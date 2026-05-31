부산·경남 지방선거 막판 총력전: 전직 대통령 지원 유세와 진영 간의 격돌

6.3 지방선거를 앞두고 부산과 경남에서 이명박, 박근혜 전 대통령이 국민의힘 후보를 지원하며 보수 결집에 나선 가운데, 더불어민주당은 지역 밀착 공약과 과거 정책 비판으로 맞서며 치열한 표심 경쟁을 벌이고 있다.

6월 3일로 예정된 지방선거 를 단 사흘 앞두고 대한민국 정치의 핵심 격전지로 꼽히는 부산과 경남 지역에서는 각 진영의 후보들이 지지세 결집을 위한 마지막 총력전에 돌입했다. 특히 국민의힘은 전직 대통령들의 지원 유세를 전면에 내세우며 보수층의 강력한 결집을 유도하는 전략을 펼치고 있다.

이명박 전 대통령은 31일 오후 부산 해운대구의 수영로교회와 해운대시장을 연이어 방문하여 박형준 부산시장 후보에 대한 전폭적인 지지를 호소했다. 이 전 대통령은 주일 예배에 앞서 교인들과 일일이 악수를 나누며 친근감을 표시하는 한편, 박 후보를 가리키며 지지를 부탁하는 적극적인 몸짓을 보였다. 박 후보는 과거 이명박 정부 시절 청와대 정무수석비서관과 사회특보 등을 역임하며 대통령의 신임이 두터웠던 인물인 만큼, 두 사람의 동행은 단순한 지원 이상의 정치적 상징성을 띠었다.

이 전 대통령은 해운대시장 입구에서 가진 유세에서 자신이 이번 선거에서 처음으로 마이크를 잡았음을 강조하며, 부산의 미래는 대통령이나 장관이 누구냐보다 부산시장이 누구냐에 따라 결정된다는 논리를 펼쳤다. 그는 박형준 후보가 임기를 계속 이어갈 때 부산의 인구가 증가하고 젊은 층이 유입되며, 도시가 첨단산업의 중심지로 도약할 수 있을 것이라고 주장하며 시민들의 현명한 선택을 당부했다. 이에 앞서 박근혜 전 대통령 또한 기장시장을 방문해 보수 진영의 단결을 호소하는 등 국민의힘은 전직 대통령들의 무게감을 이용해 막판 표심을 공략하고 있다.

하지만 이러한 행보에 대해 반발의 목소리도 거세게 일고 있다. 이명박 전 대통령의 부산 방문 당일, 수영로교회 앞에서는 가덕도신공항국민행동본부를 비롯한 여러 시민사회단체가 집결해 격렬한 시위를 벌였다. 이들은 이명박 정부 시절 단행된 해양수산부 폐지가 부산의 위상을 추락시키고 지역 경제에 심각한 타격을 주었다고 주장하며, 부산의 미래를 논하기 전에 과거의 잘못에 대해 책임져야 한다고 외쳤다. 더불어민주당 전재수 부산시장 후보 선거대책위원회 역시 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

전 후보 측은 해양수산부 폐지로 부산을 변두리로 밀어낸 책임 세력이 다시 부산의 미래를 말하는 것은 명백한 모순이며, 이는 단순한 지원 유세가 아니라 부산의 미래를 무너뜨린 세력이 다시 한번 지역을 흔들겠다는 선언과 다름없다고 규정했다. 이처럼 부산 지역에서는 전직 대통령의 등장이 보수층의 결집이라는 긍정적 효과와 과거 정책에 대한 분노라는 부정적 효과를 동시에 불러일으키며 팽팽한 긴장감을 형성하고 있다. 한편 경남 지역 역시 창원과 김해를 중심으로 치열한 접전이 벌어지고 있다.

경남 유권자의 약 47%가 밀집해 있는 이 지역의 결과가 경남지사 선거의 승패를 가를 핵심 변수로 떠오르면서, 김경수 더불어민주당 후보와 박완수 국민의힘 후보는 마지막 휴일인 31일을 이용해 총력전을 펼쳤다. 김경수 후보는 창원 NC파크를 찾아 야구팬들을 대상으로 실생활 밀착형 공약을 제시했다. 그는 경기장 주변의 교통 불편 문제를 지적하며 KTX 막차 시간 연장, 임시열차 확대, 시내버스 연결 강화 등을 통해 팬들이 마음 편히 경기를 관람할 수 있는 환경을 만들겠다고 약속했다. 또한 이재명 대통령과 함께 경남의 새로운 미래를 열어가겠다는 포부를 밝혔다.

이날 김 후보의 유세에는 우원식 전 국회의장이 동행하여 힘을 보탰다. 우 전 의장은 민주당의 국정 운영 능력과 다수당의 지위를 강조하며, 중앙 정부와 국회를 움직여 경남의 발전을 이끌어낼 수 있는 적임자는 김경수 후보뿐이라고 역설했다. 이에 맞서는 박완수 국민의힘 후보는 마산의 번개시장을 방문해 민생 행보를 보이며 지지를 호소했다. 박 후보는 민주당이 지방 권력까지 장악할 경우 전례 없는 일당 독주 체제가 되어 국가적 균형이 무너질 수 있다는 점을 경고하며, 나라와 경남의 미래를 위해 반드시 투표에 참여해 달라고 당부했다.

특히 그는 상대 후보인 김경수 후보가 선거 때마다 주소를 옮기는 행태를 지적하며, 평생을 경남에서 살며 지역의 필요와 시급한 과제를 누구보다 잘 알고 있는 자신이 진정한 경남의 일꾼임을 강조했다. 박 후보는 이후 용원어시장과 김해 롯데아울렛, 장유 코아상가 등 유동 인구가 많은 곳을 돌며 막판 표심 잡기에 나섰다. 박근혜 전 대통령 또한 앞서 마산어시장을 찾아 박완수 후보와 강기윤 창원시장 후보에 대한 지지를 호소한 바 있어, 경남 지역에서도 보수 진영의 결집 전략이 강력하게 추진되고 있다.

결국 이번 선거는 전직 대통령들의 상징성을 앞세운 보수 진영과 지역 밀착형 공약 및 중앙 정부의 협치를 강조하는 진보 진영의 전략이 충돌하며, 부산과 경남이라는 거대 전략 지역에서 어떤 결과가 나올지에 따라 전국적인 선거 지형이 결정될 것으로 보인다





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