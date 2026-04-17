변희재, '태블릿 조작설' 유포 징역 2년 확정…헌법소원 청구

변희재 씨가 '최순실 태블릿PC 조작설'을 유포하여 JTBC 명예를 훼손한 혐의로 징역 2년형이 확정되었습니다. 대법원은 원심 판결을 유지했으며, 변 씨는 헌법재판소에 재판소원을 청구했습니다.

변희재 씨가 ' 최순실 태블릿 PC 조작설 ' 유포 혐의로 징역 2년형이 확정되었습니다. 이 소식은 한국 사회에 큰 반향을 일으키고 있으며, 언론의 자유와 명예훼손 의 경계에 대한 중요한 논쟁을 다시 불러일으키고 있습니다. 변 씨는 자신의 책과 온라인 매체를 통해 JTBC가 김한수 전 청와대 행정관과 공모하여 태블릿PC를 조작하고 최순실 씨(개명 후 최서원)가 사용한 것처럼 보도했다는 허위 사실을 퍼뜨린 혐의를 받았습니다. 이 사건은 박근혜 정부 시절 국정농단 사태와 깊이 연관되어 있으며, 당시 JTBC는 최 씨의 사무실에서 입수한 태블릿PC를 통해 국정 개입 정황을 보도하며 주목받았습니다. 1심과 2심 재판부는 모두 변 씨에게 징역 2년을 선고했습니다. 특히 2심 재판부는 변 씨의 행위가 공공의 이익을 위한 것이라 보기 어렵다고 판단했습니다. JTBC의 구체적인 해명과 국가 기관을 통한 사실 확인에도 불구하고, 변 씨가 허위 조작 보도만을 반복했다는 점을 지적했습니다.

또한, 변 씨가 자신의 잘못을 반성하지 않는 태도를 보이며 피해자의 명예훼손을 반복하고, 법정에서 도주한 점 등을 고려하여 엄중한 처벌이 필요하다고 판단하며 변 씨를 법정 구속했습니다. 변 씨는 2019년 5월 보석으로 풀려났으나, 6년 만인 지난해 12월 재수감되었습니다. 대법원 역시 변 씨의 상고를 기각하며 원심 판결을 확정했습니다. 대법원은 원심 판단에 법리 오해나 증거 재판주의 위반 등 하자가 없다고 명확히 밝혔습니다. 더 나아가 대법원은 변 씨가 재판 과정에서 헌법상 기본권을 침해받지 않았다는 점도 분명히 했습니다. 변 씨가 주장하는 소송 지휘권 남용, 공정한 재판을 받을 권리 및 방어권 침해, 변호인의 피고인 신문권 침해 등은 인정되지 않았습니다. 이러한 대법원의 확정 판결에도 불구하고, 변 씨는 헌법재판소에 재판소원을 청구했다고 밝혔습니다. 변 씨는 지난 15일 자신의 네이버 카페를 통해 헌법재판소원 청구 사실을 알리며, 태블릿 사건이 기본권 침해 관점에서 헌법재판소원 청구에 가장 적합하다고 주장했습니다. 그는 결정적인 증인과 증거가 이유 설명 없이 취소되어 헌법상 공정한 재판을 받을 권리 등을 침해당했다고 주장하고 있습니다. 이로써 '최순실 태블릿PC 조작설'을 둘러싼 법적 공방은 새로운 국면을 맞이하게 되었으며, 앞으로 헌법재판소의 판단에 관심이 집중될 것으로 보입니다. 이 사건은 언론의 책임, 표현의 자유의 한계, 그리고 사법 절차의 공정성에 대한 깊이 있는 논의를 요구하고 있습니다. 또한, 사회적 파장이 컸던 사건의 진실 규명 과정에서 발생한 다양한 쟁점들이 법적, 윤리적 차원에서 지속적으로 다루어질 것임을 시사합니다





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변희재 최순실 태블릿 조작설 명예훼손 헌법소원

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