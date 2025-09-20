부모 자녀 살해 가중 처벌, '직계비속살해죄' 신설 논란

최근 부모가 자녀를 살해하는 사건이 잇따르면서, 이를 가중 처벌하는 '직계비속살해죄' 신설을 두고 법조계에서 찬반 논쟁이 격화되고 있다. 형벌만능주의에 대한 우려, 국제적 추세와의 불일치 등 다양한 쟁점이 제기되며, 가족 공동체의 붕괴를 막고 아동과 약자를 보호하기 위한 실효성 있는 대책 마련을 위한 논의가 필요하다.

지난 7월 인천에서 발생한 사제 총기 발사 사건과 같이, 최근 부모가 자녀를 살해하는 비극적인 사건들이 끊이지 않으면서 사회적 공분이 일고 있다. 이러한 사회적 문제에 대한 해결책으로, 부모가 자녀를 살해하는 경우를 현재 존속살해죄 와 같이 가중 처벌하는 ' 직계비속살해죄 ' 신설을 골자로 하는 형법 개정 안이 발의되었다. 이 개정안은 가족 공동체의 붕괴를 막고, 아동과 약자를 보호하기 위한 최소한의 윤리적, 법적 조치라는 긍정적인 평가와 함께, 형벌만능주의에 대한 우려, 국제적인 추세와의 불일치 등 다양한 의견 충돌을 야기하며 법조계의 뜨거운 감자로 부상했다. 국민의힘 진종오 의원이 대표 발의한 이 개정안은 부모가 자녀를 살해한 경우에도 사형, 무기징역 또는 7년 이상의 징역형에 처하도록 하는 것을 골자로 한다. 이는 현재 배우자나 본인의 직계존속을 살해할 경우와 동일한 수준의 처벌이며, 일반 살인죄보다 훨씬 엄격한 처벌이다.

진 의원은 “최근 어린 자녀가 부모에 의해 숨지는 사건이 해마다 끊이지 않고 있다”며 “비속 살해 또한 가족 공동체의 붕괴를 초래하는 반인륜적 범죄”임을 강조하며 개정안 발의 이유를 설명했다. 하지만 법조계 내에서는 이 개정안에 대한 찬반 논쟁이 치열하게 벌어지고 있다. 김대근 한국형사·법무정책연구원 연구위원은 “부모·자녀 간 살인 범죄의 서로 다른 처벌 수위를 바로잡는 입법”이라며 지지 입장을 표명했지만, 이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 “굳이 필요 없는 예외 규정을 만드는 것”이라며 비판했다. 이 교수는 일반 살인죄로도 비속살해를 충분히 무겁게 처벌할 수 있으며, 현재 시행 중인 존속살해죄 역시 해외에서는 위헌 논란으로 폐지되는 추세라는 점을 지적했다. 더불어 처벌 강화만으로는 문제를 해결할 수 없다는 점을 강조하며, 형벌만능주의에서 벗어나 다른 해결책을 모색해야 한다고 주장했다. 한상훈 연세대 법학전문대학원 교수 또한 “직계비속살해죄 신설은 존속살해도 폐지하는 국제적 추세와 맞지 않다”고 지적하며, 미국, 영국 등에서는 피해자가 가해자의 존속, 비속이라는 이유로 가중 처벌하지 않는다는 점을 예로 들었다. 그는 존속살해죄 가중 처벌이 평등의 원칙을 침해한다는 점을 들어, 일본의 사례를 언급하기도 했다. 김대근 위원은 직계비속살해죄 신설의 필요성을 옹호하면서도, 더 근본적인 해결책으로 ‘존속살해죄 폐지 후 가족 구성원에 대한 강력 범죄를 무겁게 처벌하는 새로운 양형 기준 마련’을 제안했다. 그는 “가족 내 강력 범죄를 무겁게 처벌할 수 있는 새로운 양형기준을 만들 필요가 있다”고 강조했다. 진종오 의원은 이 법안이 단순히 개인 간의 유대 관계를 넘어 사회의 기초를 다지는 중요한 법안임을 강조하며, 우리 사회가 아동과 약자를 끝까지 지켜내겠다는 윤리적, 법적 선언이라고 밝혔다. 부모와 자녀의 관계는 단순한 개인적 관계를 넘어 사회의 근간을 이루는 중요한 연결고리이며, 부모에 의한 자녀 살해는 사회 전체에 깊은 충격을 안겨주는 비극적인 사건이다. 따라서 이러한 범죄에 대한 엄중한 처벌은 단순한 응징을 넘어 사회 구성원 모두에게 경각심을 심어주고, 가족 구성원의 안전과 사회적 약자를 보호하는 데 기여할 수 있다. 개정안이 실제로 시행될 경우, 부모가 자녀를 살해한 경우에도 강력한 처벌을 통해 범죄 예방 효과를 기대할 수 있다. 이는 잠재적 범죄자들에게 경고 메시지를 전달하여 유사 범죄 발생을 억제하고, 나아가 아동 학대 및 방임 문제에 대한 사회적 관심을 높이는 데 기여할 수 있다. 하지만 일각에서는 형벌 강화만으로는 근본적인 문제 해결이 어렵다는 비판도 제기되고 있다. 단순히 처벌 수위를 높이는 것만으로는 범죄 발생을 완전히 막을 수 없으며, 근본적인 원인 분석과 함께 다각적인 해결책 마련이 필요하다는 것이다. 예를 들어, 정신 건강 문제, 경제적 어려움, 사회적 고립 등 범죄의 근본적인 원인에 대한 심층적인 분석과 함께, 예방적 차원의 지원책 마련, 정신과 치료 지원, 사회 복지 시스템 강화 등이 이루어져야 한다는 주장이 제기된다. 또한, 존속살해죄와 비속살해죄를 동일하게 취급하는 것은 평등의 원칙에 부합한다는 긍정적인 평가가 있는 반면, 존속살해죄 자체의 위헌성을 제기하는 목소리도 존재한다. 존속살해죄 가중 처벌이 출생, 혈연에 따른 차별로 이어질 수 있다는 지적은, 형법 체계 전반에 대한 심도 있는 논의를 요구한다. 더 나아가, 양형 기준의 개선을 통해 가족 구성원 간의 강력 범죄에 대한 처벌 수위를 전반적으로 강화하는 방안도 고려해볼 수 있다. 이는 특정 범죄 유형에 대한 차별적인 처벌을 지양하고, 모든 가족 구성원의 안전을 보장하는 데 기여할 수 있다. 법조계의 다양한 의견과 사회적 논의를 종합하여, 직계비속살해죄 신설 여부에 대한 신중한 판단이 필요하며, 궁극적으로는 가족 공동체의 안전과 사회적 약자를 보호하고, 더 나아가 범죄 예방 및 사회 통합을 위한 실질적인 방안을 모색해야 할 것이다





