봄날 느루뜰, 자연이 들려주는 생명의 노래

도시 생활을 잠시 접고 시골 쉼터 ‘느루뜰’에서 오도이촌 생활을 시작한 필자가 봄날 느루뜰에서 경험한 자연의 경이로움과 소소한 일상을 따뜻하게 그려냅니다. 새들의 지저귐, 밭의 싹 틔움, 이웃과의 나눔 등 봄의 생명력과 함께 찾아온 삶의 풍요로움을 잔잔하게 담았습니다.

지난해 봄, 도시의 분주함 대신 시골의 고요함을 택해 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말이면 어김없이 시골 쉼터 ‘느루뜰’로 발걸음을 옮깁니다. 이곳에서 마주하는 일상은 제게 더할 나위 없는 휴식과 기쁨을 선사합니다. 어느 봄날 아침, 느루뜰에는 싱그러운 새소리가 울려 퍼졌습니다. ‘삐삐, 초초초, 찌찌, 쪼로롱~, 삐롱~’ 이름 모를 새들의 맑고 경쾌한 노랫소리는 인간의 언어로는 도저히 표현할 수 없는 자연의 아름다움을 담고 있었습니다. 마치 농부의 봄처럼, 새들도 봄이면 기지개를 켜고 분주하게 하루를 시작하는 듯했습니다. 잠옷 바람에 슬리퍼 차림으로 서둘러 밭으로 나가자, 지난주 세찬 봄비에 쑥쑥 자란 양파와 튼튼하게 싹을 틔운 감자들이 반갑게 맞아주었습니다. 3주 전 심은 감자가 하나도 빠짐없이 싹을 틔운 것을 보자, 나도 모르게 어깨가 으쓱해졌습니다.

‘우리 농사 정말 잘 짓는 거 아니야!’라며 웃음 짓자, 남편은 ‘우리는 심기만 했는데, 땅이 알아서 잘 키우는 거지’라며 겸손한 답을 건넸습니다. 지난 겨울 매서운 한파를 대비해 정성껏 만들어 준 블루베리 하우스 안의 블루베리 나무에도 뾰족뾰족 새순이 돋아나 있었습니다. 그 반가움은 이루 말할 수 없었습니다. 추위가 채 가시기도 전에 서둘러 씨앗을 뿌렸던 한련화도 동그란 잎을 귀엽게 펼쳤고, 일주일 사이에 하얀 홀씨를 가득 달고 완벽한 동그라미를 그리는 민들레의 신비로운 모습에 감탄했습니다. 배꽃이 떨어진 자리에는 연한 잎이 소복이 피어났고, 감나무 가지 끝에도 연둣빛 새순이 더욱 풍성해졌습니다. 밭 곳곳을 누비며 채소와 나무들의 안부를 살핀 후, 밭 한가운데 섰습니다. 머리부터 발끝까지 쏟아지는 따뜻하고 밝은 봄 햇살은 마치 ‘봄 햇볕 샤워’ 같았습니다. 몸과 마음이 맑아지는 느낌, 폐 속 깊이 들이마시는 청아한 공기는 도시에서는 결코 느낄 수 없는 귀한 경험이었습니다. 이토록 맛있는 공기를 마음껏 누리기 위해, 느루뜰에 오는 날이면 반드시 천천히 심호흡을 합니다. 사실, 금요일에 시작한 새로운 드라마를 빨리 보고 싶은 마음에 남편에게 서둘러 느루뜰에 가자고 제안했지만, TV가 없는 느루뜰의 매력이 결국 제 마음을 사로잡았습니다. 밤 9시 30분이 넘어 도착한 느루뜰, 눈앞에 펼쳐진 봄 풍경은 ‘다시 없을 아침’이라는 생각으로 그 순간을 온전히 만끽하게 했습니다. 느루뜰에서의 아침 식단은 평일과 크게 다르지 않습니다. 당근, 브로콜리, 상추, 방울토마토를 곁들인 샐러드와 통곡물 식빵, 삶은 계란, 사과, 차가 기본입니다. 여기에 남편은 과일을 넣은 요거트를 추가합니다. 느루뜰의 특별함은 바로 갓 딴 상추가 식탁에 오른다는 것입니다. 봄 햇볕이 쏟아지는 창밖으로 보이는 산, 바다, 호수, 그리고 옹기종기 모여 있는 시골 마을을 바라보며 즐기는 느긋한 아침 식사는 4월, 이맘때만의 ‘제철 행복’이었습니다. 점심 식사는 아랫집 농막 이웃 언니가 반찬을 가져다준 덕분에 풍성해졌습니다. 읍내 목욕탕을 다녀오는 길에 들른 싱크대 위에는 ‘무청 시래기 조림’과 ‘얼갈이 배추 김치’가 놓여 있었습니다. 넉넉한 언니의 얼굴이 떠올랐습니다. 지난주 양 박사님께서 절친 부부가 놀러 올 거라고 했던 말이 떠올라, 점심 식탁이 더욱 푸짐해질 것을 기대했습니다. 날씨가 너무 좋았던 탓에, 마치 소풍이라도 온 듯한 기분이 절로 들었습니다. 지난주만 해도 다소 차가웠던 바람 때문에 발코니 식사는 이르다고 생각했는데, 이번 주말은 따뜻한 햇살과 쾌청한 공기 덕분에 야외 식사를 즐기기에 더할 나위 없었습니다. 느루뜰표 머위 나물, 언니표 무청 시래기 조림과 얼갈이 배추 김치, 집에서 가져온 카레, 그리고 민들레차로 소박하지만 정겨운 점심 밥상을 차렸습니다. 으깬 깨소금을 뿌린 하얀 밥 위에 언니의 무청 시래기 멸치 조림은 부드럽고 양념이 잘 배어 있어 일품이었습니다. 멸치와 양파의 조화는 영양도 풍부했습니다. 포근한 날씨와 언니 덕분에 맛있고 행복한 점심 소풍이 완성되었습니다. 언니와 양 박사님께 제가 처음 맛본 민들레차를 권했습니다. 은은한 향과 쌉싸름한 맛이 일품인 민들레차는 두 분 모두에게 좋은 반응을 얻었습니다. 사실 민들레차는 남편이 직장 동료들과 나눠 마시기 위해 거의 다 주었고, 맛만 보려고 조금 남겨온 것이었습니다. 양 박사님과 언니가 좋아하시는 모습을 보니, 더 넉넉히 준비해 올 걸 하는 아쉬움이 남았습니다. 민들레차는 연한 노란빛을 띠며, 도라지 꽃 향기와 닮은 듯한 은은하고 쌉싸름한 맛이 입안에 감돌았습니다. 민들레차 덕분에 점심 식사 후 티타임은 더욱 화기애애한 분위기 속에서 진행되었습니다. 농막 이웃 언니는 바로 심을 수 있도록 물에 불린 강낭콩 씨앗을 건네주었습니다. ‘3~5 센치미터 깊이로, 포기 간격은 25~30 센치미터 간격으로 심으면 된다’는 언니의 조언 덕분에 올해는 강낭콩 농사도 도전하게 되었습니다. 수확한 강낭콩을 밥에 넣어 먹을 날을 기대하며, 남편은 감자 농사만큼은 아니지만 밭 두렁을 제법 높게 만들어 주었습니다. 남편이 적당한 간격으로 구멍을 만들면, 나는 씨앗 세 개씩을 조심스럽게 넣었습니다. 강낭콩 재배 방법에 대해 검색하며 주의점을 파악하는 것은 헛수고를 줄이기 위한 필수 과정이었습니다. 강낭콩 키우기에서 가장 중요한 주의점은 파종 후 싹이 나올 때까지 겉흙이 마르지 않도록 충분히 물을 주는 것이었습니다. 성장기에는 습한 것을 싫어하므로 겉흙이 마르면 한 번에 듬뿍 물을 주는 것이 좋다고 합니다. 또한, 꽃이 피고 꼬투리가 맺히기 시작할 때는 수분이 많이 필요하므로, 물이 부족하면 꽃이 떨어지거나 꼬투리가 제대로 차지 않을 수 있다는 점을 염두에 두고 키워야 합니다. 언니네 밭 한편에는 자연산 고사리가 자라고 있었습니다. 벌써 길게 얼굴을 내민 고사리를 톡톡 끊는 재미가 쏠쏠했습니다. 평소 고사리 나물을 즐겨 먹지는 않지만, 몇 번 먹을 만큼만 땄습니다. 말려서 보관했다가 고등어 조림에 넣어 먹으면 색다른 식감을 즐길 수 있습니다. 고사리는 살짝 데쳐 건조기에 말려 보관하면 필요할 때 유용하게 사용할 수 있는 식재료입니다. 복숭아꽃, 살구꽃, 배꽃, 모과꽃이 앞다투어 피는 사이, 고요히 자신의 때를 기다리던 사과나무에 드디어 진분홍 꽃망울이 맺혔습니다. 참으로 고운 색이었습니다. 다음 주말에 오면 꽃잎을 활짝 피우고 있겠지요. ‘우리가 없어도 땅이 알아서 키우니 참 고맙다’는 생각으로, 땅이 허락하는 만큼만 감사히 받겠다는 마음으로 대하니 주말 농사 역시 그저 즐겁기만 합니다. 느루뜰에서의 시간은 단순한 농사일을 넘어, 자연과의 교감을 통해 삶의 여유와 감사를 배우는 소중한 경험으로 채워지고 있습니다





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