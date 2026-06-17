부당 요금 적발 시 30점 감점·호텔 등급제 전면 개편…의료관광호텔 평가체계 신설

문화체육관광부가 발표한 호텔 등급 평가 요령 개정안은 부당 요금 적발 시 최대 30점 감점을 도입하고, 객실·욕실·방음 평가를 세분화한다. 또한 모든 등급을 1,000점 만점으로 통일하고 의료관광호텔 전용 평가체계를 신설한다.

문화체육관광부가 최근 발표한 '호텔업 등급결정업무 위탁 및 등급결정에 관한 요령' 개정안이 호텔 업계에 큰 변화를 예고하고 있다. 이번 개정안은 기존 평가 체계에 부당 요금 징수를 신규 감점 항목으로 추가함으로써, 부당 요금 이 적발될 경우 최대 30점이라는 대규모 감점을 부과한다.

이는 현재 주요 감점 항목이 10점 수준인 것에 비해 세 배에 달하는 감점폭으로, 총점 1,000점 만점에 5성급과 4성급을 구분짓는 100점 차이를 고려하면 등급 유지 여부에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 성수기나 대형 행사 기간에 빈번히 논란이 되었던 '바가지 요금' 관행을 근본적으로 억제할 수 있을지 업계와 소비자들의 관심이 집중되고 있다. 또한 개정안은 객실·욕실 평가 기준을 더욱 세밀화하고, 객실 방음에 정량 평가 체계를 도입한다. 객실 부문에서는 옷장, 책상, 소파 등 가구 종류와 실내복, 커피포트, 슬리퍼, 미니바 등 편의용품 구비 수준을 점수화하고, 침대와 침구류는 손상 여부, 변색·얼룩, 소음 발생{...

} 여부를 반영해 관리 상태를 평가한다. 욕실 부문도 헤어드라이어, 샴푸, 린스, 타월 등 편의용품의 종류와 환기·배수·미끄럼 방지 설비 등 안전 관리 수준을 점수화한다. 특히 방음 평가는 인접 객실 침대에서 측정한 소음 수준을 기준으로 35dB 이하를 '우수', 50dB 초과를 '매우 미흡'으로 구분해 차등 점수를 부여함으로써, 투숙객의 숙면 환경을 객관적으로 평가하도록 한다. 평가 체계 자체도 전면 개편된다.

기존에는 성급별 총 배점이 달랐지만, 이번 개정으로 1성급부터 5성급까지 모든 관광호텔의 총 배점을 1,000점으로 통일하고, 각 등급별 최소 기준 점수를 비율로 설정한다. 5성급은 총점의 90% 이상, 4성급은 80% 이상, 3성급은 65% 이상, 2성급은 50% 이상, 1성급은 40% 이상을 획득해야 등급을 부여받는다. 평가 절차는 사전 통지 후 진행되는 1차 평가와 예고 없이 실시되는 2차 평가로 구성되며, 4·5성급은 1박 암행평가, 1~3성급은 당일 불시평가가 실시된다.

또한 신청 등급보다 높은 평가 결과가 나오면 신청 등급과 평가 결과 중 하나를 선택하도록 허용하고, 낮은 결과가 나올 경우에는 등급을 보류하거나 재평가를 신청할 수 있게 함으로써 사업자의 편의를 크게 향상시켰다. 특히 이번 개정안에는 의료관광호텔업 평가체계 신설 내용이 포함돼 있다. 의료관광호텔은 기존 관광진흥법상 호텔업의 한 종류였으나 별도 평가 기준이 없었으며, 2014년 제도 도입 이후 등록 호텔이 전국에 2곳에 불과한 실정이었다.

문화체육관광부는 체류형 의료관광 수요 확대에 맞춰 진료·회복·관광·사후관리를 모두 포괄하는 평가 체계를 마련하고, 외국인 환자 유치와 의료관광 산업 활성화를 지원할 계획이다. 이러한 전반적인 개편은 호텔 서비스 품질을 객관적으로 제고하고, 소비자 보호와 산업 경쟁력을 동시에 강화하는 데 목적을 두고 있다





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호텔 등급 부당 요금 감점 제도 객실 평가 의료관광호텔

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