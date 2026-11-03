보건복지부, 경찰과 필수의료 수사 지침 합의...소아응급실 압수수색 제한

정경근 복지부 장관과 김종철 경찰청장 직무대행, 아주대병원 소아응급실 압수수색 논란 해결을 위해 필수의료 현장 수사 지침 수립에 합의했다.

정경근 보건복지부 장관 과 김종철 경찰청장 직무대행 은 3일 정부서울청사에서 기관장 회의를 열고, 필수의료 분야 의료사고 수사 지침을 신속히 현장에 적용하기로 뜻을 모았다.

이 같은 합의는 최근 아주대병원 소아전문응급센터에 대한 경찰의 압수수색으로 의료계의 강한 반발이 일면서 마련된 긴급 대화의 결실이다.

Also read 미국 중간선거 투표 시작…트럼프 남은 임기 운명 가른다 - BBC News 코리아

응급실 압수수색 최소화 원칙 확정

복지부에 따르면 경찰은 응급실 등 필수의료 현장에서 사망사고 관련 112 신고가 접수될 경우, 현장에 출입하기 전 반드시 병원 관리자와 사전 협의를 진행해야 한다.

또한 가급적 응급진료 공간이 아닌 다른 장소에서 업무를 처리하여 환자들의 치료 지연을 방지하고, 의료 장비 및 전산 시스템에 미치는 악영향을 최소화하는 것이 핵심 내용이다.

Advertisement

압수수색 적법 절차 및 제한 근거

압수수색은 형사소송법에 따라 범죄를 의심할 만한 정황이 있거나 사건과 관련성이 있는 경우에 한해 실시하기로 엄격히 제한했다.

영장 집행 시에는 진료 공간을 우선 피하고 병원 행정 및 전산 담당자와 먼저 협의하며, 수사 목적 달성에 필요한 최소한의 범위로만 증거를 확보한다.

의료계 "지침 실효성 의문" 반발 지속

대한소아응급의학회는 이날 밤 입장문을 통해 "압수수색 제한 기준이 모호하여 실효성에 한계가 있다"며 강력히 반박했다.

협회는 의료계가 요구했던 전문가 사전 의견 반영 절차와 무분별한 영장 집행을 방지할 구체적인 통제 장치가 누락되었다고 지적하며, 예외적 경우를 제외하고 강제수사를 원칙적으로 제한하는 명확한 기준 마련을 촉구했다.

Advertisement

아주대병원 사건 배경 및 향후 전망

이 같은 갈등의 발단은 지난 7월15일 아주대병원에서 외래진료를 받던 생후 4개월 영아가 호흡곤란으로 심폐소생술을 받다 숨진 사건에서 시작되었다.

유족의 고소로 수사가 착수된 경찰은 9월30일 소아응급센터를 압수수색했으며, 의료계는 진료 방해라고 반발한 반면 경찰은 적법 절차를 준수했다고 주장해왔다.