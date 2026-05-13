부산 케이씨씨(KCC)가 KBL 챔피언결정전 5차전에서 고양 소노를 꺾고 우승

부산 케이씨씨(KCC)가 KBL 챔피언결정전 5차전에서 고양 소노를 76-68로 꺾고 우승했다. 케이씨씨는 7전4선승제 챔프전에서 4승1패로 우승을 확정했다. 통산 7번째 챔프전 우승을 가져가면서, 정규리그 6위 팀 최초 챔프전 우승이라는 기록도 세웠다.

우승 트로피 의 주인공은 부산 케이씨씨(KCC) 였다. 케이씨씨는 13일 고양소노아레나에서 열린 2025~2026 남자프로농구(KBL) 챔피언결정전 5차전에서 고양 소노 를 76-68로 꺾었다.

케이씨씨는 7전4선승제 챔프전에서 4승1패로 우승을 확정했다. 통산 7번째 챔프전 우승을 가져가면서, 정규리그 6위 팀 최초 챔프전 우승이라는 기록도 세웠다. 이상민 케이씨씨 감독은 경기 전 ‘선수들에게 오늘이 마지막이라 생각하고 뛰라고 주문했다’고 했다. 선수들은 기대에 부응했다.

케이씨씨는 1쿼터부터 힘차게 치고 나갔다. 경기 시작 4분 만에 14-2로 앞서더니 1쿼터를 갑절 이상 점수 차( 25-12) 로 마쳤다 . 허웅 (9득점 ) , 허훈 (9득점 ) , 송교창 (9득점 ) , 숀롱 (10득점 ) , 최준용 (4득점 )까지 베스트5가 1쿼터부터 활약했 다 . 2쿼터에서도 케이씨씨의 화력은 식을 줄 몰랐고 전반을 42-23, 큰 점수 차로 마무리했다. 소노는 3쿼터에서 네이던 나이트의 연속 14득점 , 4쿼터에서 침묵하던 이정현의 3점포가 터지며 종료 1분여 남기고 61-70까지 따라갔으나 경기를 뒤집지는 못했다 .

이정현이 전반 2득점에 그친 게 아쉬웠다. 이정현은 후반에 살아나며 이날 15득점 했다. 나이트 26득점, 임동섭 11득점. 케이씨씨는 최준용 15득점, 허웅 17득점, 허훈 15득점, 송교창 14득점, 숀롱이 14득점 했다.

이상민 케이씨씨 감독은 부임 사령탑 첫 우승 트로피를 들어올렸다. 그는 ‘너무 좋은 멤버들 덕이 컸다. 선수들이 포지션별로 제 역할을 다해줬다’며 선수들에게 공을 돌렸다. 이상민 감독은 국내 리그에서 한 팀에서 선수, 코치, 감독으로 우승한 첫번째 주인공 됐다.

챔프전 최우수선수(MVP)는 허훈(KCC)이 받았다. 허훈은 기자단 투표에서 79표(총 98표)를 받았다. 2017년 프로 데뷔 이후 첫 우승 반지와 함께 첫 챔프전 MVP도 거머쥐었다. 허훈은 아버지 허재(1997~1998시즌·부산 기아)와 형 허웅(2023~2024시즌·KCC)과 함께 삼부자가 모두 챔프전 MVP의 주인공이 됐다. 윤석열, ‘내란우두머리’ 재판부 기피 신청... 내일 항소심 첫 공판 불투





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부산 케이씨씨(KCC) KBL 챔피언결정전 5차전 고양 소노 우승 트로피 선수들에게 오늘이 마지막이라 생각하고 뛰라고 주문했다 포지션별로 제 역할을 다해줬다 챔프전 최우수선수(MVP) 2017년 프로 데뷔 이후 첫 우승 반지 첫 챔프전 MVP도 거머쥐었다 삼부자가 모두 챔프전 MVP의 주인공이 됐다

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