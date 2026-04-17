변화 속에서도 빛나는 김포 오일장의 정, 6천 원 칼국수에 담긴 옛 정취

치솟는 물가 속에서 6천 원짜리 칼국수로 사람들을 줄 세우는 김포 오일장의 풍경을 통해, 변화하는 시대 속에서도 변치 않는 시장의 정과 옛 정취를 발견합니다. 어린 시절의 아픈 추억을 간직했던 필자가 다시 오일장을 찾으며 느끼는 감회와 함께, 현재의 풍요로움과 따뜻한 인심을 담았습니다.

오마이뉴스의 '모든 시민은 기자다'라는 모토 아래, 시민들의 소소한 일상이 담긴 '사는 이야기'가 뉴스가 되는 공간에 다시 한번 발을 들였다. 이번에는 김포 오일장 에서 펼쳐지는 특별한 풍경을 통해, 변화하는 시대 속에서도 변치 않는 시장의 정과 사람 사는 온기를 담아내고자 한다. 장이 서는 날이면, 김이 모락모락 나는 천막 앞에서 길게 늘어선 줄은 마치 이른 아침부터 분주하게 움직이는 사람들의 활력을 보여주는 듯했다. 무슨 줄이냐는 물음에 돌아온 답변은 '아침부터 와야 맛볼 수 있다'는, 이른바 '숨은 맛집'의 명성을 증명하는 것이었다. '칼국수'라는 작은 간판 아래, 정성스럽게 손으로 밀어 뽑은 생면으로 만든 한 그릇의 칼국수는 6천 원이라는 합리적인 가격으로 사람들을 불러 모았다. 오후 두 시도 되기 전에 재료가 동날 정도로 인기 있는 이 칼국수집은, 시골 오일장의 넉넉한 인심과 요즘 유행하는 '줄 서서 먹는 맛집 문화'가 절묘하게 어우러진 공간이었다.

김포 오일장은 조선 후기인 1770년 무렵부터 시작된 오랜 역사를 자랑한다. 이곳은 지역 농산물과 생활필수품을 사고파는 중심지 역할을 하며 자연스럽게 마을의 구심점이 되었다. 하지만 필자에게 김포 오일장은 어린 시절의 아픈 추억이 깃든 곳이기도 했다. 초등학생 시절, 야채 좌판에서 쪽파를 다듬던 기억은 부끄러움과 당혹감으로 남아있었다. 바쁜 아버지 때문에 손님인 동시에 일손이 되어야 했던 어린 필자는, 하필이면 반장의 엄마와 반장이 나타나 당황했던 기억을 떠올린다. 어쩌면 알아보지 못했거나, 혹은 모른 척해주었을지도 모르는 그 순간 이후, 김포 오일장은 오랫동안 기피의 대상이 되었다.

하지만 최근 37만 원에 달하는 대형마트 영수증은 필자를 다시 김포 오일장으로 향하게 하는 계기가 되었다. 치솟는 물가 속에서 지갑을 지키고자 하는 마음으로 찾은 장터는 이전과는 사뭇 다른 모습이었다. 논과 밭이 있던 자리에는 아파트 단지가 들어섰고, 시장 주변은 개발의 흔적으로 빼곡하게 채워져 있었다. 상인들의 좌판 역시 단순한 화물차 뒤편에서 비가 오면 급하게 천막을 치던 모습에서, 이제는 궂은 날씨에도 걱정 없는 지붕 달린 천막들로 일렬로 정비되어 있었다. 그럼에도 불구하고 매달 2일, 7일, 12일, 17일, 22일, 27일에 열리는 장날의 풍경과 시간은 변함없이 그대로였다. 들깨, 콩나물, 두부, 고등어, 돈까스, 떡갈비, 전통 과자까지 장바구니를 가득 채웠지만, 총액은 10만 원이 채 되지 않았다. 이 풍족한 식재료들을 바라보며, 어린 시절 쪽파를 까던 자신의 모습을 떠올렸다. 부끄러움에 고개를 숙였던 그 소녀에게 이제는 어른이 되어 괜찮다고, 어린 시절의 경험이 오히려 성장의 밑거름이 되었다고 다독여주었다. 변화하는 시대 속에서도 변치 않는 오일장의 가치와 정을 다시 한번 확인하는 귀한 경험이었다.





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