보이저1호, 오는 18일 지구서 259억km 떨어진 '1광일' 지점 통과

미국항공우주국(NASA)의 보이저1호가 49년 만에 지구와 259억km 거리인 1광일 지점에 도달한다. 외계 생명체를 위한 골든 레코드 탑재로 인류의 우주 탐사 역사에 새로운 이정표를 세웠다.

미국항공우주국( NASA)이 1977년 발사한 무인 심 우주 탐사 선 보이저1호 가 오는 18일 인류가 만든 물체 중에서는 최초로 지구로부터 1광일 거리를 통과하는 위대한 기록을 세운다. 이는 지구와의 거리가 무려 259억㎞에 달하는 것으로, 현재까지 우주로 진출한 인공 물체 중 가장 멀리 나아간 기록이다.

보이저1호 1광일 지점 도달 계획

보이저1호는 오는 18일 오전 5시 16분 7초(한국시간 오후 7시 16분 7초)에 빛의 속도(초속 30만㎞)로 이동해도 꼬박 하루가 걸리는 지점을 지나간다. 초속 30만㎞인 빛의 속도로 달려도 꼬박 24시간이 소요되는 거리를 인간이 제작한 어떤 물체도 과거에 도달하지 못했으며, 이번이 사상 초유의 사례이다.

Also read 보험금 분쟁 해소 위해 교보생명과 신한라이프 등 업계, 시스템 고도화 및 외부 위원 위촉 나서

태양계 내 지구와 태양 사이의 거리는 약 1억 5000만㎞로, 빛의 속도로 8분 20초면 도달할 수 있는 지척에 해당한다. 반면 보이저1호는 현재 시속 6만㎞의 속도를 유지하고 있으며, 이는 국제선 여객기의 비행 속도의 약 70배에 달하는 수치이다. 이 거대한 우주 공간에서 보이저1호는 승합차 크기의 덩치와 720㎏의 중량을 자랑하며 조용하고 어두운 우주를 항해하고 있다.

NASA는 보이저1호가 1광일에 이르는 지점을 통과하더라도 주변 환경이나 탐사선 내부의 상태가 갑자기 변하지는 않을 것이라고 밝혔다. 즉, 탐사선이 경험하는 일상적인 비행 조건은 변함없이 이어질 것이며, 물리적인 변화보다는 상징적이고 과학적 의미의 전환점에 해당한다.

Advertisement

외계 지적 생명체를 위한 골든 레코드

보이저1호가 단순한 우주 관측을 넘어 특별한 의미를 지니는 이유는 태양계 밖 외계 지적 생명체와의 우연한 만남을 염두에 두고 설계되었기 때문이다. 동체 바깥에는 인류가 자신들을 소개하는 자기소개서 격인 골든 레코드가 부착되어 있으며, 이는 지구 근처를 지나가는 외계 생명체가 포획하고 분석할 가능성을 고려한 것이다.

지름 30㎝, 금이 입혀진 구리 원반인 골든 레코드에는 인간을 표현한 청각 및 시각 자료가 수록되어 있다. 구체적으로는 고전, 대중, 민속 음악 27곡과 마트 쇼핑, 노 젓기 등 일상적인 모습을 담은 사진 115장, 그리고 55개국의 인사말이 포함되었다.

이 인사말 중에는 한국어로 된 '안녕하세요?'도 포함되어 있으며, 기록의 재생 방법을 안내하는 기호와 지구의 위치 정보가 표면에는 새겨져 있다. 이러한 골든 레코드는 천문학자 칼 세이건 박사가 주도하여 제작했으며, 그는 우주 어딘가에 인간과 유사하거나 더 뛰어난 문명을 가진 생명체가 존재할 것으로 믿었다.

우주의 광대함과 미래 항로 전망

1광일(259억㎞)의 거리는 우주적 관점에서는 여전히 작은 규모로, 천문학계는 별 간 거리를 광년(9조 4600억㎞)으로 표현한다. 현재 항로를 유지할 경우, 보이저1호가 첫 외계 천체에 도달하는 시점은 4만년 뒤로 예측된다. 이때 도착할 곳은 지구에서 17광년 떨어진 글리제 445 별 근처이다.

Advertisement

글리제 445 근처에는 현재까지 발견된 행성이 없으며, 행성이 존재하지 않으면 생명체가 있을 가능성은 매우 낮다. 따라서 보이저1호의 골든 레코드를 통해 외계 문명과 실제 접촉이 이루어지기까지는 훨씬 더 오랜 시간이 필요할 것으로 예상된다.

보이저1호에 탑재된 우주 관측 장비는 전력 부족으로 인해 2030년대 초중반에 모두 꺼질 예정이다. 그러나 골든 레코드는 기록 보존에 전기가 필요하지 않으므로, 탐사선이 우주 저편을 떠나는 한 인류의 메신저로서의 역할과 기록은 계속 보존될 것이다.

보이저1호와 쌍둥이 구조를 지녔지만 다른 비행 경로를 둔 보이저2호는 2035년에 사상 두 번째로 1광일 기록을 달성할 예정이다. 이번 보이저1호의 1광일 도시는 우주의 광대함과 탐사선의 뛰어난 내구성을 증명하는 동시에, 인류의 사고 범위를 먼 우주로 확장하는 중요한 계기가 될 전망이다.