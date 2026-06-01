부동산 정책과 지방선거의 부작용

현행 공직선거법이 투표일 6일 전부터는 여론조사 결과를 공표하지 못하게 하면서 깜깜이 선거의 부작용이 매번 되풀이되고 있다. 부동산 정책의 향배에 따라 서울시장 선거 결과도 영향을 받게 되며, 서울의 부동산 시장은 자산소득 양극화, 청년층의 절망, 지방 소멸 등 한국 사회의 고질적 문제에 직결된다고도 볼 수 있다.

장세정 논설위원 6·3 지방선거 결과를 예측하는 각종 여론조사를 보면 유권자는 더 헷갈린다. 조사기관마다 지지율 편차가 너무 심해 곧이곧대로 믿기 어렵다. 현행 공직선거법이 투표일 6일 전부터는 여론조사 결과를 공표하지 못하게 하면서 깜깜이 선거의 부작용 이 매번 되풀이되고 있다.

게다가 사전투표와 본투표의 시차에 따른 표심 왜곡 논란도 있다. 후진적 선거법부터 조속히 개정해야 하는 이유다. 정청래 민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 6.3 지방선거 운동 중에 지지를 호소하는 모습. 여의도 정치권은 민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표의 정치적 운명을 판가름할 무소속 선거 결과(김관영 전북지사 후보, 한동훈 부산 북갑 후보)에 촉각을 곤두세우고 있다.

하지만 이번 지방선거 승패의 핵심 가늠자는 수도 서울의 지휘봉이 걸린 서울시장 선거다. 지방자치에서 서울시장이 갖는 상징성은 그만큼 크다. 서울시장 선거 결과를 특히 주목하는 또 다른 이유는 부동산 정책의 향배 때문이다. 어느 정당이 승리하느냐에 따라 정책이 달라지고, 부동산 시장도 영향을 받게 된다.

서울의 부동산 시장은 자산소득 양극화, 청년층의 절망, 지방 소멸 등 한국 사회의 고질적 문제에 직결된다고도 볼 수 있다. 시장 이긴다더니 부동산 못 잡아 '삼전닉스' 성과급이 집값 더 자극 정부가 세금 카드 동원할지 주





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