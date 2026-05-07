부산 교육 현장 뒤흔든 배신의 범죄, 유지보수 직원의 22만 건 파일 유출과 딥페이크 악용 사건

부산 지역 학교 교직원들의 클라우드 계정을 해킹해 22만여 개의 사진을 유출하고 딥페이크 영상물을 제작한 30대 유지보수 업체 직원이 구속되었습니다.

부산 지역의 교육 현장에서 믿었던 외부 인력에 의해 벌어진 충격적인 개인정보 유출 및 디지털 성범죄 사건이 발생하여 사회적 공분을 사고 있습니다. 부산경찰청 사이버수사과는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반과 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등의 혐의로 30대 남성 A씨를 구속 송치했다고 밝혔습니다.

A씨는 부산 관내의 초등학교, 중학교, 고등학교 및 유치원의 전산 장비 유지보수를 담당하는 위탁업체 직원으로 근무하며, 자신의 직무상 권한과 피해자들의 신뢰를 악용해 끔찍한 범행을 저질렀습니다. 조사 결과 A씨는 2021년 7월부터 지난해 9월까지 약 2년이 넘는 기간 동안 교직원들의 개인적인 사진과 영상 파일 총 22만 1921개를 무단으로 유출한 것으로 드러났습니다. A씨가 범행을 저지른 수법은 매우 치밀하면서도 단순했습니다.

그는 PC 점검을 의뢰받아 학교를 방문한 뒤, 점검 대상인 교직원이 잠시 자리를 비운 틈을 타 로그인 상태로 유지되고 있던 구글 포토나 네이버 마이박스와 같은 클라우드 저장소 계정에 무단으로 침입했습니다. 이후 자신의 USB 메모리를 이용해 저장된 개인 사진과 영상을 빠르게 옮겨 담는 방식으로 데이터를 훔쳤습니다. 이는 전산 유지보수라는 직무의 특성상 피해자들이 PC를 맡기고 자리를 비우는 경우가 많다는 점을 악용한 전형적인 신뢰 기반 범죄였습니다.

경찰은 A씨의 주거지와 사무실을 대상으로 강제 수사를 진행하며 휴대전화, USB, 외장하드 등 디지털 증거물을 압수수색하였으며, 이 과정에서 더욱 경악스러운 사실들이 추가로 밝혀졌습니다. 단순한 파일 유출을 넘어 A씨는 훔친 사진들을 이용해 딥페이크 기술을 활용한 허위 영상물을 제작했습니다. 피해 교직원들의 얼굴을 음란물에 정교하게 합성한 딥페이크 영상 20여 개가 A씨의 저장 장치에서 발견되었습니다. 이뿐만 아니라 A씨는 근무 중 교직원들의 치마 속을 45회에 걸쳐 불법 촬영한 혐의와, 해외 음란물 사이트에서 아동 및 청소년 성착취물을 다운로드하여 소지한 혐의까지 추가로 확인되었습니다.

이에 따라 경찰은 청소년성보호법 위반 혐의 등을 추가로 적용하여 엄정하게 수사했습니다. 다행히 딥페이크 영상이 외부 인터넷 커뮤니티나 SNS 등에 유포된 정황은 아직 확인되지 않았으나, 피해자들이 느꼈을 정신적 충격과 공포는 이루 말할 수 없을 정도로 클 것으로 보입니다. 이번 사건은 범인이 실수로 현장에 두고 간 USB 메모리가 피해자에게 발견되면서 꼬리가 잡히게 되었습니다. 피해자의 신고를 받은 경찰이 신속하게 A씨의 스마트폰과 PC를 압수수색하면서 범행의 전말이 드러난 것입니다.

부산경찰청은 이번 사건을 통해 전산 유지보수를 맡긴 외주 인력을 과도하게 신뢰할 경우, 심각한 '보안 공백'이 발생할 수 있다는 점을 강력히 경고했습니다. 특히 학교와 같은 공공기관에서도 개인의 프라이버시가 담긴 기기를 외부 업체에 맡길 때 기본적인 보안 수칙을 지키지 않는다면 언제든 이와 같은 피해자가 될 수 있음을 시사했습니다. 경찰 관계자는 이러한 범죄를 예방하기 위해 몇 가지 필수적인 보안 수칙을 당부했습니다. 첫째, PC 화면보호기 비밀번호를 반드시 설정하여 짧은 시간 자리를 비우더라도 타인이 쉽게 접근할 수 없도록 해야 합니다.

둘째, PC 점검이나 수리를 위해 외부 인력이 방문했을 때, 자리를 비워야 한다면 반드시 동료에게 PC를 지켜봐 달라고 부탁하거나 직접 감시하는 체계를 갖춰야 합니다. 셋째, 가장 중요한 점으로 구글, 네이버, 카카오톡 등 개인 계정이 로그인된 상태로 기기를 맡기지 말고, 반드시 모든 계정을 로그아웃하는 습관을 들여야 합니다. 단순한 부주의가 돌이킬 수 없는 디지털 성범죄로 이어질 수 있다는 사실을 명심하고, 개인정보 보호에 대한 경각심을 높여야 할 때입니다





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