보수의 성지 대구·경북, 지방의회에서 민주당 과반 첫 등장…이재갑 안동시의원 입당으로 안동시의회 민주당 제1당

경북 안동시의회가 기초의회 사상 처음으로 더불어민주당이 과반수를 차지했다. 10선을 기록한 이재갑 무소속 시의원이 민주당에 입당하면서 가능해졌다. 이와 함께 문경, 성주, 울릉, 대구 군위에서도 첫 민주당 기초의원이 당선되며 보수 텃밭인 대구·경북 지역 정치판에 균열이 시작되고 있다.

안동시의회 가 경북 지역 기초의회 중 처음으로 더불어민주당 이 과반수 의석을 차지하는 결과가 나왔습니다. 이는 전통적인 보수 강세 지역인 대구·경북에서 민주당이 상당한 진전을 이룬 것으로 평가됩니다. 14일 한겨레의 취재를 종합하면, 국내 최초로 10선 기초의원 당선자로 주목받은 이재갑 (72) 안동시의원이 지난 12일 더불어민주당 에 공식 입당했습니다.

이로써 안동시의회 의석 구성은 더불어민주당 8명, 국민의힘 7명, 녹색당 1명, 무소속 2명이 되었고, 민주당이 제1당으로 자리잡았습니다. 경북 지역 기초의회에서 민주당이 과반수를 차지한 것은 이번이 사상 처음 있는 일입니다. 무소속이었던 이재갑 의원은 약 10여년 만에 다시 정당에 가입했습니다. 그는 한때 한나라당(현 국민의힘) 소속이었으나, 2014년 지방선거 이후 줄곧 무소속으로 출마해왔습니다.

지방의원은 중앙정치의 대리인이 아닌 주민의 대변자여야 한다는 신념으로 정당 공천제에 비판적인 입장을 취했기 때문입니다. 이재갑 의원은 입당 배경에 대해 "안동 출신인 이재명 대통령께서 취임 이후 고향에 대한 각별한 애정과 관심을 보여주시는 모습을 지켜봐 왔다. 안동에서 한일정상회담을 여는 등 대한민국 중심에 안동을 세우고자 하는 강한 의지를 보여주셨다. 이러한 뜻에 화답하고 안동 발전에 힘을 보태는 것이 제가 가야 할 길이라고 생각했다"고 설명했습니다.

또한 "고향을 향한 대통령의 진심 어린 관심과 국가적 지원 의지가 현실이 되기 위해서는 지역사회 역시 변화와 협력의 자세를 갖춰야 한다. 오랫동안 지켜온 정치적 신념보다 시민의 삶과 안동의 미래를 먼저 선택하고자 한다. 민주당 일원으로서 정부 여당과 긴밀히 협력하며 가교 구실을 충실히 수행하겠다"고 강조했습니다. 이와 함께 경북 문경시의회, 성주군의회, 울릉군의회, 그리고 대구 군위군의회에서도 각각 첫 민주당 기초의원 당선자가 나오는 등 보수 텃밭으로 불리는 지역에 정치적 균열이 본격화되고 있습니다.

이들 당선자들은 지역에서 오랫동안 생활 정치를 해 온 인물들로, 불리한 정치적 여건 속에서도 꾸준히 활동해온 점이 주목됩니다. 문경시의회 첫 민주당 당선자인 임휘철(55) 노무사는 10년 전 고향 문경으로 귀향한 뒤 문경시민희망연대, 문경비상행동 등 지역 시민사회 활동에 참여해왔습니다. 문경 주흘산 케이블카 예정지에 산양이 서식하는 사실이 발견되자 환경영향평가의 부실함을 지적하는 등 환경 문제에도 적극적으로 대응해왔습니다. 성주군의회에선 이강태(50) 당선자가 민주당 첫 의원이 됐습니다.

성주에서 농기계판매업을 운영하는 그는 2016년 성주 사드 배치 반대 투쟁을 계기로 국민의힘이 독식해온 지역 정치를 변화시켜야 한다는 생각에 정치에 입문했습니다. 울릉군의회 첫 민주당 의원은 홍용표(66) 당선자입니다. 울릉군 농어촌버스 회사인 무릉교통 대표인 그는 지역 사회에 대한 깊은 이해를 바탕으로 다양한 사회단체 활동을 해왔습니다. 울릉군체육회, 울릉청년회의소 등에서 활동하며 지역 발전에 기여해왔습니다.

대구 군위군의회에서도 처음으로 민주당 당선자가 배출되었습니다. 김현주(55) 여성수리공작소협동조합 대표와 이종무(70) 군위농협 비상임감사가 그 주인공입니다. 특히 이종무 당선자는 선거공보물에 "당이 뭐 필요합니까? 군위를 위해 일 할 사람이 필요합니다"라는 문구를 실어 눈길을 끌었습니다.

이들 사례는 장기간 유지되어온 보수 지역의 정치 구도를 근본적으로 뒤흔들 수 있는 전조로 해석됩니다. 향후 안동, 문경, 성주, 울릉, 군위 등에서 민주당 소속 기초의원들이 지역 현안을 어떻게 풀어나가고, 중앙 정당과의 연계를 어떻게 유지해나갈지가 주요 관전 포인트가 될 전망입니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

안동시의회 이재갑 더불어민주당 기초의회 대구경북 지방선거 보수진영 정치균열

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다 10대 화 분노조절 부모교육 자녀양육 김지현 기자

Read more »

시간은 금, 시계는 돈이다...중고로 팔면 2.5배 버는 명품시계올해 여러분이 특히 눈여겨봐야 할 시계 트렌드와 시계를 모아 정리했습니다.\r명품 시계 트렌드

Read more »

���¹�, 10�� 10�� �Դ� ���ر� ���Ǵ� ���������� ���¹��� 10�� 10�� �Դ��Ѵ�. �Ҽӻ� ���÷��̿������θ�Ʈ�� ���� ��ī�並 ���� �����¹��� ���� 10�� 10�� �Ʒüҿ��� ���ʱ����Ʒ��� ���� �� �ر� ���Ǵ뿡�� ������ �ǹ��� ������ �������̶�� ������.

Read more »

���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��]���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��] - ��Ÿ������, �ۼ���-��ҿ�, ����-musics, ���-���� ���� �޷��� 10���� �ҳ���� �ἱ�� �յΰ� ���θ� ������. ���� 10�� ���� ����: �帲��ī���̡�(���� ���帲��ī���̡�) ���̺� �ǳ��� ������ 10���� ȭ�� ���ͺ並 �����ߴ�.

Read more »

세월호참사 10년, 우리는 안녕한 사회를 원한다4.16세월호참사를 기억하는 청년들이 모여 '4.16 10 10 10 프로젝트' 진행

Read more »

����ȣ 10�ֱ�, �� ��������ȸ ���������� ���� ��Ǯ�̡������� �� ������� ��10�� ������ �귯�� �׳��� ��ݰ� ������ ������ �ʴ´١��� ����ȣ 10�ֱ� ��ȸ�� ������.������ȣ ���硯 10�ֱ⸦ ����...

Read more »