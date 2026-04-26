부산 북구갑 보궐선거, 한동훈·박민식 '뜻밖의 만남'…하정우는 불참

6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거를 앞두고, 야권의 주요 경쟁자인 한동훈 전 국민의힘 대표와 박민식 전 국가보훈부 장관이 구포초 동창회 행사에서 처음으로 만났다. 여권의 하정우 수석은 불참했다.

6월 3일 지방선거 와 동시에 치러지는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 를 앞두고, 야권의 주요 경쟁자인 한동훈 전 국민의힘 대표와 박민식 전 국가보훈부 장관이 뜻밖의 만남을 가졌다. 두 사람은 부산 북구 구포초 등학교 동창회 체육행사에서 처음으로 얼굴을 마주하며, 잠시나마 경쟁적인 분위기를 벗어나 덕담을 나누는 모습을 보였다.

그러나 여권에서 적극적으로 후보로 추진 중인 하정우 청와대 AI 미래기획 수석비서관은 행사장에 모습을 드러내지 않아, 여야 인사 간의 직접적인 만남은 성사되지 못했다. 26일 부산 북구 구포초등학교에서 열린 '제42회 구포초 총동창회 한마음 체육대회'에 한 전 대표와 박 전 장관이 동참했다. 행사장에서 우연히 마주친 두 사람은 밝은 표정으로 악수를 나누며 훈훈한 분위기를 연출했고, 이 장면은 언론의 카메라에 포착되어 화제가 되었다.

무소속 출마를 준비 중인 한 전 대표는 흰 셔츠를 입고 행사장을 찾았으며, 과거 부산 북구·강서구갑에서 재선 의원을 지낸 박 전 장관은 빨간 점퍼를 착용하고 동창들과 인사를 나누었다. 두 사람은 윤석열 정부 시절 각각 법무부 장관과 국가보훈부 장관을 역임하며 정부의 주요 정책을 이끌었던 인물들이다. 이번 보궐선거에 대한 관심이 높아지는 가운데, 더불어민주당의 전재수 의원과 민주당의 유력한 보궐선거 후보로 거론되는 하정우 수석비서관의 참석 여부 또한 주목받았지만, 두 사람 모두 행사장에 나타나지 않았다.

하 수석은 최근 이재명 대통령의 인도·베트남 순방 수행 후(24일 귀국) 자신의 정치적 입장을 밝히겠다는 의사를 표명한 바 있다. 민주당 내부에서도 하 수석의 조속한 결단을 기대하는 목소리가 나오고 있다. 김영진 민주당 인재영입위원회 부위원장은 MBC 라디오 인터뷰를 통해 '하정우 수석은 대통령 해외 순방 이후 결단을 내릴 것이라고 밝혔으니, 곧 결정을 내릴 것'이라고 언급하며, '만약 한동훈과 하정우 간의 대결이 성사된다면, 하정우 수석의 인물 경쟁력은 결코 뒤처지지 않을 것'이라고 평가했다.

부산 북구갑은 현재 전재수 의원의 지역구이며, 전 의원이 오는 4월 30일 이전에 의원직을 사퇴할 경우 보궐선거 대상 지역구가 된다. 전 의원은 지난 2일 부산시장 출마를 공식 선언하며 '새로운 접근 방식과 자세, 그리고 새로운 세대의 등장을 기대한다. 하정우 수석과 같은 분들이야말로 이러한 변화를 이끌어갈 수 있는 인재'라고 강조한 바 있다. 전 의원과 하 수석은 부산 구덕고등학교 선후배 사이로, 긴밀한 관계를 유지하고 있는 것으로 알려져 있다.

이러한 배경 속에서 하 수석의 보궐선거 출마 가능성에 대한 관심이 더욱 높아지고 있으며, 정치권에서는 하 수석의 결정에 따라 부산 북구갑 보궐선거의 판도가 크게 바뀔 수 있다는 전망이 나오고 있다. 하 수석의 출마 여부는 향후 부산 지역 정치 지형에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다





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