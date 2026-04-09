병역 회피 방지 위한 병역법 개정안 국방위 소위 통과

해외 장기 체류를 통한 병역 회피를 막기 위한 병역법 개정안이 국회 국방위원회 소위를 통과했다. 입영 의무 면제 연령은 43세로, 병역 의무 종료 연령은 45세로 각각 상향 조정된다. 이는 병역 의무의 공정성을 확보하고, 병역 회피 시도를 억제하기 위한 조치이다.

병역 기피를 목적으로 해외에 장기 체류하는 이른바 ‘해외 버티기형’ 병역 회피 를 막기 위한 병역법 개정 안이 9일 국회 국방위원회 법률안심사소위원회를 통과했다. 입영 의무 면제 연령을 현행 38세에서 43세로 상향하는 방안이 핵심으로, 병역 의무 종료 연령과 제재 기한도 함께 늦추는 내용이 담겼다. 이날 소위에서는 국민의힘 유용원 의원안과 무소속 김병기 의원안 등을 병합 심사해 이같은 개정안을 의결했다. 개정안은 정당한 사유 없이 병역 의무를 이행하지 않은 경우에 입영 의무 면제의 연령을 현행 38세에서 43세로 상향하고, 병역 의무 종료 연령도 40세에서 45세로 늦추는 내용을 골자로 한다. 병역 의무 불이행자에 대한 각종 제재 기한 역시 45세까지 연장된다. 이로써 해외 체류 를 통해 병역을 회피하려는 시도에 대한 규제가 강화될 전망이다. 이는 병역 의무의 공정성을 확보하고, 사회적 형평성을 제고하기 위한 조치로 풀이된다.

현행 제도는 국외여행 허가 기간 내 귀국하지 않는 등 병역 의무를 회피하더라도 38세가 되면 입영 의무가 면제된다. 이 틈을 이용해 해외에서 장기간 체류하다 면제 연령이 지난 뒤 귀국하는 사례가 반복되면서 제도 보완 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 국방위 소속 유 의원은 이날 매일경제와의 통화에서 “병역 의무자 일부가 유학·취업 등을 이유로 해외에 장기체류해 병역을 면탈했다가 입영의무가 면제되는 연령이 지나 한국에 입국해 취업을 시도하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다”며 개정안 취지를 설명했다. 그는 이어 “이러한 행위는 병역 의무를 성실히 이행하는 국민들에게 상대적 박탈감을 주고, 병역 자원 부족을 심화시키는 결과를 초래한다”고 지적했다. 개정안 통과로 인해 병무청은 병역 회피 시도를 더욱 엄격하게 감시하고, 관련 법규를 정비하여 병역 의무의 형평성을 강화할 계획이다. 또한, 병역 면제 대상자의 연령 상향 조정은 병역 자원 관리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 병무청은 개정안 시행에 앞서 관련 세부 규정을 마련하고, 국민들에게 충분한 정보를 제공하여 혼란을 최소화할 방침이다. 이러한 일련의 조치들은 병역 의무의 투명성을 높이고, 병역 관련 민원 발생을 줄이는 데 기여할 것으로 기대된다. 실제 병무청 자료에 따르면 최근 5년간 38세 이상 사유로 전시근로역 처분을 받은 인원은 매년 5000명이 넘는다. 연도별로 보면 2021년 5942명, 2022년 5645명, 2023년 5275명, 2024년 5174명, 2025년 5901명이다. 이 가운데 ‘국외이주 사유’가 대부분을 차지한다. 소위 논의 과정에서는 상향 연령을 둘러싼 이견도 있었지만, 병무청이 실시한 인식조사에서 43세 이하 상향 의견이 약 60%를 차지한 것으로 나타나면서 이같은 절충안이 도출된 것으로 전해졌다. 이번 개정안 통과는 병역 의무의 공정성과 형평성을 강화하는 데 기여하며, 병역 회피 시도를 억제하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 향후 국회 본회의 통과 및 법률 공포 절차를 거쳐 개정안이 시행될 예정이다. 개정안 시행으로 인해 병역 의무 대상자들은 병역 면제를 위해 해외 체류 기간을 더 연장해야 하며, 병역 회피 시도에 대한 제재 기간도 늘어나게 된다. 이러한 변화는 병역 의무 이행에 대한 책임감을 높이고, 사회 전체의 공정성을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다. 개정안 시행 이후 병무청은 관련 법규 및 제도를 지속적으로 정비하여 변화하는 사회 환경에 발맞춰 병역 제도를 개선해 나갈 것이다. 병무청은 병역 자원 관리의 효율성을 높이고, 병역 관련 민원 발생을 최소화하기 위해 노력할 것이다. 병역법 개정안은 병역 자원의 효율적 관리와 병역 의무 이행의 공정성을 확보하기 위한 중요한 발걸음으로 평가된다. 개정안의 성공적인 시행은 대한민국 국방력 강화에 기여할 뿐만 아니라, 국민들의 병역 의무에 대한 신뢰를 높이는 데도 기여할 것이다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

병역법 개정 병역 회피 국방위원회 입영 면제 해외 체류

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

딥페이크 처벌법 시행 2년, 가해자들은 ‘아는 사람’을 노렸다엄연히 피해자가 존재하는 성범죄인데도 재판부는 초범이다, 대학 졸업과 취업을 앞두고 있다, 큰 돈을 벌지 않았다 등의 양형 사유를 들어 집행유예 또는 벌금 판결을 내렸다.

Read more »

45년 만에 최대 폭 하락에...정부 '수확기 쌀 45만 톤 매입'[앵커]쌀 생산량은 느는데 소비량은 줄면서 올해 쌀값이 45년 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다.농민들의 거센 대책 요구에 정부가 수확기 쌀 45만 톤을 시장 격리하기로 했습니다.취재기자 연결합니다. 최기성 기자!정부가 수확기 쌀을 45만 톤 시장 격리, 그러니까 매입하기로 한 건데 구체적으로 어떤 내...

Read more »

최회장측, 10%대 초반 확보 … MBK, 임시주총 소집 강행고려아연 자사주 공개매수 결과의결권 MBK 45%·崔 43% 전망국민연금이 '캐스팅보트' 역할

Read more »

아랍계 미국인들의 대선 선택은? 트럼프 45 대 해리스 43아랍계 미국인들은 도널드 트럼프 전 대통령과 카멀라 해리스 부통령 중 누구를 더 선호할까? 4일(현지시각) 사우디아라비아 일간지인 아랍뉴스 는 4일(현지시각) 발표한 설문 조사를 보면 아랍계 미국인들의 혼란스러운 마음이 엿보인다. 이 조사에서 도널드 트럼프 전 대통령에

Read more »

이재명 46% vs 오세훈 43%, 이재명 45% vs 홍준표 42% [중앙일보 여론조사]이 대표와 오세훈 시장이 맞붙으면 46%와 43%, 이 대표와 홍준표 시장이 대결하면 45%와 42%로 오차범위(±3.1%포인트) 내 3%포인트 차이에 불과했다. 부동층은 이 대표와 오 시장 대결 때 12%, 이 대표와 홍 시장 대결 때 13%로 정당 지지도 부동층과 거의 같았다. 이 대표(46%)와 한동훈 전 국민의힘 대표(34%)의 가상 대결에선 12%포인트 차이가 났고, 이 대표(47%)와 이준석 개혁신당 의원(26%)은 21%포인트까지 벌어졌다.

Read more »

[류태형의 음악회 가는 길] 한국 오케스트라의 새 지휘자들다음달 14일 울산문화예술회관에서 열리는 취임연주회에서 괴첼은 하이든 교향곡 39번, 베를리오즈 ‘환상교향곡’, 모차르트 피아노 협주곡 23번(김규연 협연)을 지휘한다. 14일 전남대 민주마루에서 열리는 취임 연주회에서는 스트라빈스키 ‘불새 모음곡’, 차이콥스키 바이올린 협주곡(김다미 협연) 등을 들을 수 있다. 그와 더불어 취임 1년 6개월이 돼가는 과천시향 상임 지휘자 안두현(43)과 2022년 취임한 충남교향악단 상임 지휘자 정나라(45), 춘천시향 상임 지휘자 송유진(48) 등이 과감한 레퍼토리와 의욕적인 행보로 추종자들을 낳고 있다.

Read more »