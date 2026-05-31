보수 텃밭 충주시장 선거, 민주당 맹정섭·국민의힘 이동석 맞대결

22년 지역 활동을 바탕으로 표판을 다진 민주당 맹정섭 후보와 최연소 국민의힘 이동석 후보가 6·3 충주시장 선거에서 경쟁한다. 보수 성향이 강했던 충주가 신도시 유입으로 진보 성향이 강화되면서 양당 후보가 제시한 문화·복지·산업 공약이 주목받는다.

22년간 지역 표밭을 다진 민주당 출신 기자 맹정섭 과 최연소 국민의힘 후보 이동석 이 충북 충주시장 6·3 선거에서 맞붙는다. 이번 선거는 12년 만에 전직 시장 없이 치러지는 특별한 자리다. 기존에 보수 성향이 강해 '보수 텃밭'이라고 불리던 충주에서는 1995년 지방자치 시작 이후 대부분의 시장이 보수 정당 소속 후보였으며, 진보 후보가 당선된 사례는 제7대 우건도 전 시장(민주당) 한 명에 불과했다.

그러나 그 후보는 공직선거법 위반 혐의로 유죄가 확정돼 임기 1년 만에 물러났던 전례가 있다. 최근 조길형 전 시장이 3선 연임 제한과 충북지사 출마로 조기 사퇴하면서 공석이 된 자리다. 인구 약 20만 명을 가진 충주시는 지금 보수와 진보 양측의 정치 세력에게 중요한 승부처가 되고 있다. 맹정섭 더불어민주당 후보는 1985년생으로, 충북 지방자치단체장 후보 중 최연소에 해당한다.

그는 2004년 총선 낙선 이후 22년간 지역사회에서 기자, 대통령실 행정관, 해양수산부 장관 정책보좌관 등 다양한 공직을 역임하며 인맥과 지지를 쌓았다. 예비경선과 결선에서 50~60대 선배 정치인 네 명을 제치고 청년 가점을 받아 공천을 확정했으며, 충주문화예술의 전당 건립, 건국대 충주병원 신축, AI 스마트 화물물류허브단지 조성, 농민 월급제 도입 등을 주요 공약으로 제시했다. 그는 초중고 아침 식사 지원, 복합 쇼핑몰 스타필드 유치, 충주관광공사 설립 등 30~50대 학부모층을 겨냥한 체감형 정책으로 지지를 호소하고 있다.

반대편 국민의힘 후보 이동석은 MBN 기자 출신으로, 지방언론 현장 경험과 행정 분야에서의 실무를 바탕으로 '보수의 텃밭'에서 최종 승자를 가릴 경쟁에 뛰어든다. 그는 40대 초반으로 상대적으로 젊은 나이지만, 보수 진영에서 오랜 기간 활동한 인맥을 바탕으로 안정적인 지지 기반을 확보하고 있다. 양 후보 모두 서충주 신도시를 변수로 삼고 있다. 서충주 신도시는 충주시 중앙탑면·대소원면 일대에 조성된 신도시로 인구의 약 13%에 해당하는 2만5000여 명이 거주하고 있다. 2010년대 이후 젊은 인구가 대거 유입되면서 기존 도심보다 진보 성향이 강한 지역으로 평가받고 있다.

따라서 이번 선거는 전통적인 보수 기반과 신도시 주민들의 진보 성향이 어떻게 맞물릴지, 그리고 젊은 유권자층이 어느 후보에게 끌릴지가 관건이 될 전망이다. 두 후보의 공약과 인물적 특성이 충주 시민들에게 어떤 반향을 일으킬지 귀추가 주목된다





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