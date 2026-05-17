부산 북갑 재보궐 선거의 격돌과 국민의힘의 운명적 전환점

부산 북갑 선거에서 하정우, 박민식, 한동훈 세 후보가 격돌하는 가운데, 보수 진영의 분열 양상과 한동훈 후보 당선 시 국민의힘에 닥칠 변화의 가능성을 심층 분석합니다.

부산 북갑 지역구에서 치러지는 이번 국회의원 재보궐 선거 는 단순한 지역구 의원 한 명을 뽑는 행사를 넘어, 대한민국 보수 진영의 미래와 국민의힘 이라는 정당의 체질 개선 여부를 가름하는 중대한 정치적 시험대가 되고 있습니다.

현재 이 지역구에서는 더불어민주당의 하정우 후보, 국민의힘의 박민식 후보, 그리고 국민의힘에서 제명되어 무소속으로 출마한 한동훈 후보가 치열한 삼파전을 벌이고 있습니다. 최근의 여론조사 결과에 따르면 지지도는 하정우 후보가 앞서고 있으며, 그 뒤를 한동훈 후보와 박민식 후보가 잇고 있는 형국입니다. 수치상으로만 보면 보수 성향의 두 후보인 한동훈과 박민식의 지지율을 합산했을 때 하정우 후보를 앞서지만, 실제 가상 대결에서는 하정우 후보가 우세를 점하는 기현상이 나타나고 있습니다.

이는 보수 지지층의 극심한 분열이 가져온 결과로, 지지자들이 상대 후보에 대해 느끼는 거부감이 매우 크다는 것을 시사합니다. 이러한 현상의 핵심에는 이른바 골육상쟁이라 불리는 보수 내부의 처절한 갈등이 자리 잡고 있습니다. 뼈와 살이 서로 싸운다는 뜻의 골육상쟁처럼, 한때 같은 길을 걸었던 동지들이 이제는 적보다 더 깊은 증오를 품고 대립하는 상황입니다. 특히 한동훈 후보는 과거 윤석열 대통령의 최측근이자 영혼의 단짝으로 불릴 만큼 대통령의 절대적 신임을 받았던 인물입니다.

검사 시절부터 윤석열 사단의 핵심이었고, 법무부 장관과 국민의힘 비상대책위원장을 거치며 보수 진영의 전면에 나섰습니다. 그러나 김건희 여사를 둘러싼 각종 논란과 갈등이 심화하면서 대통령과의 관계에 균열이 생기기 시작했고, 이는 결국 정치적 결별로 이어졌습니다. 특히 지난 12월 3일 발생한 비상계엄 선포 사태는 두 사람의 관계를 돌이킬 수 없는 강으로 밀어 넣었습니다. 한동훈 후보가 계엄 선포의 부당함을 지적하며 국민과 함께 이를 막아내겠다고 선언한 것은, 기존의 윤석열 체제와의 완전한 단절을 의미하는 상징적 사건이었습니다.

반면 현재 국민의힘을 이끌고 있는 장동혁 대표는 이른바 윤 어게인 세력의 지지를 받는 인물로, 사실상 대통령의 의중을 반영하는 아바타라는 비판을 받고 있습니다. 장 대표는 표 계산에 매몰된 후보 단일화는 보수의 가치에 부합하지 않는다며, 한동훈 후보와 박민식 후보의 단일화를 강하게 반대하고 있습니다. 하지만 정당의 본질적인 목적이 집권과 선거 승리에 있다는 점을 고려할 때, 이러한 가치 중심의 논리는 정치적 현실을 외면한 고집이라는 지적이 많습니다.

부산 지역의 국민의힘 의원들과 박형준 부산시장까지 단일화를 요구하고 있는 상황임에도 불구하고, 장 대표가 이를 거부하는 것은 단순한 전략적 판단이라기보다 한동훈이라는 정치적 라이벌의 부상을 막으려는 권력 투쟁의 성격이 강해 보입니다. 결국 지지층 역시 계엄 찬성 세력과 반대 세력으로 극명하게 갈라져 있으며, 이는 단순한 후보 간의 경쟁을 넘어 보수 진영 내의 가치관 충돌로 번지고 있습니다. 앞으로의 선거 결과에 따라 국민의힘의 운명은 완전히 달라질 것입니다.

만약 하정우 후보가 당선되고 보수 후보들이 뒤를 잇는다면, 장동혁 대표의 리더십은 치명적인 타격을 입고 당내 영향력을 급격히 상실할 가능성이 큽니다. 반대로 한동훈 후보가 극적으로 당선된다면, 이는 국민의힘 내의 윤석열 대통령 중심 체제가 무너지는 신호탄이 될 것입니다. 한동훈 의원의 등장은 보수 진영이 낡은 관습과 맹목적인 충성에서 벗어나 합리적이고 개혁적인 보수로 진화하는 결정적인 계기가 될 수 있습니다. 비록 그 과정에서 친윤 세력과 친한 세력 간의 극심한 내홍이 예상되지만, 장기적으로는 보수 재건의 기틀을 마련하는 길이 될 것입니다.

흥미로운 점은 이러한 보수의 변화 가능성을 야당인 더불어민주당에서도 주목하고 있다는 사실입니다. 박지원 의원은 한동훈 후보의 당선이 민주당에 위협이 될 수 있다고 경고하면서도, 정청래 대표는 건강하고 상식적인 여당의 존재가 야당의 발전에도 도움이 된다는 성숙한 관점을 제시했습니다. 무능하고 망가진 여당보다는 비전과 정책을 가지고 정정당당하게 경쟁할 수 있는 정상적인 정당이 대한민국 민주주의 발전에 훨씬 유익하다는 논리입니다.

결국 부산 북갑의 승패는 단순히 누가 국회에 입성하느냐의 문제를 넘어, 대한민국 보수가 과거의 망령에서 벗어나 미래지향적인 가치를 세울 수 있을지, 아니면 갈등과 분열의 늪에서 계속 허덕일지를 결정짓는 분수령이 될 것입니다





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