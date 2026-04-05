부산 아미동 '비석마을' 외국인 관광객 폭증, 부산시 원인 분석 착수

부산 서구 아미동 '비석마을'에 외국인 관광객이 폭발적으로 증가하며 부산시가 원인 분석에 나섰다. 유네스코 세계유산위원회 부산 개최, BTS 팬덤 영향, 독특한 역사적 배경 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 부산시는 관광 인프라 확충 및 관광 마케팅을 통해 관광객 유치에 힘쓸 예정이다.

부산 서구 아미동 , 일명 ' 비석마을 '에 외국인 관광객 이 폭발적으로 증가하며 부산시가 원인 분석에 나섰다. 5일 한국관광공사 한국관광데이터랩 집계에 따르면, 지난해 12월부터 올해 2월까지 아미동 을 찾은 외국인 관광객 은 707.4% 증가하며 전국 최고 증가율을 기록했다. 1년 새 외국인 관광객 수는 15만 명을 넘어섰다. 이처럼 갑작스러운 관광객 증가는 부산시를 당황하게 만들었고, 다양한 분석이 쏟아지고 있다. 아미동 은 일제강점기 일본인 공동묘지 위에 지어진 가옥이 밀집한 곳으로, 한때 부산의 대표적인 낙후 지역으로 여겨졌다. 그러나 최근 들어 외국인 관광객 들의 발길이 끊이지 않고 있다.\ 외국인 관광객 급증의 배경에는 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 첫 번째 요인으로는 오는 7월 부산에서 열릴 예정인 제48차 유네스코 세계유산위원회의 부산 개최가 결정된 점을 꼽을 수 있다.

아미동이 지난해 11월 유네스코 유산에 우선 등재된 '피란수도 유산'의 일부라는 점이 외국인들의 관심을 끈 것으로 분석된다. 실제로 유네스코 세계유산위원회 부산 개최가 결정된 지난해 7월 이후, 아미동을 찾는 외국인 관광객 수는 급증했다. 또한, 아미동의 독특한 지리적, 역사적 배경 역시 매력적인 요소로 작용했다는 분석이다. 비석마을이라는 독특한 이름과 역사적 스토리가 외국인들에게 흥미를 유발하고, 사진 촬영 명소로 입소문을 타면서 관광객 유입을 가속화했다는 평가다. 뿐만 아니라, 아미동의 이름이 글로벌 아이돌 그룹 BTS의 팬클럽 'ARMY'와 발음이 같다는 점도 무시할 수 없는 요소로 작용했다는 분석도 나온다. BTS의 활동 재개에 대한 기대감이 높아지면서, 팬들이 아미동을 방문하는 사례가 늘어났다는 것이다. 서구는 이러한 관광객 증가에 발맞춰 관광 인프라를 확충하고, 관광객 유치를 위한 노력을 강화할 계획이다.\부산 서구는 아미동 인근에 관광안내소를 설치하여 관광객들에게 편의를 제공하고 있으며, 감천문화마을과의 연계를 통해 관광 시너지를 창출하려는 노력을 기울이고 있다. 오는 6월 완공 예정인 천마산 전망대 역시 아미동 관광객 유입에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다. 서구는 'ARMY(아미)동' 병기 제안을 검토하는 등, BTS 팬덤을 활용한 관광 마케팅 전략도 고려하고 있다. 아미동의 매력을 널리 알리고, 외국인 관광객들에게 더욱 매력적인 관광지로 만들기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있는 것이다. 서구 관계자는 “ARMY와 아미동의 발음이 같은 점이 어느 정도 영향이 있을 것”이라며 “오는 6월쯤 인근 천마산 전망대가 완공 예정인데, 아미동 관광객 증가에 상당한 시너지가 있을 것으로 본다”고 밝혔다. 부산시는 아미동의 관광 자원화를 통해 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 다양한 정책을 추진할 예정이다





kyunghyang / 🏆 14. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

아미동 비석마을 외국인 관광객 부산 BTS

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

국방부의 'BTS 병역 설문조사' 번복, 전 세계가 지켜본다[하성태의 사이드뷰] BTS 병역특례 국민여론조사, 정작 BTS 군입대 거부한 적 없어

더 많은 것을 읽으십시오 »

한국관광공사, BTS 데뷔 10주년 연계 특별 방한상품 출시.. 호주 아미 방한 여행한국관광공사, BTS 데뷔 10주년 연계 특별 방한상품 출시.. 호주 아미 방한 여행newsvop

더 많은 것을 읽으십시오 »

‘BTS 데뷔 10주년 주간’ 맞아 서울 곳곳 보라빛으로…문화 체험 행사 풍성BTS 데뷔 10주년을 맞아 오늘(12일)부터 서울 곳곳이 BTS 상징색인 보랏빛으로 물드는 ‘BTS 10th 애니버서...

더 많은 것을 읽으십시오 »

의상 전시하고 숙박 상품 내놓고...관광업계 'BTS 특수'BTS 공연 의상 7벌 전시…팬 발길 이어져 / BTS 연계 숙박 상품 1박 70만 원…90% 넘게 팔려 / 한국관광공사, 호주 팬 불러 ’BTS 로드’ 여행

더 많은 것을 읽으십시오 »

BTS ���� �ĸ��� ���...��2023 MTV EMA�� ������ Ȯ��BTS ���� �ĸ��� ���...��2023 MTV EMA�� ������ Ȯ�� - ��Ÿ������, �ۼ���-��ҿ�, ����-hot-issues, ���-��ź�ҳ��(BTS) ������ ������ �ĸ��� ���.

더 많은 것을 읽으십시오 »

당신도 ‘아미’?…서울 광화문광장·명동 곳곳에서 “보라합니다”방탄소년단(BTS)을 보기 위해 세계 곳곳에서 ‘아미’(BTS 팬클럽)들이 서울 광화문광장에 모이면서 국내 유통업계도 분주하다. BTS 상...

더 많은 것을 읽으십시오 »