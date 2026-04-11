보고타 3쿠션 월드컵, 고산병 속 톱랭커 '고전'… 조명우·야스퍼스도 힘겨운 싸움

해발 2600m 보고타에서 열린 3쿠션 월드컵, 세계 랭커들 부진 속 '최고난도' 명성 재확인. 조명우, 야스퍼스, 에디 멕스 등 톱랭커들 고산병 속에서 고전. 루이스 마르티네스, 다크호스로 부상.

보고타 3쿠션 월드컵은 해발 2600m 고지에서 열려 선수들이 고산병 과 산소 부족으로 어려움을 겪는 대회로 유명하다. 이번 대회에서도 세계 톱랭커들이 부진한 성적을 기록하며 ‘가장 어려운 3쿠션 월드컵’이라는 명성을 다시 한번 입증했다. 32강 조별리그에서 0점대 애버리지를 기록한 선수가 5명이나 나왔고, 1.100 미만의 애버리지를 기록한 선수도 4명이나 됐다. 특히, 에디 멕스 는 0.679, 트란 퀴엣 치엔은 1.000을 기록하며 고전했다. 조명우 역시 첫 경기에서 1.029의 저조한 애버리지를 기록하며 불안한 출발을 보였다. 딕 야스퍼스 도 첫 경기에서 1.081의 낮은 애버리지를 기록했다. 이러한 어려움 속에서도 마르코 자네티, 프레드릭 쿠드롱, 에디 멕스 등은 높은 애버리지를 기록하며 16강에 진출했다.\ 보고타3쿠션월드컵 은 32강 조별리그에서 예상치 못한 경기들이 속출하며 '최고난도 대회'의 면모를 드러냈다.

2023년부터 2025년까지 3년간 개최된 3쿠션 월드컵 중 32강 본선 평균 애버리지가 가장 낮았던 대회로 기록될 만큼 선수들은 고전했다. 높은 고도에 따른 고산병, 그리고 한국 기준으로 왕복 50시간에 달하는 비행시간은 선수들의 컨디션 유지에 큰 어려움을 줬다. 베트남의 트란 퀴엣 치엔은 조별리그 첫 경기에서 1.000의 애버리지를 기록했지만 조 3위로 16강 진출에 실패했다. 세계 1, 2위인 조명우와 야스퍼스도 첫 경기에서 고전하며 홍역을 치렀다. 조명우는 샘 반 에텐에게 패배하며 1.029, 야스퍼스는 카타노에게 승리했지만 1.081의 낮은 애버리지를 기록했다. 반면, 마르코 자네티는 3.636의 높은 애버리지를 기록하며 32강 진출자 중 가장 높은 애버리지를 기록했다. 루이스 마르티네스는 1차 예선부터 시작해 16강까지 오르며 이번 대회의 다크호스로 떠올랐다.\16강 진출을 위한 치열한 경쟁 속에서 멕스는 부진을 딛고 16강에 진출하는 저력을 보였다. 야스퍼스는 압도적인 경기력을 선보이며 11이닝 만에 경기를 마무리짓기도 했다. 쿠드롱 역시 3점대 애버리지를 기록하며 순항했다. 특히, 콜롬비아의 루이스 마르티네스는 1차 예선부터 16강까지 진출하며 이번 대회의 다크호스로 떠올랐다. 마르티네스는 32강 조별리그에서 하이런 21점을 기록하며 드보글레아레를 11이닝 만에 꺾는 놀라운 경기력을 선보였다. 조명우와 마르티네스의 16강전 대결은 이번 대회의 가장 큰 관심사 중 하나다. 보고타3쿠션월드컵은 12일 0시부터 16강전을 시작하며, 선수들이 이 어려운 환경 속에서 어떤 기록을 만들어낼지 귀추가 주목된다





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해발 2600m 보고타3쿠션월드컵, 韓 선수들 악연 끊을까? 조명우 등 9명 출전콜롬비아 보고타에서 열리는 3쿠션월드컵에 한국 선수 9명이 출전한다. 해발 2600m 고지대와 왕복 50시간의 힘든 여정, 고산병으로 인해 한국 선수들은 그동안 부진한 성적을 거두었다. 조명우, 허정한 등 주요 선수들이 출전하며, 이번 대회에서 악연을 끊고 좋은 성적을 거둘 수 있을지 주목된다.

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