부산 시민, 이재명 대통령 국정 운영 긍정 평가… 전재수 부산시장 후보 지지율 상승 기대

부산 시민 2명 중 1명 이상이 이재명 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가하며, 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 지지율 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다. 여론조사 결과, 전재수 후보는 야당 후보들을 크게 앞서고 있으며, 대통령 국정 지지도가 이를 뒷받침하고 있다. 다양한 여론조사에서 유사한 결과가 나타나면서, 다가오는 부산시장 선거에 미치는 영향에 관심이 쏠린다.

부산 시민 2명 중 1명 이상이 이재명 대통령 의 국정 운영을 긍정적으로 평가하는 것으로 나타나, 여당의 부산시장 후보 지지율 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 최근 여론조사 결과에 따르면, 더불어민주당의 유력 부산시장 후보인 전재수 국회의원의 지지율이 야당 후보들을 크게 앞서는 것으로 나타났다. 이는 이재명 대통령 의 국정 지지도가 부산 시민들 사이에서 높게 유지되고 있는 것과 무관하지 않다는 분석이다. 부산일보와 에이스리서치가 지난 3~4일 실시한 여론조사 (부산 만 18세 이상 1004명, 무선 ARS 방식, 응답률 7.0%) 결과에 따르면, 이재명 대통령 의 국정 운영에 대해 응답자의 57.2%가 '잘하고 있다'고 답하며 긍정적인 평가를 내렸다. 반면 '잘 못하고 있다'는 부정적인 평가는 35.6%에 그쳤고, '잘 모르겠다'는 부동층은 7.2%로 나타났다. 연령별로는 대부분의 세대에서 긍정적인 평가가 50%를 넘었으나, 20대에서는 부정 평가가 50.

6%로 긍정 평가보다 높게 나타나 차이를 보였다. 지지 정당별로는 뚜렷한 온도 차이를 보였다. 더불어민주당 지지층의 95.9%가 이 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 반면, 국민의힘 지지층에서는 15.9%만이 긍정적이라고 답했다. 무당층에서는 47.1%가 긍정적, 32.6%가 부정적인 평가를 내렸다.\이번 조사는 부산시장 선거의 민심을 파악하는 동시에 대통령 국정 지지도를 함께 질문함으로써, 여론의 흐름을 다각도로 분석했다는 점에서 의미가 있다. 50%를 넘어선 대통령의 국정 지지도는 여야 가상 대결 결과에도 고스란히 반영되었다. 전재수 의원과 국민의힘 소속 박형준 현 부산시장의 양자 대결에서 전 의원이 47.7%의 지지율을 얻어 34.9%를 기록한 박 시장을 오차범위 밖에서 앞섰다. 또한, 전재수 의원과 국민의힘 주진우 의원의 가상 대결에서도 전 의원이 47.7%로 36.4%의 지지를 얻은 주 의원을 크게 앞섰다. 이러한 결과는 국민의힘 텃밭으로 여겨지는 부산에서 대통령의 국정 지지도가 과반을 넘어서면서, 여당 후보가 누구와 경쟁하더라도 우세를 보일 수 있다는 것을 시사한다. 국민의힘 본선행 주자 적합도 조사에서는 박 시장이 주 의원을 소폭 앞섰지만, '없음/모름' 응답이 41.6%에 달해 변동의 가능성을 열어두었다. 국민의힘은 당원 투표 50%와 여론조사(민주당 지지층 제외) 50%를 합산하여 후보를 선출할 예정이다.\최근 실시된 다른 여론조사에서도 이재명 대통령의 국정 지지도는 긍정적인 평가를 유지하고 있다. 지난달 28~29일 동아일보와 리서치앤리서치, 23~24일 스트레이트뉴스와 조원씨앤아이의 여론조사에서도 각각 64.3%와 62.4%의 높은 국정 지지율을 기록했다. 이들 조사에서 전재수 의원은 가상 대결에서도 40%대의 지지율을 확보하며 국민의힘 후보들을 오차범위 밖으로 따돌렸다. 이러한 일관된 결과는 이재명 대통령에 대한 부산 시민들의 긍정적인 평가가 확고하게 자리 잡고 있으며, 다가오는 부산시장 선거에서 여당 후보에게 유리하게 작용할 수 있음을 보여준다. 이번 조사에서 부산일보와 에이스리서치의 여론조사 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p이다. 동아일보와 리서치앤리서치는 전화 면접 조사(804명, 응답률 9.7%)를, 스트레이트뉴스와 조원씨앤아이는 무선 ARS 조사(801명, 응답률 7.4%)를 실시했으며, 두 조사의 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p이다. 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다





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