부산, '보수의 아성' 굴레 벗고 제2의 도시로 도약할 때

과거 민주화 성지였던 부산이 1990년 3당 합당 이후 '보수의 아성'으로 변모한 정치사를 분석하며, 이번 부산시장 선거에서 유권자들이 '정책'을 기준으로 후보를 선택해야 한다고 주장한다.

더불어민주당 부산시장 후보 전재수 의원과 국민의힘 박형준 후보의 격돌을 앞두고 부산의 정치 지형에 대한 깊은 성찰이 필요합니다. 대한민국 제2의 도시에서 젊은이들이 떠나고 '노인과 바다'만 남았다는 자조 섞인 목소리가 나오는 현실은 부산이 겪고 있는 완만한 우하향 추세의 단면을 보여줍니다. 필자는 어린 시절부터 부산 사람들의 자유분방함과 활달함, 그리고 부산 사투리를 좋아해왔습니다. 대학 시절부터 부산 친구들을 많이 사귀며 깊은 유대감을 형성했습니다. 이러한 개인적인 애정은 부산의 정치적 역사와 궤를 같이 합니다. 박정희 유신 독재 시절, 부산은 야당 정치의 상징과도 같았습니다. 김영삼 신민당 총재를 중심으로 한 반독재 투쟁은 1979년 부마 민주항쟁으로 이어졌고, 이는 결국 박정희 정권의 종말을 앞당기는 결정적인 계기가 되었습니다.

부산대학교 학생들의 시위는 고신대, 동아대 학생들과 시민, 상인들의 참여로 확산되었고, 이에 박정희 정권은 계엄령을 선포하고 군 병력을 투입했지만 시위는 마산으로까지 번졌습니다. 결국 김재규 중앙정보부장의 10·26 사건으로 박정희 독재는 막을 내렸습니다. 이러한 역사적 흐름 속에서 김영삼 총재와 부마 민주항쟁은 박정희 독재를 끝낸 인과 관계로 해석될 수 있습니다. 김영삼 전 대통령은 이후 전두환 독재와도 치열하게 싸웠으며, 1985년 총선에서는 양김 씨가 이끈 신민당이 돌풍을 일으키며 부산에서도 큰 승리를 거두었습니다. 필자는 당시 부산 친구들에게 경의를 표하며 부산의 대단함을 인정했습니다. 1987년 6월 항쟁에서도 부산의 열기는 뜨거웠지만, 같은 해 대선에서 김영삼, 김대중 두 야당 후보의 단일화 실패는 노태우 후보에게 정권을 상납하는 결과를 낳았습니다. 이후 김영삼 총재는 1990년 3당 합당을 통해 자신의 대권 꿈을 이루려 했으나, 이는 부산 시민들이 쌓아온 민주화 업적을 팔아넘기고 영남 패권주의를 완성하며 호남을 고립시킨 ‘배신과 변절’로 평가받습니다. 노무현 전 대통령은 3당 합당이 한국 정치에 호남의 정치적 고립과 영남 보수 세력의 지배, 그리고 기회주의 문화 확산이라는 심각한 후유증을 남겼다고 기록했습니다. 3당 합당 이후 '민주화의 성지 부산'은 사라지고 '보수의 아성 부산'이 자리 잡았습니다. 1995년부터 치러진 10번의 부산시장 선거 중 2018년 오거돈 시장 당선을 제외하고는 모두 국민의힘 계열 후보가 당선되었습니다. 이는 2018년 박근혜 대통령 탄핵, 문재인 대통령 지지, 북미 정상회담 등 민주당에 유리한 조건이 겹쳤던 예외적인 경우였습니다. 대통령 선거에서도 부산의 표심은 실망스러웠습니다. 2002년 노무현 후보는 부산 출신임에도 30% 득표율에 그쳤고, 2012년에는 '독재자의 딸' 박근혜 후보를 선택했습니다. 지난해 대선에서는 윤석열 후보가 부산에서 이재명 후보를 앞섰습니다. 이러한 부산의 정치적 흐름은 유권자들에게 큰 의문을 남깁니다. 현재 진행 중인 6·3 지방선거에서 민주당 전재수 후보와 국민의힘 박형준 후보가 맞붙고 있습니다. 여론조사 결과는 전재수 후보가 앞서고 있지만, 정당 지지율은 오차범위 내에 있어 선거 결과 예측이 어렵습니다. 선거가 '전재수 대 박형준' 구도로 진행되면 전재수 후보에게 유리하지만, '민주당 대 국민의힘' 구도로 가면 박형준 후보에게 유리할 것으로 보입니다. 전재수 후보는 부산에서 민주당 득표율이 꾸준히 상승하고 있다며 자신감을 보였습니다. 그러나 최근 부산 북갑 보궐선거를 둘러싼 하정우 수석의 출마설과 한동훈 전 대표의 무소속 출마 의사 표명은 부산시장 선거에 영향을 미칠 수 있는 불안정한 요소로 작용하고 있습니다. 필자는 부산이 본래 민주개혁 세력의 본산이었으나, 1990년 3당 합당으로 인해 보수의 아성이 되었다고 진단합니다. 배신은 김영삼이 했고 그 대가는 노무현과 문재인이 치렀다는 분석입니다. 이제 부산은 3당 합당의 업보를 갚고 국민의힘의 인질에서 벗어나야 할 때입니다. 이번 부산시장 선거에서 유권자들은 '누가', '어떻게' 부산을 다시 대한민국 제2의 도시로 만들 수 있는지에 대한 정책을 기준으로 판단해야 합니다. 그것이 바로 부산을 살리는 길입니다





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부산시장 선거 전재수 박형준 3당 합당 정치사

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