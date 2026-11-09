보스턴다이내믹스, 엔비디아, 현대모비스, 휴머노이드 '아틀라스' 생태계 구축

보스턴다이내믹스, 엔비디아, 현대모비스가 각자의 핵심 기술로 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 양산을 준비한다. 현대차그룹의 2028년 대량 도입 계획과 함께 산업용 자동화의 새로운 지평이 열리고 있다.

보스턴다이내믹스, 엔비디아, 현대모비스 는 휴머노이드 로봇 산업의 성패를 가를 삼각 동맹을 구축하며 구체적인 양산 계획에 돌입했다. 이 기업들은 각각 센서 정보 처리를 담당하는 AI 두뇌와 관절을 움직이는 구동 부품을 공급하는 핵심 역할을 수행하며, 로봇이 실시간으로 상황을 판단하고 물체를 조작할 수 있는 생태계를 완성해 가고 있다. 이러한 기술적 결합은 단순한 자동화를 넘어, 예상치 못한 환경 변화에도 유연하게 대응하는 차세대 제조업의 표준을 제시하고 있다.

엔비디아 AI 칩, 로봇의 자율성 증대

엔비디아는 보스턴다이내믹스가 공개한 자율 작업 영상에서 보였던 로봇 '아틀라스'의 핵심 두뇌인 AI 컴퓨팅 플랫폼 '젯슨 토르'를 제공했다. 이 플랫폼은 복잡한 AI 모델과 카메라 영상 등을 로봇 내부에서 실시간으로 처리함으로써 외부 서버에 대한 의존도를 현저히 줄였다. 아틀라스는 미리 입력된 동작을 반복하지 않고, 360도 카메라 시야와 손가락 및 손바닥의 촉각 감지 기능을 통해 주변 환경을 끊임없이 인지한다.

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로봇의 첫 번째 단계인 '보는 것'은 영상 인식 모델을 통해 물체의 방향과 장애물을 판단하는 과정이다. 엔비디아의 아이작 랩과 시뮬레이션 기술은 이러한 감각 정보를 가상 환경에서 학습시키는 데 활용된다. 보스턴다이내믹스는 구글 딥마인드와 공동 연구를 추진 중이며, 엔비디어가 연산 기반을 제공하고 딥마인드가 고차원 인지 및 행동 모델을 연구하는 구조로 운영된다.

현대모비스, 액추에이터 및 반도체 개발

현대모비스는 보스턴다이내믹스와 아틀라스용 액추에이터 공급을 위한 전략적 협력 체계를 지난달 구축했다. 액추에이터는 모터, 감속기, 제어기를 결합해 로봇 관절에 필요한 힘과 회전 동작을 생성하는 핵심 부품으로, AI의 판단을 실제 움직임으로 구현하는 마지막 단계를 담당한다. 현대모비스는 이달 경기 의왕시 의왕연구소에서 아틀라스용 액추에이터 시제품 생산에 착수했으며, 2028년 본격 공급을 목표로 성능과 신뢰성 검증을 진행하고 있다.

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현대모비스의 역할은 기계장치를 넘어 반도체 개발로까지 확대되고 있다. 지난달 21일 공개된 구상에는 관절 모터의 속도와 힘을 조절하는 모터구동 집적회로(IC)와 각 부품에 전력을 안정적으로 공급하는 전원 IC 개발이 포함됐다. 이는 엔비디아의 AI 연산칩이 계산을 수행한다면, 현대모비스가 개발하는 반도체가 그 결과를 관절의 물리적 동작으로 변환하는 역할을 한다는 의미다.

정밀 조작과 현대차그룹 공급망

로봇의 '손'은 차세대 승부처로 부상하며 보스턴다이내믹스는 지난달 네 개 손가락과 촉각 센서를 장착한 새로운 손을 공개했다. 손 하나의 자유도가 기존 7개에서 13개로 확대되면서 정밀 조작 능력이 크게 강화되었고, 드릴 비트 끼우기나 작은 너트 돌리기 등의 시연이 이루어졌다. 현대모비스 또한 보스턴다이내믹스와 그리퍼 공동 개발을 추진하며 퍼셉션 모듈과 제어기 등으로 부품 사업을 확장할 계획이다.

현대차그룹은 아틀라스 양산을 위한 부품 공급망을 이미 구성한 것으로 알려졌다. 메인 카메라는 현대모비스와 나무가가 협력하고, 손 카메라는 엠씨넥스와 캠시스가 담당한다. 배터리 공급사로는 삼성SDI와 LG에너지솔루션이 선정되었으며, 충전 솔루션은 비에이치 EVS가 맡는다. 이 같은 공급망 구축은 현대차그룹이 제시한 2028년까지 미국에 연간 3만대 규모의 로봇 생산 체계를 구축하겠다는 목표의 기반이 된다.

2028년 메타플랜트 도입과 산업 영향

현대차그룹은 같은 해 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카에 아틀라스를 투입하여 부품을 조립 순서대로 정리하는 서열 작업을 맡기고, 2030년에는 부품 조립 공정으로 적용 범위를 확대할 계획이다. 보스턴다이내믹스는 향후 수년간 현대차와 기아의 글로벌 생산시설에 아틀라스 약 2만5000대를 도입하는 계획도 공개했다. 업계 관계자는 아틀라스 등 휴머노이드 로봇의 성공이 강력한 AI 칩 탑재 여부와 함께, 그 판단을 믿을 만한 움직임으로 구현해내는 부품과 데이터, 생산망 구축에 달려 있다고 지적했다.