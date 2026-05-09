부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 후보의 출마 기자회견

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 9일 오후 부산 북구 구포시장 인근에서 출마 기자회견을 열고 이재명 정권 견제와 보수 재건을 앞세웠다. 한 후보는 이날 오후 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 열린 출마 기자회견에서 ‘이재명 대통령의 대리인과 벌이는 정면 승부’라고 규정했다. 그는 ‘공소 취소 특검’을 쟁점화하는 데도 주력했다. 한 후보는 국민의힘 지도부를 향한 비판도 이어갔고, 단일화 여부에 대해서는 ‘큰 민심의 열망에서 그런 정치적 문제는 종속적인 것’이라고 말했다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거 에 출마한 무소속 한동훈 후보 가 9일 오후 부산 북구 구포시장 인근에서 출마 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스 부산 북갑 국회의원 보궐선거 에 출마한 무소속 한동훈 후보 가 9일 출마 기자회견에서 이재명 정권 견제 와 보수 재건 을 앞세웠다.

한 후보는 이날 오후 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 열린 출마 기자회견에서 ‘이재명 대통령의 대리인과 벌이는 정면 승부’라고 규정했다. 한 후보는 ‘공소 취소 특검’을 쟁점화하는 데도 주력했다. 그는 ‘제가 대대적인 관심 속에 이재명 대통령이 보낸 대리인을 꺾고 견제 역할을 해낸다면 많은 상황이 바뀔 것’이라며 ‘그렇게 생각하시기 때문에 이렇게 많이 모이고 언론도 관심을 가지는 것’이라고 했다. 이어 ‘제가 승리하면 이 대통령이 얼마나 아플지 한번 생각해달라’며 ‘이 대통령이 보낸 대리인을 꺾어 헌법 파괴를 막아내고, 보수를 재건해 대안 세력이 될 것’이라고 강조했다.

한 후보는 ‘공소 취소 특검’을 쟁점화하는 데도 주력했다. 그는 ‘공소 취소 특검과 관련해 제가 제일 많이 싸우고 있다고 생각한다’며 ‘이 대통령이 진짜로 추진하면 바로 거리로 나가 시민들을 설득하고 이 대통령을 탄핵할 것’이라고 말했다. 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 9일 오후 부산 북구 구포시장 인근에서 출마 기자회견을 연 뒤 시민들에 인사를 하고 있다. 연합뉴스 한 후보는 국민의힘 지도부를 향한 비판도 이어갔다.

그는 ‘지금 국민의힘 일부 당권파가 민주당이 아니라 저를 이기려고 애를 쓰고 있다’며 ‘이런 퇴행들 때문에 제대로 견제가 안 되고, 그러니까 이 대통령이 저렇게 막 나가고 있는 것’이라고 주장했다. 한 후보는 국민의힘 복귀 가능성에 대해 ‘저는 탈당한 적이 없다. 부당하게 제명당했을 뿐’이라며 ‘제가 부당하게 제명당한 첫날 했던 말씀을 기억해 달라. 저는 반드시 돌아간다’고 답했다.

단일화 여부에 대해서는 ‘큰 민심의 열망에서 그런 정치적 문제는 종속적인 것’이라고 말했다. 이날 한 후보는 북구 표심을 겨냥한 지역 공약도 발표했다. 그는 낙동강과 구포시장을 연계해 공연·전시·스포츠가 1년 내내 살아 있는 영남권 대표 문화·상권 거점으로 북구를 키우겠다고 약속했다. 또 만덕터널과 구포대교 등의 차량 정체 해소 및 도로망 확충, 저평가된 북구의 자산 가치 향상, 만덕 지역 교육·돌봄 통합형 에듀타운 조성, 안전한 통학 지원체계 마련 등을 공약했다.

그러면서 ‘저는 쪽팔린 거 진짜 싫어하는 사람’이라며 ‘저는 약속을 지킨다. 여기서 끝까지 간다’고 말했다. 이날 기자회견이 열린 쌈지공원 주변에는 한 후보를 보려는 주민과 지지자들 수백명이 몰렸다. 한 후보의 발언 중간중간 박수와 환호가 터져 나왔고, 최근 국민의힘을 탈당하며 한 후보 지지 의사를 밝힌 서병수 전 의원은 회견장을 찾아 한 후보와 포옹하며 힘을 보태기도 했다





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