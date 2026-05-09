부산 KCC, 숀 롱의 극적 자유투로 고양 소노 꺾고 우승 턱밑까지 진격

부산 KCC가 고양 소노와의 챔피언결정전 3차전에서 숀 롱의 결정적인 역전 자유투에 힘입어 88-87로 승리하며 우승에 한 발 더 다가섰습니다.

부산 사직체육관을 가득 메운 팬들의 함성과 팽팽한 긴장감 속에서 부산 KCC 가 다시 한번 드라마 같은 승리를 써 내려갔다. 부산 KCC 는 9일 펼쳐진 고양 소노 와의 2025-26 LG전자 프로농구 챔피언결정전 3차전에서 경기 종료 직전까지 손에 땀을 쥐게 하는 접전을 벌인 끝에 88-87이라는 단 1점 차의 극적인 역전승을 거두었다.

이번 경기는 단순히 한 경기 승리 이상의 의미를 지니며, 우승을 향한 KCC의 집념과 선수들의 투혼이 고스란히 드러난 한 판 승부였다. 하지만 승리의 기쁨 뒤에는 숱한 위기가 있었다. 경기 초반 KCC는 11점 차라는 비교적 여유 있는 리드를 잡으며 승기를 잡는 듯 보였으나, 고양 소노의 끈질긴 추격과 집중력 있는 공격에 점수 차는 점차 좁혀졌다. 특히 팀의 핵심 전력인 최준용이 예상보다 이른 시점에 파울 아웃으로 코트를 떠나게 되면서 KCC는 전술적인 큰 공백과 함께 심리적인 위축이라는 이중고에 시달려야 했다.

경기의 정점은 종료 2초 전이었다. 고양 소노의 이정현이 결정적인 득점에 성공하며 역전을 허용했고, 경기장 전체에는 정적이 흐르며 패배의 그림자가 짙게 드리워졌다. 하지만 KCC에게는 최후의 보루인 숀 롱이 있었다. 롱은 경기 내내 자유투 7개 중 3개만을 성공시키며 다소 불안한 모습을 보였으나, 팀의 운명이 걸린 마지막 순간에 얻어낸 두 개의 자유투를 모두 깔끔하게 성공시키며 경기를 뒤집었다.

이는 단순한 기술적 성공을 넘어 엄청난 압박감을 이겨낸 정신력의 승리였다. 이상민 감독은 경기 후 인터뷰에서 롱의 자유투 성공에 대해 이제는 넣어줄 때가 되었다며 너스레를 떨었지만, 그 이면에는 선수에 대한 깊은 신뢰와 안도감이 섞여 있었다. 특히 앨리웁 작전이라는 과감한 선택이 네이선 나이트의 수비를 뚫고 롱의 파울 유도로 이어진 점은 이상민 감독의 용병술이 빛을 발한 순간이었다. 이상민 감독은 승리 후 인터뷰를 통해 냉철한 자기반성과 선수들에 대한 애정을 동시에 드러냈다.

그는 최준용의 세 번째 파울 상황에서 선수의 의욕을 존중하기보다 전략적으로 휴식을 주었어야 했다며 감독으로서의 아쉬움을 솔직하게 고백했다. 또한 고양 소노의 외곽 슛과 효율적인 공격 전개에 대해 보완이 필요함을 인정하며, 남은 경기 운영을 위한 세밀한 미팅을 예고했다. 그럼에도 불구하고 그는 최준용의 파울 아웃을 승부욕의 결과로 정의하며 그를 따뜻하게 감싸 안았다. 그동안 최준용이 팀의 승리에 기여한 몫이 매우 컸음을 강조하며, 오히려 이번 파울 아웃으로 얻은 휴식이 남은 시리즈에서 변수로 작용해 더 큰 에너지를 발휘할 수 있을 것이라는 긍정적인 전망을 내놓았다.

또한 이상민 감독은 부산이라는 도시에서 트로피를 들어 올리고 싶다는 강한 열망을 표현했다. 부산 KCC가 이곳 사직에서 아직 우승 트로피를 들어 올린 적이 없다는 점을 언급하며, 이번 시리즈의 마무리를 부산에서의 우승으로 장식하겠다는 각오를 다졌다. 이는 단순한 성적을 넘어 지역 팬들과의 약속을 지키겠다는 리더로서의 책임감이 돋보이는 대목이었다. 고양에서의 고된 일정과 이동 거리로 인한 피로감이 극심한 상황이었지만, 이번 3차전의 극적인 승리가 선수들의 정신적 피로를 씻어내고 우승을 향한 강력한 동기부여가 되었음은 분명해 보인다.

마지막으로 이상민 감독은 파이널 MVP에 대한 질문에 대해 매우 인상적인 답변을 남겼다. 특정 선수 한 명을 지목하는 대신, 주전 베스트 5 전원이 MVP라고 선언한 것이다. 송교창의 철벽 같은 수비와 켐바오를 묶어둔 헌신, 허훈의 탁월한 경기 리딩과 조율, 수비 약점을 극복하며 쉼 없이 뛴 허웅의 노력, 부상 속에서도 투혼을 발휘한 최준용, 그리고 결정적인 순간 팀을 구한 숀 롱까지 모든 선수가 각자의 위치에서 완벽한 역할을 수행했음을 인정한 것이다. 감독으로서 특정 개인의 영광보다는 팀 전체의 조화와 희생을 높게 평가한 그의 철학은 KCC가 이번 시리즈에서 보여준 강력한 원팀 정신을 상징한다.

이제 KCC는 우승 확률을 극대화하며 최후의 순간을 기다리고 있으며, 부산의 농구 팬들은 그들이 사직체육관에서 샴페인을 터뜨리는 역사적인 장면을 고대하고 있다





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부산 KCC 고양 소노 프로농구 이상민 감독 숀 롱

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