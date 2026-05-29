보람그룹, '라이프 큐레이터' 브랜드 철학 접목 파크골프 대회 개최

보람그룹이 '라이프 큐레이터'라는 브랜드 철학을 스포츠 현장에 접목한 두 번째 대규모 행사를 마련했다. 보람그룹은 최근 '제2회 보람그룹배 전국파크골프대회'를 개최해 전국 각지에서 모인 500여명의 선수들이 기량을 발휘했다.

보람그룹 이 ' 라이프 큐레이터 '라는 브랜드 철학을 스포츠 현장에 접목한 두 번째 대규모 행사를 마련했다. 보람그룹 은 최근 '제2회 보람그룹 배 전국 파크골프 대회'를 개최해 전국 각지에서 모인 500여명의 선수들이 기량을 발휘했다.

여자부와 남자부로 나뉘어 18홀 스트로크 플레이로 진행된 대회에서 남자부 우승자는 포항시 김경용씨(만73세), 여자부 우승은 포항시 김태순씨(만63세)가 차지했다. 1위 200만원부터 시작해 5위까지 순차적으로 총 1200여만원 규모의 상금 및 경품이 전달됐다. 이날 최고령 남자 참가자 이송노(만91세), 여자 참가자 이영실(만81세) 씨에게는 특별상과 함께 건강을 기원하며 보람그룹의 그린바이오 계열사 보람바이오의 건강기능식품 세트도 전달됐다.

보람그룹 관계자는 '파크골프 동호인들의 뜨거운 호응 속에 대회가 성공적으로 마무리돼 뜻깊게 생각한다'며 '앞으로도 스포츠와 라이프케어를 접목한 다양한 활동을 통해 시니어 세대의 건강한 여가 문화를 선도하고 고객의 삶을 풍요롭게 하는 '라이프 큐레이터'로서의 역할을 다할 것'이라고 말했다





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보람그룹 라이프 큐레이터 파크골프 시니어 여가 문화

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