볼보 EX90 출시: 운전자·실내 안전 강화, 1억원대 가격으로 국내 전기차 시장 공략

볼보가 차세대 순수 전기 플래그십 SUV EX90을 국내 시장에 출시했다. 운전자 및 실내 승객 감지 기능, 강력한 주행 성능, 1억원대 경쟁력 있는 가격을 통해 전기차 시장을 공략한다. 안전성, 성능, 디자인, 친환경성을 모두 갖춘 EX90은 볼보의 미래를 제시하는 중요한 모델이다.

운전자 및 실내 승객 감지 기능을 탑재한 볼보의 차세대 순수 전기 플래그십 SUV EX90 이 국내 시장에 출시되었다. 국제 유가 상승으로 연료비 부담이 커지는 상황에서 볼보는 EX90 을 통해 전기차 시장 공략에 박차를 가하고 있다. EX90 은 인천 인스파이어 리조트에서 열린 출시 간담회를 통해 공개되었으며, 안전성과 주행 성능, 편의성을 모두 갖춘 차세대 전기 SUV 의 기준을 제시한다.\ EX90 은 경량 알루미늄과 초고강도 강철을 사용하여 사고 시 배터리와 실내를 효과적으로 보호하도록 설계되었다. 기존 XC90보다 비틀림 강성이 50%, 충돌 시 에너지 흡수율이 20% 향상되어 안전성을 극대화했다. 운전자 및 탑승자, 보행자의 안전을 위해 5개의 카메라, 5개의 레이더, 12개의 초음파 센서로 구성된 첨단 센서 세트를 탑재했다.

특히 운전자의 컨디션을 실시간으로 체크하는 ‘운전자 모니터링 시스템’과 차량 내 어린이 및 반려동물 방치 사고를 예방하는 ‘실내 승객 감지 시스템’을 도입하여 안전 기능을 한층 강화했다. 에릭 세베린손 볼보 최고영업책임자(CCO)는 EX90에 대해 “규제나 법률 차원을 넘어 실생활 데이터를 기반으로 설계한 볼보 역사상 가장 안전한 차”라고 강조했다. EX90은 106kWh급 NCM 배터리와 듀얼 모터 기반의 사륜구동(AWD) 시스템을 탑재했으며, 트윈 모터와 고성능 트윈 모터 퍼포먼스 등 두 가지 모델로 출시된다. 고성능 트윈 모터 퍼포먼스 모델은 최대 680마력의 강력한 성능을 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 4.2초 만에 도달한다. 800V 고전압 배터리 시스템을 통해 최대 350kW 급속 충전을 지원하며, 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전이 가능하며, 1회 충전 시 WLTP 기준 최대 625km 주행 가능하다. EX90은 선라이크 LED 조명과 바워스앤윌킨스 오디오 시스템을 통해 안락한 실내 환경을 제공하며, 실내 공기 청정 시스템을 통해 쾌적한 주행 경험을 선사한다.\볼보자동차코리아는 EX90의 최저 가격을 1억620만원(트윈 모터 기준)으로 책정하여 XC90 T8 모델보다 경쟁력 있는 가격을 제시했다. 에릭 세베린손 CCO는 EX90이 한국 시장에서 향후 선보일 여러 전기차의 선도 모델이 될 것이라고 밝히며, 스칸디나비아의 고요하고 평화로운 분위기를 경험하게 할 것이라고 말했다. 볼보자동차코리아는 올해 하반기 준대형 전기 세단 ES90도 출시할 예정이다. 통합 모빌리티 플랫폼 ‘차봇모빌리티’ 관계자는 중동 사태로 인한 유가 상승으로 연비 효율 및 유지 비용을 중시하는 소비자들이 늘어나면서 고연비 차량 및 전동화 차량에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 전망했다. 이러한 시장 변화에 발맞춰 볼보는 EX90을 통해 전기차 시장에서의 입지를 더욱 강화하고, 소비자들에게 안전하고 편안한 이동 경험을 제공할 계획이다. EX90은 단순히 자동차가 아닌, 볼보가 추구하는 지속 가능한 모빌리티의 미래를 제시하는 중요한 모델이 될 것이다. EX90 출시를 통해 볼보는 전기차 시장에서 프리미엄 브랜드로서의 경쟁력을 더욱 확고히 할 것으로 기대된다. 볼보는 앞으로도 혁신적인 기술과 디자인을 통해 안전하고 친환경적인 자동차를 지속적으로 선보일 예정이다. EX90은 볼보의 안전 철학을 담아낸 모델로서, 운전자와 탑승자 모두에게 최상의 안전을 제공하는 것을 목표로 한다. EX90은 볼보의 미래를 위한 중요한 발걸음이며, 앞으로 전기차 시장에서 볼보의 성공적인 행보를 이끌어갈 핵심 모델이 될 것이다. 볼보의 EX90은 안전, 성능, 디자인, 그리고 친환경성을 모두 갖춘 완벽한 전기 SUV의 모습을 보여준다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

볼보 EX90 전기차 SUV 출시 안전 운전자 모니터링 시스템 실내 승객 감지 시스템 가격 전기차 시장

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

기아 EV9 GT, 아우토 빌트 전기차 비교 평가서 볼보 EX90 제쳐기아의 플래그십 전기 SUV EV9 GT가 독일 아우토 빌트의 비교 평가에서 볼보 EX90을 뛰어넘으며 상품 경쟁력을 입증했다. 공간 활용성, 파워트레인, 효율성 등에서 높은 점수를 받았으며, 특히 넓은 적재 공간과 실용적인 프렁크 레이아웃으로 호평을 받았다. 기아는 차별화된 디자인과 뛰어난 전동화 기술력으로 글로벌 전기차 시장을 선도해 나갈 계획이다.

Read more »

볼보, 소프트웨어 중심 SDV EX90 국내 출시...안전과 기술 혁신의 결합볼보가 차세대 순수 전기 플래그십 SUV EX90을 국내에 선보이며, 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개념을 통해 안전 기술과 미래 모빌리티를 융합했다. OTA 업데이트, 첨단 센서 시스템, 디지털 경험 강화, 강력한 성능과 가격 경쟁력을 갖춘 EX90은 전기차 시대의 새로운 기준을 제시한다.

Read more »

'100년 안전의 대명사' 볼보 전기차 EX90, 패러다임을 바꾸다볼보자동차코리아가 차세대 순수 전기 플래그십 SUV 'EX90'을 국내에 선보였다. 이 차량은 자체 개발한 휴긴 코어 시스템을 통해 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개념을 구현하며, OTA 무선 업데이트로 지속적인 기능 개선이 가능하다. 카메라 5개, 레이더 5개, 초음파 센서 12개로 구성된 첨단 센서와 운전자 모니터링 시스템 ...

Read more »

볼보, 소프트웨어 정의 차량 EX90 국내 출시...안전과 기술의 진화볼보가 차세대 순수 전기 플래그십 SUV EX90을 국내에 선보이며, 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개념을 통해 안전 기술과 미래 모빌리티를 융합했다. OTA(무선 업데이트)를 통해 기능 개선과 디지털 경험을 제공하며, 106kWh 배터리 기반의 AWD 트윈 모터 시스템으로 주행 성능을 강화했다. 안전에 대한 볼보의 철학을 반영하여 첨단 센서 세트와 차체 구조를 개선하고, 새로운 전기차 안전 기준을 제시한다.

Read more »

볼보, EX90 출시… 고유가 시대, 전기차 시장 공략국제 유가 상승에 따라 연료비 부담이 커지는 가운데, 볼보자동차가 3열 대형 전기 SUV 'EX90'을 출시하며 국내 전기차 시장 공략에 나섰다. EX90은 첨단 안전 시스템, 고성능 파워트레인, 800V 급속 충전 시스템을 갖추고 있으며, 1회 충전 시 최대 625km 주행 가능하다. 볼보는 EX90을 통해 안전성과 편안함을 강조하며, 향후 출시될 전기차의 선도 모델이 될 것을 기대하고 있다.

Read more »