 연고를 강점으로 내세웠다. 그러나 정연옥(61) 씨는 과거 선거 결과와 타 지역 출마 시도를 언급하며 “주야장천 박민식이 찍어줬더니만 분당 가지 않았나. 그건 철새”라고 비판했다. 이는 2020년 총선 낙선 후 2022년 분당갑·을 출마를 시도했던 박 전 장관의 행보를 꼬집은 것으로, 지역민심의 냉철한 판단을 보여주는 대목이다. 한동훈 전 대표에 대한 평가 역시 엇갈렸다. 김미정(65) 씨는 민주당의 정책 추진에 대한 불만을 표하며 “민주당이 검사들 괴롭히고 온갖 악법도 다 통과시키는데 국민의힘은 아무것도 몬한다. 한동훈이가 국회 가서 민주당 맥을 못 추게 해야지”라며 야당의 견제를 기대했다. 반면 박대영(62) 씨는 한 전 대표의 출마 지역 선정에 의문을 제기하며 “국회 가고 싶으면 격전지인 수도권에 가야지, 보수표나 깎아먹고 대체 머선 생각이냐. 여기 북구가 그렇게 맨맨(만만)하나. 우리가 호구가”라며 보수표 분산을 우려했다. 구포시장에서 슈퍼마켓을 운영하는 70대 강모 씨 역시 “한동훈이, 박민식이가 같이 나오면 보수가 지지 않겠나. 이러다 민주당한테 다 넘어가게 생겼다”며 보수층의 분열을 걱정하는 목소리가 높았다. 부산 전역으로 시야를 넓혀보면, 해운대 전통시장에서 40년 넘게 장사해 온 정영근(68) 씨는 전재수 의원에 대해 “열심히 했지만 늘 ‘빨간 당’을 찍어왔다. 민주당이 싫어서 끝까지 고민할 것 같다”고 밝혀, 지역구 현안 해결 노력에도 불구하고 정당 성향에 따른 고민이 이어지고 있음을 시사했다. 또한 해운대 전통시장에서 만난 그는 “내가 빨간당만 찍었는데, 전재수가 그래도 해양수산부도 이전해주고 일을 열심히 했다”며 긍정적인 평가를 하면서도, “민주당이 싫어서 끝까지 고민할 것 같다”고 덧붙여 쉽지 않은 선택을 예고했다. 구포시장의 침구류 가게 주인 박호철(47) 씨는 ‘샤이 보수’ 현상에도 불구하고 박형준 시장의 뚜렷한 성과 부재를 지적하며 변화의 필요성을 역설했다. “이번엔 안 먹힌다. 박형준이 뚜렷하게 한 게 없어서 한 번 바뀔 때가 됐다”는 그의 말은 국민의힘 지지층 내부에서도 현 시장에 대한 비판적 시각이 존재함을 보여준다. 반면 중구 자갈치시장에서 만난 전모(70) 씨는 전 의원의 통일교 금품수수 의혹을 언급하며 “전재수는 절대로 안 된다. 비리가 말도 안 되는데 어떻게 시장을 시키노”라며 강력한 반대 의사를 표했다. 부산과학기술대 재학생 김모(24) 씨는 “이러니 저러니 해도 부산은 무조건 빨간색”이라며 지역 특유의 보수 성향을 강조했다. 실제로 부산은 2024년 4월 총선에서 18개 지역구 중 17석을 국민의힘이 휩쓸 정도로 보수 정당의 텃밭으로 여겨져 왔다. 하지만 최근 여론조사 결과는 이러한 기존 인식을 흔들고 있다. JTBC 의뢰로 실시된 여론조사에서 ‘국정 안정을 위해 여당 후보가 더 많이 당선되어야 한다’는 응답이 46%, ‘정부 견제를 위해 야당 후보가 더 많이 당선되어야 한다’는 응답이 43%로 오차범위 내 접전을 기록하며, 부산 민심이 더 이상 일방적이지 않음을 증명했다. 이러한 여론 지형의 변화는 이번 6.3 지방선거에서 부산이 핵심 전장으로 떠오른 이유를 분명히 보여준다. 시민들의 신중하고도 복합적인 민심은 각 정당과 후보들에게 결코 쉬운 선거가 될 수 없음을 시사하며, 선거 결과에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다





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