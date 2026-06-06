부가부, 반도체벨트 매출 43%증가 현대백 충청점 명품 매출 75% 급증 반도체 벨트로 불리는 충북 청주와 경기 동탄, 용인지역 등에서 고가의 유아용품과 명품 매출이 크게 증가한 것으로 나타났다. 최근 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 호황으로 소비력이 커진 직원 등 지역 주민을 중심으로 백화점에서의 고가 소비가 동반호조를 보이는 것으로 보인다. 네덜란드 유아용품 브랜드 부가부에서는 지난 1~4월 삼성전자와 SK하이닉스가 위치한 경기 남부지역(수원, 동탄, 판교, 광교, 수지)와 충청권을 중심으로 한 반도체 벨트 상권 매출이 전년 동기 대비 43.2% 증가했다. 전체 점포 평균(30%)을 웃도는 성장세다. 특히 SK하이닉스 공장 인근 ‘현대백화점 충청점’과 삼성전자 평택 캠퍼스 인근 ‘AK플라자 평택점’에서는 부가부 매출이 각각 76%, 49% 증가했다. 부가부에서는 저렴한 휴대용 유아차(버터플라이2)가 95만원대, 최고가 제품(동키6)이 303만원대일 정도로 가격대가 높은 편인데, 올해 상반기 유독 매출이 크게 늘어났다. 판매량이 가장 많은 제품도 휴대용과 디럭스를 결합한 절충형 모델(드래곤플라이 플러스)로, 판매가가 165만원대다. 부가부 관계자는 ‘최근 반도체 호황 영향으로 IT 및 빅테크 기업이 인접한 지역 중심으로 매출 증가가 두드러졌다’고 말했다. SK하이닉스 청주캠퍼스와 대로를 사이로 마주보고 있는 현대백화점 충청점은 ‘반도체 벨트’ 소비력 증가 효과를 톡톡히 보고 있다. 현대백화점 충청점에서는 올 들어 5월까지 유아차, 유아 패션 등 아동카테고리 매출이 전년대비 33% 증가했다. 명품 매출은 75.6% 폭증했다. 지난 3월 개점 이후 최대 규모 리뉴얼을 통해 명품 MD와 체험형 공간을 대거 늘리면서 구매력이 높은 소비자들의 지갑이 열렸다는 해석이다. 충청점 1층 명품 매장에는 ‘몽클레르’, ‘막스마라’, ‘토즈’ 등 신규 패션 브랜드가 입점했다. 현대백화점 관계자는 ‘반도체 사이클 상 소비자 구매력이 지속적으로 높아질 것으로 예상하고 리뉴얼을 준비한 것이 매출에 긍정적인 영향을 주고 있다’고 설명했다.

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네덜란드 유아용품 브랜드 부가부에서는 지난 1~4월 삼성전자와 SK하이닉스가 위치한 경기 남부지역(수원, 동탄, 판교, 광교, 수지)와 충청권을 중심으로 한 반도체 벨트 상권 매출이 전년 동기 대비 43.2% 증가했다. 전체 점포 평균(30%)을 웃도는 성장세다. 특히 SK하이닉스 공장 인근 ‘현대백화점 충청점’과 삼성전자 평택 캠퍼스 인근 ‘AK플라자 평택점’에서는 부가부 매출이 각각 76%, 49% 증가했다. 부가부에서는 저렴한 휴대용 유아차(버터플라이2)가 95만원대, 최고가 제품(동키6)이 303만원대일 정도로 가격대가 높은 편인데, 올해 상반기 유독 매출이 크게 늘어났다.

판매량이 가장 많은 제품도 휴대용과 디럭스를 결합한 절충형 모델(드래곤플라이 플러스)로, 판매가가 165만원대다. 부가부 관계자는 ‘최근 반도체 호황 영향으로 IT 및 빅테크 기업이 인접한 지역 중심으로 매출 증가가 두드러졌다’고 말했다. SK하이닉스 청주캠퍼스와 대로를 사이로 마주보고 있는 현대백화점 충청점은 ‘반도체 벨트’ 소비력 증가 효과를 톡톡히 보고 있다. 현대백화점 충청점에서는 올 들어 5월까지 유아차, 유아 패션 등 아동카테고리 매출이 전년대비 33% 증가했다.

명품 매출은 75.6% 폭증했다. 지난 3월 개점 이후 최대 규모 리뉴얼을 통해 명품 MD와 체험형 공간을 대거 늘리면서 구매력이 높은 소비자들의 지갑이 열렸다는 해석이다. 충청점 1층 명품 매장에는 ‘몽클레르’, ‘막스마라’, ‘토즈’ 등 신규 패션 브랜드가 입점했다. 현대백화점 관계자는 ‘반도체 사이클 상 소비자 구매력이 지속적으로 높아질 것으로 예상하고 리뉴얼을 준비한 것이 매출에 긍정적인 영향을 주고 있다’고 설명했다





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