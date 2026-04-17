보험업계, 비대면 영업 확대 속 N잡러 설계사 급증… 소비자 피해 우려

비대면 영업 확산으로 보험사들이 새로운 영업망 확보에 나서면서, 직장인들의 부업 설계사 참여가 늘고 있습니다. 유연한 근무 환경과 추가 소득 가능성에 매력을 느낀 N잡러들이 보험 설계사에 지원하고 있으며, 이는 전체 설계사 수 증가로 이어지고 있습니다. 하지만 전문성과 책임감 부족으로 인한 소비자 피해와 '고아 계약' 발생 가능성에 대한 우려도 커지고 있어 금융당국이 점검에 나섰습니다.

비대면 영업 의 확산으로 보험사들이 영업망 확보에 사활을 걸고 있는 가운데, 새로운 보험 설계사 로 직장인들의 부업 참여가 늘고 있습니다. 서울에 거주하는 정진미 씨(38)는 퇴근 후 보험 설계사 자격증을 취득하고 디지털 플랫폼을 통해 보험 판매를 시작했습니다. 그녀는 지인 영업 대신 소셜 미디어를 활용하며 육아휴직 기간 동안 보험 영업에 더 많은 시간을 투자할 계획입니다. 이러한 현상은 보험 설계사 직업이 유연한 근무 환경 덕분에 N잡러 (여러 직업을 가진 사람)들의 매력적인 부업 선택지가 되고 있음을 보여줍니다. 시간과 장소에 구애받지 않고 추가 소득을 올릴 수 있다는 장점 때문입니다. 실제로 월 보험료 15만원 상품 계약 하나를 성사시키면 150만원 이상의 추가 수입을 얻을 수 있다는 분석도 있습니다. 보험사들 역시 설계사 수의 증가가 매출과 직결되기에, 전통적인 신규 인력 유입 감소 추세를 극복하고 시장 지배력을 강화하기 위해 부업 설계사 모집에 적극적입니다.

특히 과거 인맥 중심의 영업에서 벗어나, 플랫폼과 커뮤니티를 통한 비대면 영업이 활성화되면서 젊은 MZ세대의 설계사 역할이 중요해지고 있습니다. 이러한 수요와 공급의 증가는 지난해 생명·손해보험사 등록 설계사 수를 전년 대비 15.5% 증가시킨 30만454명으로 이끌었습니다. 그러나 일각에서는 보험과 같이 장기적인 전문성을 요구하는 상품을 전문성이 부족한 부업 설계사에게 맡기는 것에 대한 우려도 제기됩니다. 부업 설계사들이 단기적인 수당만을 챙기고 이탈할 경우, 사후 관리가 되지 않는 '고아 계약'이 발생할 가능성이 높기 때문입니다. 또한, '1시간 일하고 150만원 번다'와 같은 자극적인 광고는 보험 산업의 신뢰도를 저해한다는 비판도 현장에서 나오고 있습니다. 이러한 소비자 피해 발생 가능성에 대해 금융감독원은 지난 16일 보험사들을 소집하여 N잡러 설계사 운영 현황을 파악하고 관련 리스크를 점검했습니다. 금감원은 전문성과 책임감이 부족한 설계사가 늘어날 경우 발생할 수 있는 불완전판매, 모집 질서 위반, 허위·과장 광고 등의 소비자 피해를 예방하고자 합니다. 보험 업계 관계자는 보험 영업의 핵심은 고객과의 장기적인 관계 유지에 있다고 강조하며, N잡러 설계사들이 이러한 관계 중심 영업에 충실할 수 있을지에 대한 의문을 표했습니다. 또한, 고도의 전문성과 윤리성이 요구되는 보험 설계사 직업이 단순한 돈벌이 수단으로 전락해서는 안 된다는 점을 지적했습니다





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보험 비대면 영업 설계사 N잡러 소비자 피해

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