부산 북갑 후보들 로고송 분석: AI 전문가, 지역 연고 강조

부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보별 지지도가 접전 양상을 보이는 가운데 후보들이 내세운 로고송에 담긴 득표 전략에 관심이 쏠린다. 더불어민주당 하정우 후보 로고송은 가요 '질풍가도' 가사를 바꿔 만들었다. 로고송 가사는 '힘차게 달려라 기호1번 하정우, 오직 북구 주민 미래 위해서, 북구를 더 크게 바꿀 사람 하정우 믿고 맡길 수 있어 하정우, 하정우 널 위해 준비된 일 잘하는 미래 일꾼, 시대를 이끌어 갈 변화 만들어냈잖아'로 돼 있다.

선거 유세하는 부산 북갑 후보들(부산=연합뉴스) 오수희 기자= 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보별 지지도 가 접전 양상을 보이는 가운데 후보들이 내세운 로고송 에 담긴 득표 전략 에 관심이 쏠린다.

더불어민주당 하정우 후보 로고송은 가요 '질풍가도' 가사를 바꿔 만들었다. 로고송 가사는 '힘차게 달려라 기호1번 하정우, 오직 북구 주민 미래 위해서, 북구를 더 크게 바꿀 사람 하정우 믿고 맡길 수 있어 하정우, 하정우 널 위해 준비된 일 잘하는 미래 일꾼, 시대를 이끌어 갈 변화 만들어냈잖아'로 돼 있다. 간주 부분 내레이션에 '북구의 아들! 전재수의 동생!

기호 1번 하정우입니다! 전재수의 뒤를 이어 북구를 확실하게 발전시킬 사람! AI시대 북구의 미래 먹거리를 만들 사람!

'이 나온다. 인공지능(AI) 전문가로서 북구의 미래 먹거리를 만들 전문가라는 이미지에다 북구 지역 연고를 강조한 것이다. 국민의힘 박민식 후보 로고송은 가요 '폼 미쳤다' 가사를 바꿔 만들었다. 로고송 가사는 '난 박민식 2번, 앞뒤 계산은 안 해, 난 능력 있고 경험 많은 기호 2번, 꿈 하나만을 쫓네 북구의 행복 위해, 난 시작하면 끝을 봐야 하는 2번, 든든하다 진짜 북구 사람, 믿음직한 기호 2번, 선택해요 기호 2번' 등으로 돼 있다.

보수 성향이 강한 부산 북갑 지역의 국민의힘 후보라는 점과 다른 후보에 비해 가장 먼저 북갑 보선에 뛰어든 후보라는 점을 강조한 것으로 해석된다. 또 부산 북구에서 재선 의원을 지냈고 국가보훈부 장관을 지낸 경륜과 다른 후보와 달리 지역 연고가 가장 강한 후보라는 점을 내세우면서 정치공학적 후보 단일화를 거부하고 끝까지 완주하겠다는 강한 의지를 담은 것으로 해석된다. 로고송 가사는 '싹 다∼ 갈아엎어 주세요, 경제부터 교육까지 모조리 싹 다∼, 싹 다∼ 갈아엎어 주세요, 경제 복지 교육 교통 문화 모두 다 재개발해 주세요'로 시작한다.

내레이션에는 '한동훈은 북구를 부산의 1순위, 대한민국의 갑(甲)으로 만들 수 있습니다. 북구는 기호 6번 한동훈입니다'라고 한다. 기호 6번을 강조하면서 슬로건인 북구를 부산의 1순위, 대한민국의 1순위로 발전시키겠다는 의지를 담은 것으로 분석된다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

부산 북갑 국회의원 보궐선거 지지도 로고송 득표 전략 더불어민주당 하정우 국민의힘 박민식 AI 인공지능 북구 지역 연고 경륜 한동훈

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“하나만 꼽으라면 중국”…테슬라도 못피한 휴머노이드 밸류체인 [여의도란도란]배현주 타임폴리오자산운용 과장 글로벌 로보틱스 기업 고루 투자 휴머노이드 ETF ‘진두지휘’ 美 ‘완벽한 SW’· 中 ‘제조후 수정’ 피지컬 AI 개발 접근법 ‘극과 극’

Read more »

[AI위클리] '피지컬 AI 시대' 임박…국가 차원 보안대책 요구도(서울=연합뉴스) 박상현 기자=생성형 인공지능(AI)이 한국인의 일상에 깊이 파고든 가운데 향후 물리적 공간에서 스스로 판단하고 행동하는 피...

Read more »

박수현 충남지사 후보, 인공지능 시대 충남 중심시대렵 '국가 대전환'박수현 더불어민주당 충남지사 후보는 인공지능(AI) 시대 충남을 국가 대전환의 중심으로 세우겠다고 밝혔다.

Read more »

[서울교육감 8파전] ② 청소년자산 펀드·학원 총량제…이색정책 '눈길'(서울=연합뉴스) 노재현 오보람 기자=다음 달 3일 치러지는 서울시 교육감 선거를 앞두고 인공지능(AI), 교육 격차, 교권 보호 등 굵직한...

Read more »

현대차, 로봇 아틀라스 도입시점에 SDF 체계 구축 필요성 강조현대차그룹은 로봇 아틀라스 도입 시점에 인공지능(AI)을 활용한 소프트웨어 제어 시스템(SDF)을 구축해야 한다고 강조했다.

Read more »

삼성전자, 2026년형 AI TV에 '비전 AI 컴패니언' 탑재... 시청 경험의 패러다임을 바꾸다삼성전자가 2026년형 TV 및 모니터 라인업에 혁신적인 비전 AI 컴패니언(VAC)을 적용하여, 시청 중 궁금증을 실시간으로 해결하고 맞춤형 콘텐츠를 추천받는 AI 허브로서의 새로운 시청 경험을 제공합니다.

Read more »