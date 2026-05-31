부산 북갑 보궐선거 D-3, 하정우-한동훈 네거티브 격화… 시민들은 혼란

6·3 부산 북갑 보궐선거를 사흘 앞두고 민주당 하정우 후보와 무소속 한동훈 후보가 네거티브 공방을 이어가며 표심 잡기에 나섰다. 두 후보는 각각 지역 순회 유세와 주민 접촉을 통해 지지를 호소했으나, 상호 비난이 과열되면서 유권자들의 혼란이 가중되고 있다.

6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거가 사흘 앞으로 다가온 31일, 더불어민주당 하정우 후보와 무소속 한동훈 후보가 북구 전역을 돌며 표심 잡기에 주력했다. 두 후보는 이날 각각 북구 방방곡곡 순회 유세와 지역 주요 동네 방문을 통해 시민들과 직접 소통하며 지지를 호소했다.

하 후보는 덕천동에서 거리 인사를 진행하며 내 고향인 북구의 발전을 약속했고, 한 후보는 구포동, 덕천동, 만덕동을 돌며 김영삼 전 대통령의 기개를 이어받아 부산 정치를 일깨우겠다고 강조했다. 박민식 국민의힘 후보는 이명박 전 대통령과의 면담을 통해 보수층 결집을 꾀했다. 이번 선거는 하 후보와 한 후보의 초박빙 구도 속에서 네거티브 공방이 연일 치열해지고 있다. 특히 한 후보는 최근 페이스북에 하 후보가 일반 시민과 대치하는 영상을 올리며 국민을 대하는 태도 차이라며 비판했다.

영상 속에서 하 후보는 한 유튜버에게 또 또 또 또 또라며 시간을 달라고 요구하는 모습이 포착됐다. 이에 하 후보는 즉각 반박하며 해당 유튜버가 다른 시민을 밀치는 장면을 공개하고 팬클럽 관리부터 철저히 하라고 맞받았다. 이러한 네거티브 전쟁은 유권자들에게 혼란을 주고 있다는 지적도 나온다. 정치 분석가들은 이번 선거가 부산 지역 정계 지형에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하며, 두 후보의 네거티브 공세가 오히려 역효과를 낼 수 있다고 경고한다.

하 후보는 AI 스타트업 업스테이지 주식 처분과 관련한 의혹에 휩싸였고, 한 후보는 기존 정치권에 대한 반감을 활용하고 있다. 유권자들은 이러한 공방보다는 지역 발전을 위한 구체적인 공약에 더 주목해야 한다는 목소리가 높다. 부산 북갑 보궐선거는 지역 경제 활성화와 일자리 창출, 교육 환경 개선 등 현안이 산적한 가운데 치러진다. 이에 따라 후보들의 정책 대결이 더욱 중요시되고 있다.

그러나 최근 여론조사 결과, 두 후보 모두 오차범위 내에서 접전을 벌이며 승부를 예측하기 어려운 상황이다. 앞으로 남은 기간 동안 후보들의 행보와 유권자들의 선택이 주목된다





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