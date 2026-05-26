보수에서 진보로, 어느 20대 남성이 찾은 공정과 자유의 진정한 의미

국민의힘 당원에서 진보정당 당원이 된 27세 청년 Y의 사례를 통해, 20대 남성의 정치적 성향이 단순한 보수화가 아닌 공정과 변화에 대한 갈망임을 분석합니다.

최근 우리 사회는 20대 남성들의 보수화라는 거대한 흐름에 주목해 왔다. 수많은 여론조사와 분석 보고서들은 이들이 극우적 성향을 띠거나 혐오의 논리에 매몰되어 있다고 진단한다. 하지만 그 이면을 들여다보면 세대론이라는 단어 하나로 뭉뚱그릴 수 없는 개개인의 복잡한 서사와 가치관의 충돌이 존재한다.

그 대표적인 사례가 바로 전 국민의힘 당원이자 현재는 진보정당의 당원으로 활동하고 있는 27세 청년 Y의 이야기다. 서울의 유명 대학에서 경제학을 전공하고 졸업 전 금융업계에 성공적으로 진출한 Y는 겉으로 보기에는 전형적인 엘리트 코스를 밟은 청년이지만, 그의 정치적 여정은 매우 역동적이고 모순적이며 동시에 일관적이었다. Y의 정치적 각성은 고등학교 시절로 거슬러 올라간다. 중학교 때까지는 특별한 정치색이 없었으나 고등학교 진학 후 그는 보수적인 분위기에 자연스럽게 휩쓸렸다.

당시 교내에서는 특정 온라인 커뮤니티의 용어들이 일상적으로 사용되었고, 이는 어떤 의도적인 정치 교육이라기보다 하나의 문화처럼 스며들어 있었다. 이러한 환경 속에서 Y는 자연스럽게 보수적인 시각을 갖게 되었고, 법과 정치 및 경제 과목을 공부하며 시장경제와 공정한 경쟁, 그리고 개인의 자유라는 가치에 깊이 매료되었다. 성인이 되자마자 그는 자신의 신념을 실현해 줄 최적의 장소라고 생각한 자유한국당에 입당했다.

당시 박근혜 전 대통령의 탄핵이라는 거대한 사건이 있었음에도 그는 오히려 정치적 희생양이라는 측은지심을 느꼈으며, 보수정당이 추구하는 시장주의적 가치가 대한민국을 발전시킬 유일한 길이라고 믿었다. 이후 2021년 서울시장 보궐선거는 Y의 보수적 신념을 더욱 공고히 하는 계기가 되었다. 그는 당시 여당 후보의 공약들이 현실성이 부족하고 무능하다고 느꼈던 반면, 오세훈 후보가 보여준 서사와 이준석이라는 젊은 정치인이 외친 개혁의 목소리에 열광했다.

특히 이준석은 20대 남성들에게 단순한 정치인을 넘어 변화와 혁신의 상징과도 같았다. 2022년 대선 당시 윤석열 대통령을 적극적으로 지지했던 이유 역시 문재인 정부의 실정에 대한 반발과 더불어, 핍박받던 검찰총장이 대통령이 된다는 영웅적 서사가 그에게 매력적으로 다가왔기 때문이었다. 하지만 신뢰는 오래가지 않았다. 이준석 대표가 당권에서 밀려나고 정치적으로 배제되는 과정을 지켜보며 Y는 보수정당이 말하는 개혁이 실제로는 기득권 유지에 불과하다는 회의감을 느끼기 시작했다. Y의 인식 변화에는 대학 시절 문사철(문학, 사학, 철학) 전공 친구들과의 교류가 큰 역할을 했다.

경제학 전공자들 사이에서는 보수적 성향이 강했지만, 인문학적 소양을 가진 친구들과 토론하며 그는 자신의 논리적 허점을 발견했고 인식의 지평을 넓힐 수 있었다. 그는 깨달았다. 20대 남성들이 경제적으로는 보수적일지 몰라도, 사회적으로는 변화를 갈망하는 진보적 성향을 띠고 있다는 사실을 말이다. Y는 현재의 시스템을 유지하려는 것이 보수이고, 이를 바꾸려는 것이 진보라고 정의했다. 이런 관점에서 보면 기득권을 수호하는 거대 양당 모두가 사회적 보수이며, 오히려 변화를 갈망하는 20대 남성들이야말로 진정한 의미의 사회적 진보주의자라는 역설적인 결론에 도달하게 된다.

결정적인 전환점은 2024년 12월 3일의 비상계엄 선포였다. Y는 윤석열 대통령의 불통 행보와 편향된 신념에 이미 실망하고 있었지만, 계엄령이라는 초법적 조치는 그가 더 이상 참을 수 없는 임계점을 넘게 만들었다. 번거로운 탈당 절차를 감수하며 그는 국민의힘을 떠났다. 이후 그는 예상 밖의 선택을 내리는데, 바로 진보정당에 가입한 것이다.

표면적으로는 전향처럼 보이지만, Y의 내면에서는 여전히 시장주의라는 신념이 살아 있었다. 그는 진정한 자유시장경제가 작동하기 위해서는 모든 경쟁자가 동일한 출발선에 서야 한다고 믿는다. 부의 세습이 당연시되는 현재의 한국 사회는 공정하지 않으며, 이를 해결하기 위해 극단적인 상속세 강화와 부의 재분배가 선행되어야 한다는 논리다. 즉, 시장의 공정성을 회복하기 위해 진보적인 정책이 필요하다는 결론에 이른 것이다.

Y가 진보정당을 선택한 또 다른 이유는 현장에서 만난 당원들의 진정성이었다. 추운 겨울 거리에서 입당 신청을 받으며 생활 밀착형 정치를 실천하는 그들의 모습에서, 그는 거대 정당이 잃어버린 진심과 사회를 바꾸려는 의지를 발견했다. 결국 Y의 여정은 보수에서 진보로의 변심이 아니라, 자신이 믿는 공정과 자유라는 가치를 실제로 구현할 수 있는 수단을 찾아가는 과정이었다. 그의 사례는 20대 남성을 극우라는 프레임에 가두려는 시도가 얼마나 위험하고 단순한 것인지를 보여준다.

청년 세대 내부에는 이처럼 다양한 가치관의 충돌과 고민이 존재하며, 이들은 맹목적인 진영 논리가 아니라 자신의 삶과 신념에 부합하는 실질적인 변화를 갈구하고 있다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

20대남성 정치전향 시장주의 공정 비상계엄

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

포천 예비군 훈련 중 20대 남성 사망, 유튜버 폭로 ‘30도 고강도 훈련’포천 예비군 훈련 중 20대 남성이 사망한 가운데, 유튜버가 당시 사단 측 안전관리 체계와 훈련 환경이 열악하다고 폭로했다. 유튜버는 25일 ‘최근 예비군 사망 사건이 발생한 훈련에 저도 있었습니다’라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 12일부터 14일까지 2박 3일간 진행된 육군 73사단 203여단 쌍룡훈련에 참가했다. 유튜버는 사단 측이 원래 1개 여단만 대상으로 쌍룡훈련을 진행할 예정이었지만, 갑작스럽게 규모를 확대해 2개 여단이 참여하게 됐다고 주장했다.

Read more »

2026 아프리카 데이서 축사하는 조현 외교부 장관조현 외교부 장관이 지난 20일 서울 용산구 그랜드하얏트서울에서 열린 '2026 아프리카 데이'에서 축사하고 있다.

Read more »

악마는 프라다를 입는다 2|가 불러낸 20년 전의 나20년 만에 개봉한 '악마는 프라다를 입는다 2'를 보며 전직 승무원이었던 필자는 과거를 떠올린다. 영화 속 좌충우돌하던 앤디가 자신의 승무원 시절과 닮아있었다는 것. 20년이 지나 화려한 백조가 된 앤디와 달리, 미국 이민 후 육아와 살림으로 하루를 보내는 자신의 모습을 비교하며 순간 현타를 느낀다. 하지만 아이들...

Read more »

'우리 나가면 집값 폭락'...20년 장기전세 입주민들 경고, 무슨 일?서울 강동구 아파트 단지의 20년 장기전세 입주민들이 전세 만기를 앞두고 서울시에 '임대 연장' 또는 '분양 전환'을 주장하고 있다. 이들은 분양 세대(이웃)에게도 '우리...

Read more »

“20곳 탈락, 전략 바꾸고 합격” 미국 의대 들어간 그의 비법'공부‘만’ 잘해서 갈 수 있는 곳이 아니에요.' 미국 의대 유학을 전문으로 하는 팜메디랩 토니 김 이사는 '미국 의대 입시는 공부를 잘하는 학생을 뽑는 게 아니라 의사가 될 사람을 선발하는 과정에 가깝다'고 말했다. 토니 김 이사는 '의대가 목표라면 학부 전공 선택부터 전략적으로 접근해야 한다'며 '생화학·뇌과학처럼 어려운 전공을 고르면 학점(GPA) 받기가 쉽지 않다'고 말했다. 그렇다면 미국 의대 신입생 중 국제학생은 얼마나 될까 영주권 없이 미국 의사가 되는 현실적인 루트는 뭘까 유학 비용도 만만치 않다는데, 실제로 1년에 얼마나 들까 ※더 자세한 내용은 아래 링크에서 보실 수 있습니다.

Read more »

20대 여성 '일리아스 덕후'와 50대 남성 교수의 '교환 독서' 기록A story about a 20-year-old woman who became known as 'Ilrias' and her exchange reading with a 50-year-old male professor, leading to their involvement in a debate between progressive and conservative politicians.

Read more »