미국 나사의 보이저 1호가 지구에서 약 259억 km 떨어진 1광일 거리를 돌파하며 성간 우주 탐사를 계속하고 있는 가운데, 과거 목성과 토성 탐사 때의 주요 발견과 창백한 푸른 점 사진 등 역사적 업적이 재조명되고 있다.

미국 항공우주국 나사가 운영하는 보이저 1호 가 49년 만에 빛의 속도로 하루를 이동하는 거리, 즉 1광일 거리를 돌파하는 역사적인 이정표를 세웠다. 한국 시각으로 지난 18일 오후 7시 16분경 이 사건이 발생했으며, 이는 지구로부터 약 259억 킬로미터 떨어진 초극장거리 우주를 날아가고 있는 우주선의 위상을 극적으로 보여준다.

빛의 속도가 초속 30만 킬로미터이므로, 이 거리는 광속으로 꼬박 24시간 동안 비행해야 도달할 수 있는 거리를 의미한다. 나사는 캘리포니아 주에 위치한 제트추진연구소의 보이저 1호 관제팀이 우주선으로부터 수신된 신호가 24시간의 전송 시간을 거쳐 확인됨에 따라 이를 공식적으로 발표했으며, 이는 인간이 보낸 물체가 성간 공간에서 계속 활동하고 있다는 것을 입증하는 중요한 사건이다.

Also read “여보, 퇴직금 5000만원 날릴 뻔했어”…임피 앞둔 직장인 꼭 확인할 ‘이것’

보이저 1호 태양계 탐사 성과

보이저 1호의 임무는 단순한 거리 기록 갱신을 넘어 태양계 탐사의 혁신적인 성과를 안겨주었다. 1970년대 초 목성계 탐사 당시 목성의 위성 이오에서 화산 폭발 장면을 포착하여 지구 외 천체에서도 지질학적 활동이 일어난다는 사실을 세계 최초로 증명했다. 또한 목성과 토성의 고리 발견, 토성 최대 위성 타이탄의 두꺼운 대기 관측 등 미지의 영역을 열어놓았다. 특히 1990년 태양에서 60억 킬로미터 떨어진 곳에서 찍은 '창백한 푸른 점' 사진은 지구라는 행성이 우주의 거대한 공간에서 얼마나 작고 고독한 존재인지를 일깨워주며 인류의 성찰을 촉구하는 상징적인 작품으로 남았다.

Advertisement

같은 해 촬영한 '태양계 가족' 사진은 당시 발견된 여섯 행성을 한 장에 담으며 태양계 전체를 조망한 유일한 사례로서 과학적 기록으로서의 가치가 크다. 현재 보이저 1호는 2012년 태양권 경계를 넘어 성간 우주 공간에 진입한 이후, 카메라 대신 입자 및 자기장 관측 장비를 통해 우주 환경 데이터를 지구로 전송하고 있다. 搭载된 방사성 동위원소 열전 발전기의 출력은 매년 감소하고 있어 필수 장비 유지에 집중해야 하는 상황이지만, 여전히 임무에 활약하고 있다. 또한 이 탐사선에는 인류의 지식과 문화를 담은 골든 레코드가 실려 있어, 만약 외계 지적생명체가 발견할 경우 지구 문화를 알리는 타임캡슐 역할을 할 것이다.

보이저 1호 태양권 경계 진출

이는 50여개 언어의 인사말부터 자연의 소리, 음악까지 수록되어 있으며, 우주 탐사의 역사에서 보이저 1호가 차지하는 과학적 성과와 문화적 의미는 앞으로도 영원히 기억될 것이다.