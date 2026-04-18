보험 N잡러 설계사 늘자 금융당국 '관리 강화' 주문

금융당국이 본업 외 보험 설계사 활동을 하는 'N잡러' 설계사 증가에 따라 불완전 판매 등 소비자 피해를 우려해 보험사들에게 관리를 강화할 것을 주문했습니다. N잡러 설계사의 장기 관리 어려움과 전문성 부족 문제에 대한 지적이 제기되는 가운데, 업계는 N잡러의 활동 범위 제한 등으로 큰 부작용은 없다는 입장도 있습니다. 금융당국은 소비자 보호를 위해 보험사들의 내부 통제 강화와 교육 시스템 정비를 요구했습니다.

누구나 부업으로 보험 설계사 활동이 가능해지면서 ' N잡러 ' 설계사가 증가하고 있는 가운데, 금융당국 이 소비자 피해를 우려해 보험사들에게 관리를 강화할 것을 주문했습니다. N잡러 설계사는 본업 외에 보험 설계사 일을 부업으로 병행하며 추가 수입을 올리는 사람들입니다. 이러한 N잡러 설계사 제도는 일부 보험사에서 비대면 영업 플랫폼을 통해 일정 기간의 입문 교육과 자격 시험 통과 후 시간과 공간의 제약 없이 활동할 수 있도록 운영하고 있습니다. 그러나 N잡러 설계사는 부업의 성격이 강해 중간에 그만두는 경우가 많아, 가입자의 보험 상품을 장기간 관리해 주기 어렵다는 우려가 지속적으로 제기되어 왔습니다. 실제로 N잡러 는 전업 설계사에 비해 수익이 기대에 미치지 못할 경우 본업으로 돌아갈 가능성이 높아, 가입자와 장기적인 관계를 유지하는 데 어려움이 따를 수 있습니다.

이로 인해 가입자는 보험금 지급 관련 문의나 문제 발생 시 보험 상품을 설계해 준 설계사의 도움을 받기 어려워질 수 있습니다. 또한, 보험은 장기간 유지해야 하는 상품이고 보장 조건 등의 변화가 잦지만, 본업이 아닌 부업으로 보험 설계 업무를 하는 N잡러는 전문성을 갖추기가 쉽지 않은 구조입니다. 금융감독원은 이러한 불완전 판매 가능성을 염두에 두고 N잡러 설계사 운영 현황을 점검하고 내부 통제 강화 등을 주문한 것으로 알려졌습니다. 삼성화재, 메리츠화재, KB손해보험, 롯데손해보험 등 N잡러 설계사를 운영하는 손해보험사들이 금융당국의 지도를 받은 것으로 파악됩니다. 하지만 일각에서는 N잡러 설계사가 전업 설계사에 비해 활동 범위가 제한적이기 때문에 부작용이 크지 않다는 의견도 나오고 있습니다. N잡러는 주로 자신의 보험을 재설계하거나 친인척, 지인 등 가까운 지인을 대상으로 영업하는 경우가 많다는 것입니다. 또한, 보험사에서도 N잡러를 대상으로 주기적인 교육과 지원을 제공하고 있어 전문성 부족 문제를 일부 해소하고 있다는 설명입니다. 보험 업계 관계자는 N잡러 중에는 부업으로 가볍게 임하는 사람도 있지만, 본업처럼 적극적으로 활동하는 사람들도 있다고 언급했습니다. 그는 제도 자체는 전업 설계사와 동일하지 않기에 불완전 판매 등의 피해가 현재까지는 크게 발생하지 않고 있다고 덧붙였습니다. 또한, 보험사들은 N잡러를 위한 교육 전담 부서를 운영하는 등 체계적인 교육을 병행하고 있다고 설명했습니다. 한편, 한 법인보험대리점(GA) 관계자는 특정 분야의 전문 자격증을 보유한 사람이 보험 설계사로 활동할 경우 시너지를 낼 수 있어 부업으로서 긍정적인 측면이 있다고 평가했습니다. 그러나 보험과 연계성이 없는 분야에서 일하는 사람이 단순히 보험 설계사로 활동하는 것은 긍정적으로 보기 어렵다는 견해를 피력했습니다. 이는 N잡러 설계사의 전문성과 영업 대상의 범위에 따라 그 영향이 달라질 수 있음을 시사합니다. 금융당국의 이번 조치는 N잡러 설계사 증가 추세 속에서 소비자 보호를 강화하고 보험 시장의 건전성을 유지하려는 노력의 일환으로 풀이됩니다. 앞으로 보험사들은 N잡러 설계사에 대한 더욱 철저한 관리 감독과 교육 시스템을 강화해야 할 필요성이 제기되고 있습니다





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