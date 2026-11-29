부산 해운대구가 12월 28일부터 2027년 1월 10일까지 해운대광장과 해변에서 제13회 해운대빛축제를 연다. '딥 다이브 해운대' 테마로 빛과 해양 생물을 결합한 새로운 체험을 제공한다.

부산 해운대구 는 29일, 오는 12월 28일부터 내달 10일까지 해운대광장 (군암로)과 모래沙滩에서 '제13회 해운대빛축제'를 개최한다고 공식 발표했다.

이번 축제의 주요 주제는 '딥 다이브 해운대(Deep Dive Haeundae)'로, 지표면에서 깊은 바다로 내려갈수록 빛이 더욱 밝아지는 여정을 상징한다. 해운대구는 이와 같은 컨셉을 바탕으로 빛의 깊이를 표현하는 다양한 조명 설치 작품과 체험 콘텐츠를 준비했다.

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해운대광장, 크리스마스 숲과 빛의 터널 조성

해운대광장(군암로) 지역에는 크루즈 출항을 알리는 '크루즈 게이트'와 길이가 30미터에 달하는 '빛의 터널'이 설치될 예정이다. 이곳은 방문객들이 축제장에 진입하는 첫인상을 결정하는 핵심 공간으로 활용된다.

또한, 최대 높이가 6미터에 이르는 대형 크리스마스 트리가 6개 숲처럼 배치되어 판타지적인 겨울 풍경을 연출한다. 12월 25일 크리스마스 데이에는 현장에 설치된 분사기가 눈을 모방한 입자를 뿌려 '화이트 크리스마스' 분위기를 한층 고조시킨다.

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해변, 12미터 크레타 호 및 해양 생물 조명 전시

해변 지역은 '심해 탐험' 테마로 구성되며, 축제 상징물인 길이가 12미터에 달하는 선박 설치 작품이 자리한다. 거대한 고래와 바다거북을 비롯한 다양한 해양 생물 조명이 심해의 풍경을 재현한다.

관람객은 설치된 조명을 만지면 색상이 변화하는 '인터랙티브 라이팅'을 체험할 수 있다. 이 장치는 사람들이 움직이고 조명을 만질 때 빛이 변형되며 이동하는 즐거움을 선사한다.

해변의 끝자락에 위치한 등대 설치 작품 근처에는 '소망 메시지 존'이 운영되어 방문객들이 새해 소망을 남길 수 있다. 또한, 2027년을 기념하는 사진 촬영 존이 마련되어 축제 기념写真を撮影像할 기회를 제공한다.

구청장, 해운대 해변에서의 로맨틱한 겨울 나기 강조

해운대구청장 김성수는 이번 축제의 취지를 설명하며, 시민들이 해운대 해변을 산책하며 로맨틱한 겨울밤을 즐길 수 있도록 계획했다고 밝혔다. 김성수 구청장은 축제 준비 과정과 방문객 편의 증진을 위한 세심한 배치가 이루어졌음을 강조했다.

해운대구는 지난 해 해운대 해변에서 열린 빛축제 장면의 연속선 상에서 이번 행사를 진행할 예정이다. 구는 축제 기간 중 방문객의 편의와 안전을 위해 다양한 행정 지원을 병행할 것으로 보인다.

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축제 일정 및 주요 프로그램 안내

제13회 해운대빛축제의 공식 운영 기간은 12월 28일부터 2027년 1월 10일까지다. 해운대광장과 해변 두 주요 행사장에서는 상시적인 조명 체험과 함께 특정 날짜에 맞춰 차별화된 이벤트가 진행된다.

특히 12월 25일에는 화이트 크리스마스를 위한 분수 프로그램이 진행되어 방문객들에게 색다른 볼거리를 제공한다. 이 외에도 새해 맞이 준비를 위한 소망 메시지 쓰기 활동과 사진 촬영 코너가 축제 전체 기간 동안 운영된다.

해운대구는 이번 축제를 통해 해운대 지역의 겨울 관광 활성화를 꾀하고 있다. '딥 다이브 해운대'라는 독특한 컨셉으로 인해 기존과 다른 해양 문화 축제의 모습이 공개될 것으로 기대된다. 많은 방문객들의 관심과 참여가 예상된다.

해운대구에 따르면, 조명 작품들의 유지보수와 이벤트 진행은 축제가 끝나는 2027년 1월 10일까지 지속된다. 구는 축제 종료 후 시설 철거 및 후속 처리 작업을 계획하고 있으며, 내년도 행사를 위한 기반을 마련할 예정이다.