보수 텃밭 대구의 반란, 국민의힘 당원 1325명 탈당 및 김부겸 후보 지지 선언

대구 지역 국민의힘 당원 1,325명이 지역 경제 방치와 정치적 오만함에 반발하며 탈당 후 더불어민주당 김부겸 후보 지지를 선언해 지역 정가에 큰 파장을 일으키고 있습니다.

6월 3일로 예정된 지방선거의 열기가 갈수록 뜨거워지고 있는 가운데, 대한민국 정치의 상징적 보수 텃밭이라 불리는 대구광역시에서 유례없는 정치적 지각변동이 일어나고 있다. 더불어민주당의 김부겸 대구시장 후보와 국민의힘의 추경호 후보가 치열한 접전을 벌이고 있는 상황에서, 국민의힘의 핵심 지지층이자 당원이었던 1,325명이 전격적으로 탈당을 선언하며 김부겸 후보에 대한 지지를 공식화했다.

이번 사태는 단순한 인원 이동을 넘어, 보수 정당이 지역구민들을 어떻게 바라보았는지에 대한 근본적인 회의감과 분노가 폭발한 사건으로 해석된다. 하용하 전 달성군의회 의장과 박성태 전 대구시의원을 필두로 한 국민의힘 책임당원 및 일반당원 1,325명은 10일 오후 김부겸 선거사무소에서 대규모 기자회견을 열고, 보수의 양심으로 대구를 다시 일으키겠다는 강력한 의지를 표명했다.

이들의 대다수는 추경호 후보의 정치적 기반이었던 달성군에서 오랫동안 활동해온 핵심 당원들이라는 점에서, 이번 탈당은 추 후보에게 치명적인 타격이 될 것으로 보이며 향후 치러질 달성군 국회의원 보궐선거의 판세에도 상당한 영향력을 미칠 것으로 전망된다. 탈당을 선언한 이들이 발표한 선언문에는 지난 30여 년간 보수 정당을 지키며 지역위원회를 지탱해온 이들의 깊은 배신감과 절망이 고스란히 담겨 있었다. 이들은 자신들이 당직을 내려놓게 된 이유에 대해 지난 30년 동안 대구가 과연 무엇을 얻었느냐는 뼈아픈 질문을 던졌다.

구체적으로 1인당 지역내 총생산인 GRDP가 전국 최하위 수준으로 떨어졌고, 청년 인구의 유출은 전국 최고 수준을 기록하고 있다는 점을 지적하며, 산업 기반은 무너지고 자식들은 고향을 떠나 타지로 향하는 참담한 현실이 바로 자신들이 지켜온 보수 정치의 결과냐고 강하게 비판했다. 특히 이들은 대구를 말하면서 정작 대구는 방치한 정치, 공천만 받으면 무조건 당선된다고 믿는 오만한 정치, 그리고 보수의 가치를 내세우며 실제로는 보수를 배신한 정치를 더 이상 묵과할 수 없다고 강조했다.

이러한 분노는 그동안 대구 시민들을 그저 망태기 안에 잡아놓은 물고기처럼 취급하며 당연한 지지층으로만 여겼던 국민의힘의 태도에 대한 심판의 성격이 강하다. 이들은 이제 더 이상 보수 정당의 들러리가 되지 않겠다고 선언하며, 김부겸 후보에게 힘을 실어주는 것이 대구의 미래를 위한 유일한 길임을 역설했다. 특히 과거 4선 의원을 지낸 김종기 전 의원의 비서직을 수행하고 김석원, 박근혜, 손희정 등 쟁쟁한 국회의원들의 사무국장을 역임하며 달성군의회 의장까지 지낸 하용하 전 의장의 발언은 더욱 매서웠다. 하 전 의장은 추경호 후보를 향해 달성군을 갈기갈기 찢어놓은 장본인이라며 정면으로 규탄했다.

그는 대구가 전국 광역시도 가운데 경제적, 사회적 지표에서 꼴찌 수준으로 전락할 때까지 추 의원이 12명의 국회의원들과 함께 도대체 무엇을 했느냐며 책임론을 제기했다. 이에 대해 김부겸 후보는 탈당한 당원들을 향해 지역사회에 대한 애정이 누구보다 강한 분들이라는 점을 강조하며, 어려운 결정을 내려준 것에 대해 진심 어린 감사를 표했다. 김 후보는 이들의 합류를 두고 저에게는 100만 원군과 같다며 극찬했고, 대구를 향한 진심 어린 사랑이 그동안의 답답함을 뚫어줄 것이라며 자신감을 내비쳤다. 그는 자랑스러운 대구 시민들의 이러한 결단이 결국 대구를 확 바꾸는 결정적인 계기가 될 것이라고 화답했다.

이번 대규모 탈당 행렬은 지난 6일 국민의힘 책임당원 347명이 먼저 김부겸 후보 지지를 선언한 데 이은 두 번째 파동으로, 보수 진영 내부의 균열이 가속화되고 있음을 보여준다. 앞서 탈당한 이들 역시 대구의 미래를 위해서는 김 후보가 시장이 되어야 한다고 주장하며, 국민의힘이 대구 시민을 무시해온 과오를 씻어내고 자식 세대에게 더 나은 도시를 물려주는 것이 지금 세대의 소명이라고 주장했다. 이들은 건강한 보수를 재건하기 위해서는 먼저 잘못된 정치를 바로잡아야 하며, 그것이 곧 김부겸 후보를 지지하는 행위라고 강조했다.

이러한 일련의 흐름은 대구라는 지역적 특수성 속에서도 변화를 갈망하는 유권자들의 심리가 임계점에 도달했음을 시사한다. 단순한 정당 교체를 넘어 지역 경제 회생과 청년 문제 해결이라는 실질적인 과제를 해결할 수 있는 적임자를 찾으려는 움직임이 보수 텃밭의 뿌리부터 시작되고 있다는 점에서, 이번 선거는 대구 정치사에서 매우 중요한 전환점이 될 것으로 보인다. 앞으로 제2, 제3의 탈당 행렬이 이어질 가능성이 큰 만큼, 국민의힘은 지역 민심을 수습하기 위한 고육책을 마련해야 할 상황에 놓였으며, 김부겸 후보는 이러한 동력을 바탕으로 외연 확장에 더욱 박차를 가할 것으로 예상된다





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