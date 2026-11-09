보스턴다이내믹스, 아틀라스 로봇에 휠 장착해 고난도 점프 공개

현대차그룹 보스턴다이내믹스가 휴머노이드 로봇 아틀라스에 휠을 장착해 360도 회전 점프 등 고난도 동작을 수행하는 영상을 공개했다.

현대차그룹 로봇 전문 계열사인 보스턴다이내믹스 가 휴머노이드 로봇 아틀라스 에 발 대신 휠을 장착한 새로운 모습과 동작 능력을 공개했다.

이 회사는 9일(현지시간) 아틀라스가 휠을 이용해 피겨 스케이터처럼 자유자재로 방향을 바꾸고, 공중에서 360도 회전을 하며 가볍게 착지하는 영상을 발표했다.

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공개된 영상에서는 아틀라스가 한쪽 다리를 들어 올린 채 다른 쪽 휠 하나로 균형을 잡거나, 바닥에서 스스로 몸을 일으켜 빠른 속도로 이동하는 모습도 확인된다.

이같은 시연은 로봇이 바닥과의 접지 상태가 달라지는 다양한 조건에서도 전신 움직임을 능숙하게 조절할 수 있음을 보여준다.

모터 성능 극대화를 위한 연구 배경

보스턴다이내믹스는 이번 연구를 통해 모터와 전신 제어 기술의 반응을 다양한 조건에서 확인했다.

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회사는 향후 극한 환경에서도 로봇의 움직임과 신뢰성을 확보하기 위해 이러한 실험을 진행했다.

로봇의 휠 주행을 위해서는 출발과 회전, 정지 과정에서 모터가 실제 하중을 지탱하면서 높은 토크와 속도를 지속적으로 발휘해야 한다.

따라서 이러한 조건은 모터의 성능 한계를 검증하기에 가장 적합한 환경으로 판단되어 실험이 진행되었다.

강화 학습과 심투리얼 기술의 결합

보스턴다이내믹스는 시뮬레이션 환경에서 다양한 동작을 반복 학습하는 강화 학습 방식을 적용했다.

실제 하드웨어의 특성을 가상 환경에 정밀하게 반영함으로써, 학습된 동작이 실제 로봇에서도 안정적으로 구현되도록 했다.

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특히 모터의 동작 특성을 가상 환경에 정밀하게 반영하고, 학습된 동작을 실제 로봇에 적용하는 심투리얼 과정을 거쳤다.

이 과정을 통해 보스턴다이내믹스는 시뮬레이션과 실제 하드웨어 간 차이를 줄이는 데 집중했다.

앤디 우 엔지니어의 차기 연구 계획

보스턴다이내믹스는 이번 프로젝트를 통해 정밀한 모터 제어와 강화 학습 간의 긴밀한 연계가 전신 제어 기술 고도화에 중요함을 확인했다.

앤디 우 엔지니어는 향후 하위 레벨의 구동 시스템과 전신 강화 학습 스택을 통합하는 방법을 계속 연구할 것이라고 전했다.

그는 다음 프로젝트로 액추에이터 고장에 대한 정책 대응을 개선하는 것을 꼽았다.

액추에이터는 로봇의 관절 역할을 하는 핵심 부품으로, 강화 학습을 통해 고장 상황에 대응하는 새로운 행동을 어떻게 이끌어낼 수 있을지 연구할 예정이다.