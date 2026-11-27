빅테크의 공격적 AI 데이터센터 확장이 인력과 원자재 수급을 잠식하며 보잉 등 항공우주·방산 업체의 생산비 급등을 유발하고 있다. AI 구축효과로 인한 공급망 갈등과 업계 전망을 살펴본다.

미국 항공우주 및 방산 업계의 핵심 기업인 보잉은 현재 AI 데이터센터 건설 붐으로 인한 'AI 구축효과'라는 구조적 공급망 위기를 겪고 있는 것으로 나타났다. 27일 현지 시간 기준 파이낸셜타임스 (FT) 보도에 따르면, 대형 클라우드 기업들의 공격적인 인프라 투자가 인력, 부지, 에너지 등 핵심 자원을 독점하면서 항공우주 및 방산 산업의 생산 비용이 급격히 상승하고 있는 상황이다.

AI 데이터센터 확장이 인력 및 자원 독점하는 실상

미국항공우주산업협회(AIA)의 에릭 패닝 최고경영자(CEO)는 하이퍼스케일링, 즉 초대형 데이터센터의 확장이 시장의 모든 자원을 빨아들이고 있다고 지적했다. 패닝 CEO는 AI 산업이 이제 단순한 기술 트렌드를 넘어 항공우주 및 방산 업계의 실질적인 경쟁 문제로 부상했다고 강조하며, 자원에 대한 치열한 경쟁이 industry의 생산성을 저해하고 있다고 밝혔다. 이는 빅테크 기업들이 막대한 자본력을 앞세워 시장 지배력을 행사하고 있음을 보여주는 단적인 사례다.

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항공우주·방산 업계, 수주 증가에도 불구하고 생산 차질 발생

미 항공우주 및 방산 업계는 기록적인 수주 잔고를 보유하고 있음에도 불구하고, 생산 속도를 끌어올리는 데 심각한 어려움을 겪고 있다. 우크라이나와 러시아 전쟁, 그리고 미국과 이란의 긴장 고조로 인해 미국 국방부의 탄약 증산 요구를 맞추기 위해 생산 라인이 가동되고 있으나, 여러 가지 장애물로 인해 차질이 빚어지고 있다. 코로나19 팬데믹 이후 심화된 인플레이션, 숙련공 부족, 그리고 미국 내 생산기지 복귀 노력이 맞물려 공급망이 병목 현상을 보이고 있다.

핵심 부품 및 인력 확보에서 빅테크에 밀리는 제조사들

대형 신규 공장을 건설하는 항공우주 및 방산 기업들은 철강, 전자 스위치, 공조 시스템 등 핵심 인프라 시공사와 공급업체 확보 경쟁에서 데이터센터 건설사들에 밀리고 있다. 에릭 패닝 CEO는 미국 항공우주 및 방산 업계가 2025년에 거의 1조 달러에 달하는 매출을 올렸지만, 실제 생산 물량이 적어 구매력이 떨어진다고 설명했다. 가전, 데이터센터, 자동차 산업과 달리 대량 구매를 하지 못해 시장을 주도할 수 없는 구조적 한계를 노출한 것이다.

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반도체 라인 전환과 공급망 공유로 인한 가격 급등

최근 AI 수요로 인해 가격이 급등한 메모리 반도체가 대표적인 사례로 꼽힌다. 반도체 제조사들이 기존 항공우주 및 방산용 구형 칩을 만들던 공장 라인마저 AI 등 첨단기술 분야로 돌리고 있어, 관련 부품 수급이 더욱 어려워지고 있다. 뱅크오브아메리카(BofA)의 론 엡스타인 애널리스트는 하이퍼스케일러들이 터빈 날개, 주물 같은 핵심 부품뿐만 아니라 회로기판처럼 눈에 띄지 않는 영역까지 항공우주 및 방산 업계와 공급망을 공유하고 있다고 지적했다.

AI 구축효과가 제조업 전반에 미치는 리스크 확대 전망

이러한 현상은 이른바 'AI 구축효과'로 불리며, 막대한 자본을 앞세운 빅테크의 AI 인프라 투자가 자금뿐만 아니라 전력, 원자재, 숙련 노동자까지 싹쓸이하는 현상으로 정의된다. 이는 여타 제조업의 생산과 투자에 부정적인 영향을 미치는 리스크로 부상하고 있으며, 항공우주 및 방산 업계의 경쟁력 약화를 가속화할 수 있다. 업계 관계자는 데이터센터 건설 붐이 결정타로 작용하여 공급망 경쟁이 더욱 격화되고 있다고 경고하며, 지속적인 자원 확보 방안 마련이 시급하다고 밝혔다.