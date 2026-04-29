부산 북갑 재보궐, 한동훈·하정우 격돌…선거전 '점화'

6·3 지방선거 최대 격전지 부산 북갑에 한동훈 전 국민의힘 대표와 하정우 전 청와대 AI수석이 출마하면서 경쟁이 본격화되었습니다. 두 후보는 구포시장에서 첫 만남을 가졌으며, 지역 현안 해결을 위한 경쟁을 다짐했습니다. 박정훈 의원은 하정우 수석의 출마 배경에 대한 발언 변화를 지적하며 선거 개입 논란을 제기했습니다.

6월 3일 지방선거 최대 격전지로 떠오른 부산 북갑 재보궐 선거 에 한동훈 전 국민의힘 대표에 이어 하정우 전 청와대 AI수석까지 출마하면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 하정우 수석은 구포시장에서 한동훈 전 대표와 만나 서로의 건강을 기원하며 덕담을 나눴다.

이준석 개혁신당 대표 또한 정이한 후보를 응원하기 위해 구포시장을 방문하여 하정우 수석과 페어플레이를 다짐했다. 하정우 수석은 구포역 공사 지연, 교통 인프라 확충, 북부권 의료 인프라 부족, 만덕 지역 교육 여건 개선, 청년 일자리 문제 등 지역 현안 해결을 약속하며, 청와대에서의 한계를 극복하고 실질적인 변화를 만들기 위해 출마했다고 밝혔다. 한편, 박정훈 국민의힘 의원은 하정우 수석의 출마 배경에 대한 발언 변화를 지적하며 선거 개입 논란을 제기했다.

하정우 수석은 과거 이재명 대통령의 지시가 없으면 청와대에 남겠다는 입장을 밝혔으나, 이후 대통령을 설득하여 출마했다고 주장하며 말을 바꿨고, 부산 현장에서는 대통령이 보냈다는 발언을 했다는 것이다. 이러한 발언 변화는 대통령의 선거 개입 의혹을 불러일으키고 있으며, 하정우 수석의 진정성에 대한 의문을 제기하고 있다. 부산 북갑 재보궐 선거는 앞으로 더욱 뜨거운 경쟁을 펼칠 것으로 예상된다. 한동훈 전 대표는 시장 방문 중 시민들의 뜨거운 환영을 받았지만, 일부 불편을 호소하는 목소리도 있었다.

하정우 수석은 지역 기반을 다지고 현안 해결 의지를 강조하며 지지자들의 표심을 얻기 위해 노력하고 있다. 박정훈 의원의 비판은 선거 국면에 새로운 변수로 작용할 가능성이 있으며, 유권자들의 판단에 영향을 미칠 것으로 보인다. 이번 선거 결과는 향후 정치 지형에도 중요한 영향을 미칠 것으로 전망된다. 특히, AI 분야 전문가인 하정우 수석의 등장은 정치권에 새로운 바람을 불러일으키고 있으며, 그의 정책 행보에 대한 관심이 높아지고 있다.

또한, 한동훈 전 대표의 지지 기반과 이준석 대표의 개혁적인 이미지가 부산 북갑 선거에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. 선거 캠프들은 각 후보의 강점을 부각하고 약점을 보완하며 유권자들의 마음을 사로잡기 위한 전략을 펼치고 있다. 부산 시민들의 선택이 대한민국 정치의 미래를 결정할 중요한 순간이 될 것이다. 이번 선거는 단순한 재보궐 선거를 넘어, 정치 개혁과 미래 비전을 제시하는 중요한 기회가 될 것으로 기대된다.

후보들은 지역 주민들의 목소리에 귀 기울이고, 실질적인 정책 대안을 제시하며 유권자들의 신뢰를 얻어야 할 것이다. 또한, 깨끗하고 공정한 선거를 통해 민주주의 가치를 실현하는 것이 중요하다. 부산 북갑 재보궐 선거는 대한민국 정치의 새로운 이정표를 세울 수 있는 중요한 시험대가 될 것이다





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