부산 유엔기념공원서 제20회 추모의 날, 빈센트 커트니 등 참전용사 묵념

11일 부산 남구 유엔기념공원에서 열린 제20회 유엔참전용사 국제추모의 날 행사에서 90대 노병들이 전우를 기리며 묵념했다. 국가보훈부도 감사오찬을 통해 희생에 감사를 전했다.

11일 오전 11시 정각, 세계 유일의 유엔군 묘지인 부산 남구 유엔기념공원 상공에 추모 사이렌이 울려 퍼졌다. 이날은 6·25 전쟁 당시 희생된 유엔군 참전용사의 고귀한 희생을 기리기 위해 매년 열리는 제20회 유엔참전용사 국제추모의 날 기념식인 ' 턴 투워드 부산' 행사가 진행된 날이다.

90대 노병들 휠체어 타고 전우 추모

'턴 투워드 부산'은 2007년 캐나다 참전용사 빈센트 커트니가 부산 유엔 묘지를 향해 유엔 참전국들이 함께 1분간 묵념하자고 제안하며 시작된 추모 행사다. 이날 행사에는 이 최초 제안자인 빈센트 커트니(92)를 비롯해 윌리엄 제임스 월쉬(영국·97), 필립 조셉 디 멘노(미국·94), 레지널드 워머(호주·93), 하르먼 헥센베르(네덜란드·91) 등 6·25 전쟁 유엔 참전용사 5명이 참석했다.

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90세가 넘은 나이에도 한국을 찾은 노병들은 불편한 몸을 이끌며 전우들을 위해 국화꽃 한 송이를 헌화했다. 특히 빈센트 커트니는 5년 만에 유엔기념공원을 다시 찾아 휠체어를 타고 단상에 올랐다. 그는 전우들에게 바치는 추모사에서 "여러분의 고귀한 영혼은 모든 아름다운 풍경과 부드러운 음악, 따뜻한 말 한마디 한마디와 함께 어우러져 이토록 놀랍도록 발전하고 역경을 이겨내며 자유로운 한국 국민들의 삶 속에 살아 있다"고 말했다.

블랙이글스 추모 비행 및 사령관 인사

행사 현장에서는 공군 특수비행팀 블랙이글스가 추모 비행을 진행해参战 용사와 참관객들의 눈길을 끌었다. 또한 스콧 A. 윈터 유엔군 사령부 부사령관이 인사말을 하며 현장을 방문했다. 부산 유엔기념공원에는 6·25 전쟁 때 참전한 14개국의 참전용사 2천339명의 유해가 잠들어 있어, 이 같은 추모 행사의 의미를 더한다.

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국가보훈부, 감사오찬으로 감사 전달

오후에는 서울=연합뉴스 보도에 따르면 권오을 국가보훈부 장관이 부산 시그니엘호텔에서 유엔참전용사 재방한 초청 감사오찬을 열었다. 권 장관은 한국을 찾은 6개 참전국 용사와 유족 36여명을 모시고 정부를 대표해 감사의 뜻을 전했다. 그는 "대한민국의 오늘을 있게 한 유엔참전용사들의 뜨거운 인류애, 그리고 긴 세월 아픔을 가슴에 품고 살아오신 전사·실종 장병 유가족분들께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

국제보훈 사업 확대 계획 명시

권오을 장관은 이어 "영웅들의 희생과 헌신이 미래세대들에게 온전히 기억되고 계승될 수 있도록 다각적인 국제보훈 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 약속했다. 이번 제20회 추모의 날 행사는 단순한 추모를 넘어, 과거의 희생이 현재의 평화와 번영으로 이어졌음을 확인하고 향후 보훈 정책의 방향성을 제시하는 의미 있는 자리였다.