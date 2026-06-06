변협, 투표용지 부족 사태에 '헌법적 가치 훼손'… 진상규명 촉구

대한변호사협회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 선거 제도 신뢰 훼손이라며 발생 경위 규명을 촉구했다.

지난 4일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 시민들이 부정선거를 외치며 입구를 봉쇄하는 상황이 벌어졌다. 이는 6·3 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태로 인해 유권자들이 투표를 제때 하지 못하자 분노한 데 따른 것이다.

대한변호사협회(변협)는 이 사태에 대해 선거 제도의 공정성에 대한 신뢰를 훼손하는 중대한 문제라며 발생 경위를 명확히 규명해야 한다고 촉구했다. 변협은 6일 성명을 내고 "선거관리위원회는 모든 국민이 공정하고 평등하게 투표권을 행사할 수 있도록 보장해야 할 헌법상 책무를 부담함에도, 투표용지 부족이라는 납득할 수 없는 사유로 투표가 중단됐다"고 지적했다. 이어 "그 결과 유권자들이 투표를 포기하거나 선거 판세가 공개된 이후에야 투표하게 됐다"며 "이로써 국민의 참정권은 침해됐으며 국민주권과 대의민주주의라는 헌법적 가치는 훼손됐다"고 강조했다.

변협은 "투표용지는 선거의 가장 기본적인 물적 수단"이라며 "단지 수요 예측 실패라는 사유로 투표 절차가 중단된 것은 선거관리의 기본 책무를 방기한 것으로 민주주의 국가에서 도저히 용납될 수 없다"고 말했다. 그러면서 "이번 사태는 일부 투표소에서 경찰이 투입되는 상황으로까지 번졌고, 그 과정에서 공권력과 국민 사이의 물리적 충돌까지 발생했다"며 "참정권을 침해받은 국민의 분노 섞인 목소리를 공권력으로 관리하려는 듯한 상황은 책임져야 할 주체가 도리어 주권자인 국민을 통제의 대상으로 삼는 것과 다름없다"고 비판했다.

변협은 중앙선거관리위원회가 대국민 사과를 하였으나 단순한 사과만으로 종결될 사안이 아니라며, 중앙선거관리위원회는 국민 앞에 이번 사태의 발생 경위와 책임 소재를 명확히 밝혀야 한다고 촉구했다. 변협은 "중앙선거관리위원회는 외부 전문가가 참여하는 객관적 진상규명 절차를 통해 이번 사태의 원인을 철저히 밝혀야 한다"며 "조사 결과와 후속 조치를 국민에게 투명하게 공개하고, 다시는 국민의 참정권 행사가 지연되거나 중단되지 않도록 실질적인 재발방지 대책을 마련하여야 한다"고 강조했다.

이어 "이번 사태는 특정 정치 진영에 대한 유불리의 문제가 아니며, 선거 결과에 대한 정치적 평가와도 별개의 헌법적 문제"라며 "국민의 참정권 보장은 정치 진영을 초월하여 지켜져야 할 민주주의의 절대적 가치"라고 말했다. 변협은 중앙선거관리위원회가 이번 사태를 단순한 실무상의 오류로 축소하지 말고, 헌법기관으로서 국민의 참정권 수호에 실패한 중대한 사태로 받아들여야 한다며, 원인과 책임 소재를 명확히 밝히고 국민이 납득할 수 있는 책임 있는 후속 조치를 신속히 취할 것을 거듭 촉구했다.

이번 사태는 선거 관리의 기본적인 문제를 드러냈으며, 향후 선거 제도 개선을 위한 중요한 계기가 되어야 한다는 목소리가 높다. 전문가들은 투표용지 수요 예측 시스템의 개선과 함께 비상 상황에 대비한 매뉴얼 확립이 필요하다고 지적한다. 또한, 선거 당일 발생할 수 있는 다양한 돌발 상황에 대한 대응 체계를 강화해야 한다는 주장도 제기된다. 국민의 기본권인 참정권이 행사 과정에서 침해되지 않도록 철저한 준비와 관리가 선행되어야 할 것이다.

중앙선거관리위원회는 이번 사태를 계기로 선거 관리 시스템 전반에 대한 점검과 보완을 실시해야 한다는 여론이 형성되고 있다. 변협의 이번 성명은 법조계를 넘어 시민사회의 공감을 얻으며, 선거의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 노력이 지속되어야 함을 상기시켰다





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투표용지 부족 대한변호사협회 참정권 침해 선거관리위원회 진상규명

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