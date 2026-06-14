병원 폐업으로 약국 권리금 손실 우려…상가권리금의 실체와 보호 장치

최근 유튜버가 병원이 있는 건물에서 권리금 3억6천만원을 주고 약국을 인수했으나 두 달 만에 병원이 문을 닫은 사연이 논란이 되고 있습니다. 권리금은 상가 임대차에서 기존 임차인이 가진 입지·시설·영업 노하우 등의 가치를 다음 임차인이 대가를 지불하고 이어받는 제도로, 바닥·시설·영업·허가권리금으로 구분됩니다. 통계상 상당수 업종에서 권리금이 보증금보다 높을 정도로 일반화되어 있으나, 건물 경매·재개발·임대인의 방해 등으로 회수에 어려움을 겪는 사례가 많습니다. 정부는 상가건물임대차보호법을 개정해 최대 10년 계약 갱신과 손해배상 청구권을 보장하고 있으나, 정보 비대칭과 특약 부재로 인한 피해는 지속되고 있습니다. 전문가들은 약국 계약 시 병원 이전 시 권리금 반환 특약을 명시할 것과 상권 정보의 정확한 검증을 강조합니다.

(서울=연합뉴스) 권혜진 기자=최근 병원이 있는 건물에서 권리금 3억6천만원을 내고 약국을 인수한 지 두 달 만에 병원이 문을 닫았다는 한 유튜버의 사연이 온라인에서 논란이 됐다. 권리금은 상가건물 임대차에서 기존 임차인이 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 입지 이점 등 유무형의 재산적 가치를 양도하거나 이용하는 대가로 보증금과 차임 이외에 지급되는 금전을 말한다.

종류는 바닥권리금(지리적 이익), 시설권리금(인테리어·설비), 영업권리금(고객·노하우), 허가권리금(영업허가·대리점 지위) 등으로 나뉜다. 통계상으로는 숙박·음식점업의 70%가 권리금을 포함하는 등 전반적으로 권리금이 없는 경우보다 있는 경우가 더 많다. 특히 서울 명동 등 주요 상권에서는 월 임대료 1억원이 넘으면서 권리금이 수억 원에 이르는 경우도 흔하다. 병원 앞 문전 약국의 권리금은 수억~수십억 원 수준으로 알려져 있다.

정부는 자영업자의 권 보호를 위해 상가건물임대차보호법을 개정해 최대 10년 계약 갱신을 보장하고, 임대인이 신규 임차인에게 권리금을 요구하거나 기존 임차인에게 지급을 방해할 경우 손해배상을 청구할 수 있도록 했다. 그러나 실제 현장에서는 건물 경매, 재개발, 임대인의 과도한 임대료 인상, 숨겨진 하자 등으로 권리금을 회수하지 못하는 사례가 빈번하다. 또한 권리금을 높이 받기 위해 매출을 부풀리거나 상권 정보를 고의로 은폐하는 부작용도 발생한다. 상가 임차인 간 분쟁 시 중개사의 책임 문제도 논란이 될 수 있으나, 공인중개사가 사전에 알지 못한 손해 가능성까지 책임지기는 어렵다는 것이 업계의 설명이다.

전문가들은 약국 계약 시 병원 이전 시 권리금 반환 특약을 반드시 삽입할 것을 조언한다. 이번 유튜버 사례는 병원 폐업으로 인한 권리금 손실 가능성을 보여주면서도, 권리금이 단순한 '선입금'이而非 영업 가치의 대가임을 상기시키는 계기가 되고 있다. 전반적으로 권리금制度는 시장에서 기능하지만, 정보 비대칭과 법적 보호 미비로 인한 피해를 줄이기 위한 제도적 보완이 지속적으로 요구되고 있다





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