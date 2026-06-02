부산 북갑 보궐선거, 보수 단일화 무산 속 표심 분열...한동훈·박민식·하정우 최후의 접전

부산 북구 갑구 보궐선거를 앞두고 무소속 한동훈 후보와 국민의힘 박민식 후보의 보수 단일화가 무산되며 유권자들의 표심이 혼란에 빠졌다. 한동훈 후보는 전국적 지지 기반과 조직력으로 우위를 점하는 듯하지만, 박민식 후보는 지역 연고와 경험을 강조하며 맞서고 있다. 이 과정에서 더불어민주당 하정우 후보가 표 분열의 수혜를 볼 것이라는 전망도 나오며, 일부 보수 유권자들은 '당선 가능성'을 고려해 민심 단일화를 모색하는 모습이다. 선거 하루 전, 세 후보는 최후의 유세를 통해 지지를 호소했고, 구포시장과 덕천동 일대에서는 뜨거운 선거 열기가 이어졌다.

제6회 전국동시지방선거 부산 북구 갑구 보궐선거를 앞두고 보수 진영의 표심이 극명하게 갈라지면서 선거전이 마지막 날까지 치열한 공방전을 벌이고 있다. 무소속 한동훈 후보와 국민의힘 박민식 후보가 보수 단일화 에 실패한 상황에서 두 후보는 서로에 대한 맹공을 퍼붓고 있으나, 일부 유권자들은 더불어민주당 하정우 후보의 '어부지리' 승리를 경계하며 '당선 가능성이 높은 후보'에게 표를 몰아주는 '민심 단일화' 현상도 나타나고 있다.

부산 북구 갑구는 구포·덕천동 등 보수 지향이 강한 지역과 만덕동 같은 대규모 주거 단지가 공존하는 복합적인 지역으로, 유권자들의 표심은 전국적인 이슈와 지역적 정체성 사이에서 갈등을 보이고 있다. 현장에서는 한동훈 후보에 대한 강한 지지가 눈에 띄지만, 박민식 후보의 지역 연고와 경험을 강조하는 목소리도 적지 않게 들린다. 특히 한동훈 후보는 전국에서 몰려든 젊은 지지자들의 조직력과 팬덤으로 인해 상대적으로 높은 주목도를 누리는 반면, 박민식 후보는 '진짜 북구 사람'이라는 이미지를 내세워 지역민과의 유대감을 강조하고 있다.

한편 하정우 후보는 보수표 분열로 인한 수혜자로 평가받는 분위기이며, 일부 유권자들은 현재의 정치 지형에서 가장 현실적인 선택지로 하 후보를 바라보고 있다. 선거운동 마지막날 각 후보는 마지막 유세에서 한 표라도 더 얻기 위해 필사적인 호소를 이어갔고, 본투표를 하루 앞둔 상황에서 세 후보의 최종 지지율 접전이 예상된다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

부산 북갑 보궐선거 한동훈 박민식 하정우 보수 단일화 지역 선거 지지율 유세 민심

United States Latest News, United States Headlines