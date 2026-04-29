부산 북갑 구포시장서 재보궐선거 열기 고조…하정우·한동훈 등 후보들 치열한 경쟁

부산 북갑 구포시장에서 재보궐선거 열기가 고조되고 있다. 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 한동훈 전 국민의힘 대표를 비롯한 후보들이 치열한 경쟁을 펼치고 있으며, 이번 재보궐선거는 14곳에서 치러져 미니 총선급으로 주목받고 있다. 민주당과 국민의힘을 비롯한 주요 정당들은 공천을 마무리하며 선거 대비를 가속화하고 있다.

부산 북갑 구포시장은 재보궐선거 의 핫플레이스로 주목받고 있다. 29일 오후 3시 30분께 부산 북구 전통상권인 구포시장에서는 선거운동 열기가 고조되었다. 하정우 전 청와대 AI미래기획수석은 이날 더불어민주당 인재영입식에 참석한 후 바로 구포시장을 찾았고, 무소속으로 출마하는 한동훈 전 국민의힘 대표는 상인들과 일일이 손을 잡고 지지를 호소하며 '잘하겠습니다'라고 말했다.

이번 부산 북갑 지역 재보궐선거는 민주당 하정우 전 수석, 국민의힘 박민식 전 국가보훈부 장관, 무소속 한동훈 전 대표 등 3자 대결로 예상된다. 구포시장에서 만난 시민들은 각 후보에 대한 호불호를 솔직하게 드러냈다. 국밥집 상인 김 모씨(74)는 '보수가 지금 영 아이잖아. 한동훈이가 국회 가면 좋겠다'고 기대감을 드러냈고, 장을 보러 온 67세 최 모씨는 '하정우는 아들이랑 같은 고등학교 나왔는데 머리 좋다대'라고 말했다.

한 90대 여성은 '박민식이는 다른 지역에 갔다 왔다고 해도 여기서 나고 자랐다 아이가'라고 말했다. 부산 북갑을 놓고 후보들 간의 견제와 장외 설전은 더욱 거칠어지고 있다. 하정우 전 수석은 이날 '고향으로 돌아온 하GPT(하 전 수석 별명)가 부산을 대한민국의 새로운 성장 엔진으로 만들겠다'며 '단디하겠다'고 선언했다. 한동훈 전 대표는 전날 페이스북을 통해 '이재명 대통령이 결국 출마 지시를 한 것으로 보인다'며 '그렇다면 이 대통령의 불법 선거 개입'이라고 지적했다.

이에 대해 하 전 수석은 '통님 지시가 아니고 제가 설득한 것'이라고 받아쳤다. 이날 전은수 민주당 의원을 포함해 지방선거 광역단체장 후보로 나서는 여야 현역 의원들이 일제히 의원직을 사퇴하면서 재보선 지역이 14곳으로 확정되었다. 민주당에서는 추미애(경기 하남갑), 박찬대(인천 연수갑), 위성곤(제주 서귀포), 전재수(부산 북갑), 민형배(광주 광산), 박수현(충남 공주부여청양), 이원택(전북 군산김제부안), 김상욱(울산 남갑) 의원이 사퇴했다. 국민의힘에서는 추경호 의원(대구 달성)이 사퇴했다.

앞서 재보선이 확정된 5곳에 이날 사퇴한 9명의 지역구까지 총 14곳에서 재보선이 치러지게 되었다. 이번 재보선에 중량급 인사가 대거 출마하면서 선거 분위기가 달궈지고 있다. 재보선이 열리는 14곳 중 13곳이 민주당 의원 지역구인 만큼 민주당은 사수를 목표로 총력전을 펼칠 전망이다. 국민의힘은 탈환을 목표로 삼고 있다.

재보선 지역구가 확정되면서 여야는 공천에 속도를 내고 있다. 민주당에서는 인천 연수갑(송영길 전 민주당 대표), 인천 계양을(김남준 전 청와대 대변인), 경기 하남갑(이광재 전 강원도지사), 경기 안산갑(김남국 전 의원), 경기 평택을(김용남 전 의원), 울산 남갑(전태진 변호사) 공천을 확정했다. 국민의힘은 경기 평택을(유의동 전 의원), 경기 안산갑(김석훈 전 경기도당 수석대변인), 충남 아산을(김민경 작가), 전북 군산김제부안갑(오지성 전 당협위원장) 공천을 마무리했다. 민주당은 이날 전은수 전 청와대 대변인도 영입했다.

강훈식 청와대 비서실장이 있던 충남 아산을 출마가 점쳐진다. 이번 재보선에서 평택을도 격전지로 주목받는다. 진보진영에서 김재연 진보당 후보, 조국 조국혁신당 후보, 김용남 민주당 후보가 출마했고 보수진영에서는 유의동 국민의힘 후보, 황교안 자유와혁신 후보가 나서면서 5자 구도가 형성되었다. 각종 여론조사에서 승부를 점치기 어려울 정도로 표심이 분산된 가운데 단일화 가능성도 거론되고 있다





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재보궐선거 부산 북갑 하정우 한동훈 주요 정당

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