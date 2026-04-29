부산 북갑 재보선, 하정우·한동훈 격돌…'미니 총선' 확정

부산 북갑 재보선에 하정우, 한동훈 후보가 출마하여 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 14곳에서 재보선이 확정되어 '미니 총선'급 규모로 치러질 예정이다.

부산 북갑 재보선 격전지에 방문하여 구포시장에서 시민들을 만난 하정우 , 한동훈 후보의 행보가 눈길을 끈다. 하정우 전 청와대 AI미래기획수석은 '고향으로 돌아온 하GPT'라는 별명처럼 부산을 새로운 성장 엔진으로 만들겠다는 포부를 밝혔고, 한동훈 전 국민의힘 대표는 '북구에서 끝까지 가겠다'며 지역 주민들에게 적극적으로 다가갔다.

이 지역은 전재수 민주당 의원의 부산시장 도전으로 인해 재보선이 치러지게 되었으며, 하정우, 박민식, 한동훈 세 후보의 치열한 삼각 대결이 예상된다. 구포시장을 찾은 시민들은 각 후보에 대한 다양한 의견을 제시했는데, 보수 지지층은 한동훈 후보에 대한 기대감을 표출했고, 일부 시민들은 하정우 후보의 학력과 박민식 후보의 지역 기반에 대한 긍정적인 평가를 내놓았다. 후보들 간의 공방도 거세지고 있다. 하정우 후보는 부산을 성장시키겠다는 의지를 강조하며 '단디하겠다'는 다짐을 밝혔고, 한동훈 후보는 이재명 대통령의 선거 개입 의혹을 제기하며 맞섰다.

이러한 가운데, 전재수 의원을 포함한 여러 현역 의원들이 지방선거 출마를 위해 의원직을 사퇴하면서 총 14곳에서 재보선이 확정되어, 이번 선거는 '미니 총선'급 규모로 치러지게 되었다. 민주당에서는 8명, 국민의힘에서는 1명의 의원이 사퇴했으며, 각 당은 공천 작업에 박차를 가하고 있다. 민주당은 인천 연수갑, 계양을, 경기 하남갑, 안산갑, 평택을, 울산 남갑 등 주요 지역에 후보를 확정했고, 국민의힘 역시 경기 평택을, 안산갑, 충남 아산, 전북 군산김제부안갑 등에 후보를 공천했다. 이번 재보선은 14곳 중 13곳이 민주당 의원 지역구라는 점에서 민주당의 방어전이 중요하며, 국민의힘은 탈환을 목표로 하고 있다.

특히 평택을 지역은 진보 진영의 김재연, 조국, 김용남 후보와 보수 진영의 유의동, 황교안 후보가 출마하여 '5자 구도'가 형성되어 승패를 예측하기 어려울 정도로 표심이 분산된 상황이다. 단일화 가능성도 제기되고 있으며, 여론조사 결과에 따라 선거 결과가 크게 달라질 수 있다. 이번 재보선은 향후 정치 지형에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 각 당의 전략과 후보들의 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 보인다. 또한, 전은수 전 청와대 대변인 영입과 강훈식 청와대 비서실장의 출마 가능성 등도 주목할 부분이다





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