부산의 외국인 관광 지출액이 1조 원을 돌파하며 서울에 이어 전국 1위 달성. 대만 관광객의 의료쇼핑 열기로 서면 지역 상권이 피부과 중심의 새로운 패턴으로 빠르게 재편되고 있는 현실을 조명한다.

부산의 외국인 관광객 지출액이 1조 원을 돌파하며 전국 최고 수준을 기록했다. 부산시에 따르면 2025년 부산의 외국인 의료관광 객 수는 7만 5000명을 넘어섰고, 이는 전년 대비 151.5% 급증한 수치다.

이로 인해 부산은 서울에 이어 전국 2위의 의료관광객 수를 기록했으며, 주요 자치구별 소비 비중에서도 부산진구와 해운대구, 기장군이 선도하는 현상이 뚜렷해졌다. 특히 대만 관광객이 일본을 제치고 1위를 차지하면서 지역 상권 구조에 변화가 예상된다.

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서면 삼정타워 재개발과 의료쇼핑 중심상권

부산의 핵심 쇼핑지인 서면의 삼정타워는 10년 이상 흉물로 방치되었던 피에스타 건물을 토종 건설사 삼정프라퍼티가 포스코이앤씨로부터 매입하여 복합쇼핑몰로 개발한 사례다.

이곳 4층 전체는 J 피부과·성형외과 의원이 차지하고 있으며, 건물 외벽에는 영어, 중국어, 일어, 아랍어 등 다국어 광고로 미백과 울쎄라 등 피부 관리 패키지가 강조되고 있다.

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월요일 오전임에도 불구하고 대기자로 가득 찬 이곳은 한국관광데이터랩의 빅데이터 분석 결과, 외국인 관광 소비가 가장 높은 부산진구가 의료관광의 메카임을 증명한다.

삼정프라퍼티 이규빈 부점장은 대형 백화점과의 경쟁에서 살아남기 위해 트렌드를 빠르게 포착하고 외국인 방문객의 눈높이에 맞춘 콘텐츠를 즉각 반영하고 있다고 밝혔다.

국적별 의료관광객 급증과 진료과별 편중 현상

한국관광데이터랩의 분석에 따르면 올해 1월부터 9월까지 부산의 외국인 누적 관광 지출액은 1조 162억 원을 기록했다.

이는 지난해 연간 총지출 9396억 원을 단 3분기 만에 넘어서며, 부산이 서울에 이어 외국인 관광 지출 1조 원 돌파 첫 사례가 되었음을 시사한다.

국적별로는 대만이 전체의 37.4%로 1위를 차지하며 2년 연속 1위였던 일본(22.2%)을 제쳤다. 이어 중국(15%), 러시아(4%), 미국(3.7%), 태국(2.7%) 순이었다.

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진료과별로는 피부과가 5만 2798명으로 전체의 67%를 차지하며 압도적인 인기를 끌고 있어, 의료관광의 중심이 명확하게 드러났다.

해운대 중심에서 부산진구로 소비 확산 양상

기존에는 해운대에 집중되었던 외국인 소비가 해운대구(25.9%), 부산진구(26.7%), 기장군(13.6%) 순으로 분산되고 있다.

의료관광은 일반 관광에 비해 체류 기간이 길고 1인당 지출액이 높아 지역 경제 파급효과가 크다는 점에서 부산시는 2030년 목표인 의료관광객 10만 명 조기 달성을 기대하고 있다.

서면의 스페셜티커피점 블랙업커피 서면 본점 역시 외국인 손님들로 가득 차 있으며, 일본인 부부와 미국인 청년, 유럽계 여성, 인도인 등이 매장 인원의 3분의 2를 차지하고 있다.

뉴아이디 박준경 대표는 부산국제영화제 참석을 위해 매년 부산을 방문하며, 광안리와 송도 등 기존 명소 외의 새로운 즐길 거리 개발이 관광객에게 긍정적인 영향을 준다고 평가했다.