부산 북갑 보궐선거 최종 라운드, 하정우·박민식·한동훈 후보 마지막 유세 펼쳐

부산 북갑 지역구 보궐선거에서 더불어민주당 하정우 후보, 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 마지막 유세를 진행한다. 각 후보는 지역 발전 방안과 보수 재건을 내세우며 유권자들의 선택을 호소하고 있다.

부산 북갑 지역구 보궐선거 가 시작되면서 더불어민주당 하정우 후보, 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 각자의 전략으로 유권자들의 선택을 받기 위한 최후의 캠페인을 전개하고 있다. 4월 1일에 열린 기자회견에서 세 후보는 각각 부산 연제구 시의회와 선거사무소를 무대로 자신의 공약과 선거 일정, 그리고 유세 현장을 소개했다.

하정우 후보는 더불어민주당 부산시장 후보 전재수와의 '원팀' 구도를 강조하며, 북구 지역의 발전을 위해 협력하겠다는 의지를 표명했다. 그는 "북구를 위해 일할 기회를 주십시오"라는 제목의 SNS 글을 통해 대통령이나 보수를 재건하겠다는 개인적인 야망은 없으며, 오직 지역 주민들을 위한 책임감과 사명감만을 내세웠다. 하 후보는 만덕동 아침 인사를 시작으로 전날부터 무박 100시간 유세를 이어가며, 북갑 전역을 순회하고 저녁에는 전 후보와 함께 도보 유세를 진행했다. 박민식 후보는 4월 2일 비가 내리는 가운데 마지막 유세에 나섰다.

그는 자신을 '북구 사람'이라고 칭하며, 구포시장 인사를 비롯해 덕천동, 만덕동, 구포동 일대를 직접 걸으며 유권자들과 소통했다. 이날 유세에는 국민의힘 송언석 원내대표와 안철수·김민전 의원이 함께 참여해 당의 단합을 보여주었다. 박 후보는 덕천역 인근에서 마지막 연설을 마친 뒤, 공식 선거운동 종료 전까지 도보 유세를 지속할 계획이라고 밝혔다. 그는 "바닥 민심이 생각보다 훨씬 좋다"며 압도적인 승리를 기대한다고 말했다.

한동훈 후보는 무소속으로 출마해 보수 재건을 목표로 삼으며, 구포시장을 중심으로 집중 유세를 벌였다. 그는 구포시장의 인근 쌈지공원에서 마지막 유세를 진행하며 "내일은 북구가 잃어버린 20년을 되찾고 부산의 1순위, 대한민국의 1순위로 다시 태어날 것"이라고 강조했다. 또한 이 후보는 지역 선거를 넘어 국가 차원의 보수 재건과 이재명 대통령의 공소 취소 폭주를 막아내는 것이 이번 선거의 의미라며 강력한 의지를 피력했다. 한 후보는 최근 제기된 '지지자 위장전입' 의혹에 대해서는 월별 인구통계 자료를 제시하며 조직적인 위장전입은 불가능하다고 반박했고, 민주당과 하정우 후보 측의 다급함을 비판했다.

세 후보 모두 선거일 전날까지 다양한 형태의 유세와 소통을 이어가며, 유권자들의 최종 선택을 받기 위해 최선을 다하고 있다. 이번 보궐선거는 부산 북갑 지역구의 향후 정치 지형을 결정짓는 중요한 판도가 될 것으로 기대된다





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