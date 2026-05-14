부산 북갑 보궐선거 보수 진영의 분열과 단일화의 딜레마

민주당 하정우 후보가 앞서는 상황에서 무소속 한동훈 후보와 국민의힘 박민식 후보의 단일화 필요성이 제기되고 있으나 보수 내부의 깊은 감정적 갈등으로 인해 화학적 결합이 어려운 상황을 분석합니다.

부산 북갑 보궐선거의 열기가 고조되는 가운데 현재의 여론 지형은 매우 복잡하고 치열한 양상을 보이고 있습니다. 최근 실시된 한국갤럽의 여론조사 결과에 따르면 더불어민주당의 하정우 후보가 39퍼센트의 지지율을 기록하며 선두를 달리고 있으며 그 뒤를 무소속 한동훈 후보가 29퍼센트로 쫓고 있고 국민의힘 박민식 후보가 21퍼센트로 뒤따르는 형국입니다.

하 후보가 다른 두 후보를 오차범위 밖에서 앞서고 있다는 점은 보수 진영에게 상당한 압박으로 작용하고 있으며 이에 따라 일각에서는 박 후보와 한 후보의 단일화가 필수적이라는 목소리가 강하게 나오고 있습니다. 단순하게 지지율 수치만을 합산한다면 한동훈 후보와 박민식 후보가 손을 잡을 경우 하정우 후보를 충분히 넘어설 수 있는 산술적 가능성이 열려 있기 때문입니다. 하지만 정치라는 영역은 단순히 숫자의 합으로 결정되는 것이 아니며 현장에서 느껴지는 민심의 온도는 이러한 계산과는 사뭇 다른 방향으로 흐르고 있습니다.

특히 한동훈 후보가 자주 방문하는 구포시장의 분위기는 보수 진영 내부의 극심한 분열을 상징적으로 보여줍니다. 시장 곳곳에서는 한 후보를 열성적으로 응원하는 팬클럽 지지자들과 그가 SNS를 통해 홍보한 가게들을 찾는 시민들의 호의적인 반응을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 그러나 동시에 한 후보를 향해 배신자가 왜 왔느냐며 노골적인 적대감을 드러내는 목소리 또한 매우 높습니다. 이는 한 후보가 과거 윤석열 대통령의 핵심 측근으로 활동했음에도 불구하고 대통령 탄핵에 찬성하는 입장을 취하면서 강성 보수 지지층 사이에서 배신자라는 낙인이 찍혔기 때문입니다.

윤어게인을 외치는 세력이나 일부 보수 성향 유튜버들은 한 후보를 향해 맹렬한 비난을 쏟아내고 있으며 이는 탄핵과 반탄이라는 가치관의 충돌이 보수 진영 내에서 얼마나 깊은 골을 만들었는지를 여실히 드러냅니다. 덕천 지역에서도 한 후보를 새로운 시대의 정치인으로 추켜세우는 이들과 보수 진영에서 이룬 성과가 무엇이냐며 폄훼하는 이들이 격렬하게 충돌하고 있으며 진보와 보수의 대결보다 보수 내부의 갈등이 더 치열하게 전개되는 아이러니한 상황이 벌어지고 있습니다. 이러한 감정적 대립은 선거 사무소 개소식 현장에서도 그대로 나타났습니다.

박민식 후보와 한동훈 후보의 사무실이 매우 가까운 거리에 위치해 있음에도 불구하고 두 진영 사이에는 보이지 않는 거대한 벽이 세워져 있었습니다. 박 후보의 사무실 앞에는 무모한 무소속 유튜버라는 문구가 적힌 피켓이 부착되어 한 후보를 겨냥한 공격적인 분위기를 조성했습니다. 반면 한 후보의 사무실 주변에서는 박 후보가 명절에만 얼굴을 비추는 철새 정치인이라며 지역 연고 부족을 문제 삼는 차가운 반응이 주를 이루었습니다. 양측 지지자들은 서로의 정체성을 부정하며 격렬한 말싸움을 벌였고 이는 단순한 정책 경쟁이 아닌 깊은 감정의 싸움으로 변질되었습니다.

특히 국민의힘 지도부가 박 후보에게 힘을 실어주고 있는 상황에서 한 후보는 인터뷰를 통해 박 후보를 지지하는 것이 결국 특정 지도부 체제를 연장하는 것이며 보수 재건을 어렵게 만들 것이라고 주장하며 정면충돌 양상을 보이고 있습니다. 결국 현재 보수 진영이 직면한 가장 큰 과제는 단순한 지지율의 합산인 산술적 단일화가 아니라 서로의 상처를 치유하고 통합하는 화학적 결합입니다. 박형준 부산시장 후보를 비롯한 많은 이들이 단일화의 필요성을 역설하며 보수 유권자의 분열이 중도층의 이탈을 가속화할 것이라고 경고하고 있지만 정작 후보 당사자들의 생각은 엇갈리고 있습니다.

한 후보는 가능성을 열어두면서도 현재는 민심의 열망을 우선해야 한다는 신중한 입장을 보이고 있으며 박 후보는 완주 의지를 분명히 하며 단일화 가능성을 일축하고 있습니다. 선거일이 다가올수록 물리적인 시간은 부족해지고 있으며 뒤늦게 성사되는 표면적인 단일화만으로는 지지층 간의 깊은 앙금을 씻어내기에 역부족일 가능성이 큽니다. 만약 두 후보가 진정성 있게 갈등을 봉합하고 새로운 보수의 가치를 제시하며 힘을 합친다면 이는 단순한 승리를 넘어 보수 진영의 새로운 전기를 마련하는 계기가 될 것입니다.

그러나 구체적인 방법론 없이 외치는 구호만으로는 유권자들의 날카로운 불신을 해소하기 어려울 것이며 결국 이 깊은 감정의 골을 어떻게 메우느냐가 이번 보궐선거의 승패를 결정짓는 핵심 열쇠가 될 전망입니다





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