부산 만덕센텀고속화도로 진·출입로 일부 내려앉아…시민 불안 가중

부산 만덕센텀고속화도로 개통 후 50여 일 만에 진·출입로 일부가 내려앉는 사고가 발생하여 시민들의 불안이 커지고 있다. 부산시는 즉각적인 안전 점검과 복구 작업을 진행하고 있으며, 부실 시공 가능성에 대한 조사를 병행하고 있다.

부산 동래구 내성지하차도 와 해운대구 수영강변지하차도 의 진·출입로 일부가 개통된 지 얼마 되지 않아 내려앉는 사고가 발생하여 시민들의 불안감이 커지고 있다. 국내 세 번째이자 비수도권 최초의 대심도 도로인 만덕센텀고속화도로 의 일부 구간에서 발생한 이번 사고는, 50여 일 만에 나타난 현상으로, 부실 시공에 대한 우려를 낳고 있다. 부산시는 사고 발생 직후 즉각적인 대응에 나섰으며, 현재 정확한 원인 파악과 함께 추가적인 안전 점검을 실시하고 있다.\사고는 지난 4일부터 5일까지 부산 동래구 만덕센텀고속화도로 중앙나들목과 연결되는 내성지하차도 진·출입로 부위 4곳, 그리고 해운대구 만덕센텀고속화도로 센텀나들목과 연결되는 수영강변지하차도 진·출입로 부위 2곳에서 발생했다. 내려앉은 크기는 각 가로 1.5m, 세로 2m, 깊이 5cm로 보고되었으며, 부산시는 사고 발생 즉시 해당 구간의 차량 통행을 통제하고 긴급 복구 작업에 돌입했다.

수영강변지하차도 진·출입로 부위 2곳에 대해서는 지표투과레이더(GPR)를 이용해 빈 공간(공동) 유무를 확인한 결과, 공동은 발견되지 않아 아스콘으로 메우는 작업을 진행하고 차량 통행을 재개했다. 내성지하차도 진·출입로 부위 4곳 역시 굴착 작업을 통해 빈 공간 유무를 확인하고, 아스콘 메우기 작업을 거쳐 통행을 재개했다. 부산시는 6일까지 추가적인 GPR 조사를 실시하여, 사고 발생 구간의 안전성을 면밀히 점검할 계획이다.\부산시는 이번 사고의 원인으로 시공사의 되메우기 과정에서의 문제와 해빙기(해빙)를 겪으며 지반이 느슨해진 것을 추정하고 있다. 특히 만덕센텀고속화도로 시공사의 부실 시공 가능성에 대한 의혹이 제기되고 있어, 철저한 진상 규명이 요구되고 있다. 김기환 부산시 시민안전실장은 시민들에게 사과하며, 향후 2주 동안 모니터링, 굴착 등 정밀 점검을 통해 재발 방지에 최선을 다하겠다는 입장을 밝혔다. 만덕센텀고속화도로는 총 7,912억 원의 사업비를 투입하여 2019년 11월 착공, 2024년 1월 완공되었으며, 2월 10일 차량 통행이 시작되었다. 부산 북구 만덕동에서 해운대구 재송동까지 왕복 4차로, 총 9.62km 구간으로, 최대 깊이 81m에 달하는 대심도 도로이다. 이번 사고를 계기로, 대규모 토목 공사의 안전성과 시공 품질에 대한 더욱 엄격한 관리 감독의 필요성이 제기될 것으로 보인다





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만덕센텀고속화도로 내성지하차도 수영강변지하차도 침하 안전

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