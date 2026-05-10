보궐선거 선거운동, 이재명·전 재수·하정우 후보 등 공개

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 10일 대구 달성 선거사무소 개소식을 진행했다. 하 후보는 자신을 ‘덕포시장에서 좌판을 하시던 부모님의 정직한 땀과 마음을 배우며 자란 북구의 아들’이라고 소개했다. 전재수 부산시장 후보와 김영춘 전 해양수산부 장관, 김영진 민주당 인재영입위원장 등이 참석했다. 이재명 정부 초대 AI미래기획수석을 지낸 경력을 부각하듯 ‘AI 전문성을 북구의 미래를 위해 쏟아붓겠다’는 희망을 밝혔다. 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보를 겨냥해선 ‘저는 북구를 이용해서 이름을 알이고, 북구를 본인 발판으로 삼으러 온 사람이 아니다’라고 견제구를 날렸다. 지난 3일 부산 구포시장에서 정청래 대표와 함께 유세하던 중 초등학교 여학생에게 ‘오빠’라고 부르라고 해 논란이 일했던 걸 두곳았다. 전재수 후보는 ‘하 후보와 원팀이 돼 북구 발전의 골든타임 4년을 책임지겠다’고 거들었다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거 에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 10일 부산 북구 자신의 선거사무소 개소식 에서 전재수 부산시장 후보와 손을 잡고 지지자들에게 인사하고 있다. 뉴스1 하정우 더불어민주당 부산 북갑 보궐선거 후보자와 이진숙 국민의힘 대구 달성 보궐선거 후보자가 10일 선거사무소 개소식 을 진행했다.

부산 구포동 사무소에서 열린 하 후보 개소식에는 북갑에서 3선을 지낸 전재수 민주당 부산시장 후보와 김영춘 전 해양수산부 장관, 김영진 민주당 인재영입위원장이 참석했다. 하 후보는 자신을 ‘덕포시장에서 좌판을 하시던 부모님의 정직한 땀과 마음을 배우며 자란 북구의 아들’이라고 소개했다. 이재명 정부 초대 AI미래기획수석을 지낸 경력을 부각하듯 ‘AI 전문성을 북구의 미래를 위해 쏟아붓겠다’는 희망을 밝혔다. 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보를 겨냥해선 ‘저는 북구를 이용해서 이름을 알이고, 북구를 본인 발판으로 삼으러 온 사람이 아니다’라고 견제구를 날렸다.

지난 3일 부산 구포시장에서 정청래 대표와 함께 유세하던 중 초등학교 여학생에게 ‘오빠’라고 부르라고 해 논란이 일했던 걸 두곳았다. 전재수 후보는 ‘하 후보와 원팀이 돼 북구 발전의 골든타임 4년을 책임지겠다’고 거들었다





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보궐선거 선거사무소 개소식 이재명 전 재수 하정우

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